رياضة

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

تحرير:كريم مليم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٥ م
جرانيت تشاكا
جرانيت تشاكا
استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
وفي حديثه لبي بي سي، أشار المهاجم السابق رايت إلى أن تشاكا مدين للجماهير بسبب أدائه حتى الآن، وأنه كقائد من المتوقع منه أكثر من ذلك بكثير، قائلا: "يجب أن يعتذر، وكان يجب أن يعتذر بالفعل". وواصل أسطورة أرسنال: "إنها ليست النهاية، ولكن هذا هو الرجل الذي اختاروه كابتن الفريق وهذا ليس سلوك الكابتن، أبدى
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أصر أوناي إيمري، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أن قائد فريقه جرانيت تشاكا، كان مخطئا في الرد على مشجعي ناديه بعد صيحات الاستهجان تجاهه خلال استبداله أمام كريستال بالاس. وبعد نجاح بالاس في معادلة النتيجة بالشوط الثاني، قرر إيمري استبدال الدولي السويسري، ووجهت جماهير المدفعجية صافرات استهجان ضد تشاكا فى أثناء استبداله، نظرًا لسيره بدلا من محاولة الإسراع لعدم إهدار الوقت. وجاء رد فعل تشاكا صادمًا بعدما تحدى جماهير المدفعجية بوضع يده على أذنه فى أثناء خروجه، في إشارة لتجاهله تلك الصيحات والصافرات، قبل أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.
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