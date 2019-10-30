غطتهم كميات أتربة كبيرة.. تحركات بعد وفاة 3 عمال مصريين بالأردن
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
فرق الإنقاذ الأردنية أثناء محاولة إخراج المصريين الثلاثة
تواصلت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين، إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، لتقديم واجب العزاء وكافة سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة، وتقدمت الوزيرة، بخالص التعازي لأسر المتوفين الثلاثة: أحمد محمد أحمد محمد مغازي" من دسوق بكفر الشيخ، وعبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن رضوان من شربين بالدقهلية، ومحمد سعيد عبده محمد علي من الإبراهيمية بالشرقية.
وذكر بيان رسمي، أن مكرم، أعربت عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث لعمال مصريين، مؤكدة أن وزارة الهجرة ستعمل جاهدة على مساندة الأسر وبحث احتياجاتهم العاجلة مع الجهات المعنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.وأوضحت الوزيرة، أن متابعتها للحادث مستمرة منذ وقوعه وحتى الآن، مع السفارة المصرية بالأردن والجهات الأردنية
وذكر بيان رسمي، أن مكرم، أعربت عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث لعمال مصريين، مؤكدة أن وزارة الهجرة ستعمل جاهدة على مساندة الأسر وبحث احتياجاتهم العاجلة مع الجهات المعنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، أن متابعتها للحادث مستمرة منذ وقوعه وحتى الآن، مع السفارة المصرية بالأردن والجهات الأردنية المعنية، للوقوف على أبعاده.
وأشارت إلى أنه خلال تواصلها مع السفارة المصرية بالأردن لبحث عقود العاملين وما إذا كان قد تم التأمين عليهم مسبقا، فقد تبين أنهم من العمالة البسيطة غير المؤمّن عليها، لذلك تواصلت وزارة الهجرة على الفور مع مؤسسة "مصر الخير"، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة لدعم الحالات الإنسانية، للبدء في بحث احتياجات الأسر الثلاث والعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن.
ووجهت مكرم شكرها للسفارة المصرية بالأردن وللجهات المعنية بالأردن، حيث عملت فرق الإنقاذ على إخراج الوفيات بعد جهود مضنية بذلتها في عمليات البحث والتفتيش وإزالة الردم بسبب الكميات الكبيرة من الأتربة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث، بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي قبل أن تقوم السفارة بنقل الجثامين للوطن.
وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لمؤسسة "مصر الخير" التي قامت على الفور بالتواصل أيضًا مع الأسر لتحديد احتياجاتهم وإرسال مختصين ببحث الحالات تمهيدًا لتحديد وإعداد الدعم الموجه لهم.