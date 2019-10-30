غطتهم كميات أتربة كبيرة.. تحركات بعد وفاة 3 عمال مصريين بالأردن

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

فرق الإنقاذ الأردنية أثناء محاولة إخراج المصريين الثلاثة

تواصلت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين، إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، لتقديم واجب العزاء وكافة سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة، وتقدمت الوزيرة، بخالص التعازي لأسر المتوفين الثلاثة: أحمد محمد أحمد محمد مغازي" من دسوق بكفر الشيخ، وعبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن رضوان من شربين بالدقهلية، ومحمد سعيد عبده محمد علي من الإبراهيمية بالشرقية.

وذكر بيان رسمي، أن مكرم، أعربت عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث لعمال مصريين، مؤكدة أن وزارة الهجرة ستعمل جاهدة على مساندة الأسر وبحث احتياجاتهم العاجلة مع الجهات المعنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.وأوضحت الوزيرة، أن متابعتها للحادث مستمرة منذ وقوعه وحتى الآن، مع السفارة المصرية بالأردن والجهات الأردنية