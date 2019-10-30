جريمة

إخلاء 5 عقارات بسبب ميل برج من 17 طابقا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
عقار مائل بالإسكندرية
عقار مائل بالإسكندرية
خيم شبح عقار الأزاريطة المائل على سكان منطقة الورديان غرب الإسكندرية، حيث تبين ميل وسقوط أجزاء العقار رقم 5 بشارع البيشبيشي مع ناصية الشيخ طموم، وتقرر إخلاء 5 عقارات من السكان، لخطورة العقار المائل الداهمة على حياتهم، وبدأت الواقعة بورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، يفيد باستلام اخطاراً من غرفه عمليات حى غرب عن سقوط أجزاء من العقار المشار إليه، وعلى الفور توجه اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب والقيادات الأمنية ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المشروعات وفنى الإدارة الهندسية والمشرف على المتابعة الميدانية بالفحص والمعاينة.
وقال رئيس حي غرب، إن المعاينة أثبتت أن العقار عبارة عن دور أرضي محلات، بالإضافة إلى 16 دورا علويا، والعقار بني بدون ترخيص سنة 2012، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإزالة.وأضاف كمال، أنه تم إخلاء العقارات المحيطة بتلك العقار، وهي أمام 5 شارع البيشبيشي، وناصية حارة البيشبيشي أرضي "محلات"،
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دفاع «التلاعب بالبورصة»: موكلى موظف وليس مالكا

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون، إلى جلسة غد الخميس. تعد القضية من أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين، إحداهما بناءً على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثانية طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام.
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«خلية حسم وسعاد الخولي» أبرز محاكمات الأربعاء

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بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
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السيطرة على حريق بخان «الزراكشة» الأثري بشارع الأزهر

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