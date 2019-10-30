سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غطتهم كميات أتربة كبيرة.. تحركات بعد وفاة 3 عمال مصريين بالأردن

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
فرق الإنقاذ الأردنية أثناء محاولة إخراج المصريين الثلاثة
فرق الإنقاذ الأردنية أثناء محاولة إخراج المصريين الثلاثة
تواصلت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين، إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، لتقديم واجب العزاء وكافة سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة، وتقدمت الوزيرة، بخالص التعازي لأسر المتوفين الثلاثة: أحمد محمد أحمد محمد مغازي" من دسوق بكفر الشيخ، وعبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن رضوان من شربين بالدقهلية، ومحمد سعيد عبده محمد علي من الإبراهيمية بالشرقية.
وذكر بيان رسمي، أن مكرم، أعربت عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث لعمال مصريين، مؤكدة أن وزارة الهجرة ستعمل جاهدة على مساندة الأسر وبحث احتياجاتهم العاجلة مع الجهات المعنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.وأوضحت الوزيرة، أن متابعتها للحادث مستمرة منذ وقوعه وحتى الآن، مع السفارة المصرية بالأردن والجهات الأردنية
اقرأ المزيد
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: ضحايا حوادث بئر العبد الإرهابية شهداء وتعويضات لأسرهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة، مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها في 12 أكتوبر الجاري، وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في 19 أكتوبر الجاري من الشهداء.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

غلق 315 منشأة غذائية وإعدام 24 طن أغذية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشو الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك بناءً على تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها لوصول منتج غذائي آمن حفاظا على صحة المواطنين، إذ أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام 24 طنا و291 كجم أغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة منها: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 141 لسنة 2014"، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ ينظم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملا، بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي لحكومات إفريقيا: الإرادة المشتركة تسهم في القضاء على الجوع

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإرادة المشتركة للحُكومات والشعوب الإفريقية من أجل السعي نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في القارة، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة، اليوم، خلال مراسم الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الإفريقي السفيرة جوزيفا ساكو، وعدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيع-لحوم

«الزراعة» ترد على تراجع أسعار اللحوم لعدم صلاحيتها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على صلاحية وسلامة كل اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن التراجع في أسعار اللحوم حيث وصلت إلى نحو 40 جنيهًا للكيلو الواحد، يأتي نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق لكافة المعايير الصحية العالمية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

إلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة, وذلك عقب استيفائهم شروط" التسوية".
البنك الدولي

البنك الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8%

توقع البنك الدولي اليوم، الخميس، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية 2019- 2020 بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9% لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر. كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%. ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في عام 2020- 2021 مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسن بيئة الأعمال. وقال البنك الدولي في تقريره: "حافظت مصر على نموها القوي مع تحسن نواتج المالية العامة واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
نبيلة-مكرم

بيان جديد من الهجرة بشأن المهندس المصري بالسعودية

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار حمدي الهلالي المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة موقف المواطن المصري المهندس علي أبو القاسمـ الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة العربية السعودية، ‎تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة القضية، موضحة أن النائب العام أكد أنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتا إلى أنه أيضا حصل على تقرير المعمل من المملكة العربية السعودية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]