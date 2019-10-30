جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

أولي جونار سولسكاير

يعتقد الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير يمكن أن ينجح مع يونايتد، ولكن يجب أن يستهدف لاعبا مبدعا بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد لصحيفة يونايتد ستاند. وتحمل مانشستر يونايتد بداية صعبة لهذا الموسم، حيث كافح أمام فرق النصف السفلي من الجدول، لكن جيجز يعتقد أن هذا ما كان عليه الحال دائما؛ لأنهم يفتقرون إلى منفذ إبداعي، ولكن سولسكاير سوف يصحح هذا الأمر إذا تم تسليمه ميزانية مماثلة للتي سُلمت للمديرين الفنيين السابقين في ملعب "أولد ترافورد".

وقال جيجز: "نحن بحاجة إلى تحقيق الجودة، لقد جلب أولي ثلاثة لاعبين يقدمون مستوى جيدا، ما يعني أن تعاقداته جيدة جدا حتى الآن. أعطه مالا كالذي أُعطي لمن سبقوه من مدربين للحصول على لاعبين لمانشستر يونايتد". وواصل قائد مانشستر يونايتد السابق: "احصل على خمسة أو ستة لاعبين آخرين مثل ذلك، وسنرى فرقا حقيقيا،

وقال جيجز: "نحن بحاجة إلى تحقيق الجودة، لقد جلب أولي ثلاثة لاعبين يقدمون مستوى جيدا، ما يعني أن تعاقداته جيدة جدا حتى الآن. أعطه مالا كالذي أُعطي لمن سبقوه من مدربين للحصول على لاعبين لمانشستر يونايتد".



وواصل قائد مانشستر يونايتد السابق: "احصل على خمسة أو ستة لاعبين آخرين مثل ذلك، وسنرى فرقا حقيقيا، إنهم يفتقدون هذا اللاعب الإبداعي، ليس من قبيل الصدفة، فإن أفضل العروض كانت ضد الفرق الجيدة، الفرق الأصغر دائما أصعب في الهزيمة، وربما نخجل من الحديث عن الإبداع، وأعتقد أن أولي يدرك ذلك".



وبعد الحصول على 3 نقاط ضد نورويتش يوم الأحد الماضي، يستقبل تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 10:05 مساءً على ملعب ستامفورد بريدج في كأس رابطة الأندية.