أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م

جرانيت تشاكا

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.

وفي حديثه لبي بي سي، أشار المهاجم السابق رايت إلى أن تشاكا مدين للجماهير بسبب أدائه حتى الآن، وأنه كقائد من المتوقع منه أكثر من ذلك بكثير، قائلا: "يجب أن يعتذر، وكان يجب أن يعتذر بالفعل". وواصل أسطورة أرسنال: "إنها ليست النهاية، ولكن هذا هو الرجل الذي اختاروه كابتن الفريق وهذا ليس سلوك الكابتن، أبدى

وفي حديثه لبي بي سي، أشار المهاجم السابق رايت إلى أن تشاكا مدين للجماهير بسبب أدائه حتى الآن، وأنه كقائد من المتوقع منه أكثر من ذلك بكثير، قائلا: "يجب أن يعتذر، وكان يجب أن يعتذر بالفعل".



وواصل أسطورة أرسنال: "إنها ليست النهاية، ولكن هذا هو الرجل الذي اختاروه كابتن الفريق وهذا ليس سلوك الكابتن، أبدى مشجعو أرسنال الكثير من الصبر معه وتجاه المستويات التي قدمها، إنه مدين لهم أكثر من ذلك بكثير".



وعندما حاول بيتر كراوتش تخفيف الأمر بتأكيد أن تعرض اللاعب لصيحات الاستهجان من قبل مشجعي فريقه يعد أسوأ الكوابيس لأي لاعب، ظل رايت متمسكا برأيه بأن تشاكا كان مخطئا تماما، خاصة بسبب وضعه كقائد.



وقال إيان رايت: "إنه القائد! إنه يتحمل مسؤولية القدرة على أخذ كل شيء على عاتقه لأنه تم التصويت له، لذلك لا يمكنه الذهاب بتلك الطريقة".

