إخلاء 5 عقارات بسبب ميل برج من 17 طابقا بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

عقار مائل بالإسكندرية

خيم شبح عقار الأزاريطة المائل على سكان منطقة الورديان غرب الإسكندرية، حيث تبين ميل وسقوط أجزاء العقار رقم 5 بشارع البيشبيشي مع ناصية الشيخ طموم، وتقرر إخلاء 5 عقارات من السكان، لخطورة العقار المائل الداهمة على حياتهم، وبدأت الواقعة بورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، يفيد باستلام اخطاراً من غرفه عمليات حى غرب عن سقوط أجزاء من العقار المشار إليه، وعلى الفور توجه اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب والقيادات الأمنية ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المشروعات وفنى الإدارة الهندسية والمشرف على المتابعة الميدانية بالفحص والمعاينة.

وقال رئيس حي غرب، إن المعاينة أثبتت أن العقار عبارة عن دور أرضي محلات، بالإضافة إلى 16 دورا علويا، والعقار بني بدون ترخيص سنة 2012، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالإزالة.وأضاف كمال، أنه تم إخلاء العقارات المحيطة بتلك العقار، وهي أمام 5 شارع البيشبيشي، وناصية حارة البيشبيشي أرضي "محلات"،