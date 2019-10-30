رياضة

جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
أولي جونار سولسكاير
أولي جونار سولسكاير
يعتقد الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير يمكن أن ينجح مع يونايتد، ولكن يجب أن يستهدف لاعبا مبدعا بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد لصحيفة يونايتد ستاند. وتحمل مانشستر يونايتد بداية صعبة لهذا الموسم، حيث كافح أمام فرق النصف السفلي من الجدول، لكن جيجز يعتقد أن هذا ما كان عليه الحال دائما؛ لأنهم يفتقرون إلى منفذ إبداعي، ولكن سولسكاير سوف يصحح هذا الأمر إذا تم تسليمه ميزانية مماثلة للتي سُلمت للمديرين الفنيين السابقين في ملعب "أولد ترافورد".
وقال جيجز: "نحن بحاجة إلى تحقيق الجودة، لقد جلب أولي ثلاثة لاعبين يقدمون مستوى جيدا، ما يعني أن تعاقداته جيدة جدا حتى الآن. أعطه مالا كالذي أُعطي لمن سبقوه من مدربين للحصول على لاعبين لمانشستر يونايتد". وواصل قائد مانشستر يونايتد السابق: "احصل على خمسة أو ستة لاعبين آخرين مثل ذلك، وسنرى فرقا حقيقيا،
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كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
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أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
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سحر عبد الحق تستعرض خطتها لتطوير الكرة النسائية

تواصل لجنة الكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف سحر عبد الحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد جولتها في محافظات الصعيد لانتقاء والتنقيب عن العناصر المميزة من لاعبات البراعم والشابات ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وسونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، وبحضور أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر "مصطفى منير المدرب العام، وفايزة حيدر المدرب المساعد، ورحاب ممدوح المدير الإداري، وميريت سعيد إداري المنتخب".
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مانشستر يونايتد‎

24 مباراة تشعل لهيب مواجهات الدوري الأوروبي اليوم

بعد أن اكتسب دفعة معنوية كبيرة بقطع سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة تألقه عندما يحل ضيفًا على بارتيزان بلجراد الصربي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لموسم 2019-2020. واستعاد لاعبو مانشستر يونايتد الثقة بشكل كبير بعدما تعادل الفريق مع ليفربول 1 / 1 مساء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليقطع سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للريدز.
أولي جونار-سولسكاير (7)

سولسكاير يؤكد غياب هذا الثنائي عن مواجهة ليفربول

كشف أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب الفرنسي بول بوجبا والإسبانى دافيد دى خيا عن مواجهة ليفربول والتى من المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج). وقال سولسكاير فى تصريحات إعلامية: "دافيد دى خيا يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الامر مؤكدًا، فى مباراة الأمس". وعن بوجبا قال المدرب النرويجي: "لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، أتمنى ألا يدوم ذلك طويلا، لكن لن يشارك فى المباراة القادمة.
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
دي-خيا

دي خيا: هذه أسوأ نسخة لمانشستر منذ انضمامي له

يرى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا أن مانشستر يونايتد يمر بأسوأ فترة منذ أن انضم إليه، وذلك بعد الهزيمة التي تكبدها الشياطين الحمر، أمس الأحد، أمام نيوكاسل بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وقال دي خيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا غير مقبول، ليس فقط هذه المباراة، لكن الموسم بأكمله، إنه أصعب وقت مر على النادي منذ وجودي هنا، لا أعرف ماذا يحدث، نحن لم نستطع هز الشباك في آخر مباراتين في كل المسابقات"، وبهزيمة أمس تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط.
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