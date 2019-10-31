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«النفقات» كلمة السر في غلق سفارات إسرائيل حول العالم

وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن وزارة المالية لم تترك لها أي خيار سوى إغلاق جميع البعثات الدبلوماسية حتى إشعار آخر، معربة عن تطلعها لحل هذه الأزمة قريبا
تحرير:وفاء بسيوني ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
إحدى السفارات الإسرائيلية
إحدى السفارات الإسرائيلية
وصلت مفاوضات وزارة المالية الإسرائيلية حول أزمة تقليص الأموال التي تمنحها للسفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم إلى طريق مسدود. قرار التقليص جاء بعد 30 عاما من تلقي الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون خارج البلاد هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنزل كجزء من معاشاتهم، ولم يطلب منهم عرض أي تقرير أو تفاصيل عن المصروفات. بعد معلومات عن تراجع الوزارة عن اتفاق سابق تم مع ممثلين عن العاملين في السلك الدبلوماسي حول الرواتب المصروفة للعاملين في القطاع وأوضاعهم، أغلقت جميع السفارات والقنصليات حول العالم أبوابها.
وجاء الإغلاق بعد إضراب أعلن عنه الدبلوماسيون الإسرائيليون والملحقون العسكريون على خلفية المشكلات المزمنة مع وزارة المالية. وتأتي هذه الخطوة من لجنتي موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الأمن بسبب تراجع في شروط العمل ورواتب الموظفين، ولدى إسرائيل قرابة 103 سفارات وقنصليات وممثليات دبلوماسية حول
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برج-ايفل (1)

فرنسا تعلن حالة الكوارث الطبيعية في 186 بلدية جنوب البلاد

أعلنت السلطات الفرنسية حالة كوارث طبيعية في 186 بلدة جنوبي البلاد، وذلك جراء سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد في 22 و 23 أكتوبر الجاري. وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن اعتراف الدولة بذلك سيؤدي إلى دفع تعويضات استثنائية لضحايا هذه الظروف الجوية السيئة، والتي تسببت في الفيضانات والانهيارات الطينية. كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في 18 أكتوبر عام 2018 حالة الكوارث الطبيعية في 126 بلدية تابعة لإقليم "أود" جنوب البلاد؛ عقب هطول الأمطار والسيول في تلك المناطق، ما أسفر عن مصرع 14 شخصا، وإصابة 75 آخرين، وارتفاع منسوب المياه في وادي "أود"؛ ليصل إلى مستوى قياسي يقترب من 7 أمتار.
مهاجرون-غير-شرعيين

العثور على 12 مهاجرا عربيا في شاحنة تبريد ببلجيكا

عثرت السلطات البلجيكية على 12 مهاجرا، جميعهم من الجنسية السورية، باستثناء شخص واحد من الجنسية السودانية، مختبئين في شاحنة تبريد تنقل فاكهة وخضراوات. وقال متحدث باسم الشرطة البلجيكية، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، إنهم "بصحة جيدة"، لافتا إلى أن النيابة العامة في إنفير فتحت تحقيقا في الواقعة. وكان السائق يشك في وجود مهاجرين على متن الشاحنة، لذا أبلغ الشرطة، التي عثرت عليهم بعد عملية تفتيش تمت على الطريق السريع الرابط بين إنفير (بلجيكا) وأيندهوفن (هولندا)، ويرجح أنهم بالغون.
وزير -الخزانة -الأمريكي -ستيفن -منوتشين- عالم

أمريكا: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن بلاده تحتفظ بلائحة جاهزة، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة، موضحًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا، الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة، قائلا في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
انفجار-في- بنجلاديش ‎

بينهم أطفال..مقتل وإصابة 22 شخصا في انفجار ببنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلاديش مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة 17 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة غاز تُستخدم لتضخيم البالونات خارج إحدى المدارس في العاصمة دكا، إذ نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم، عن المسؤول بشرطة بنجلاديش، أبو الكلام آزاد، قوله: «إن الانفجار وقع أثناء بيع أحد التجار لبالونات للأطفال في حي فقير بمنطقة روبناجار بالعاصمة دكا»، موضحة أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين 7 إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أنه لا يزال سبب الانفجار غير معلوم للسلطات في بنجلاديش حتى الآن.
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علم الاردن

الأردن يستدعي سفيره بإسرائيل احتجاجا على احتجاز مواطنين

استدعى الأردن، اليوم الثلاثاء، سفيره في إسرائيل للتشاور، وذلك بعد استمرار اعتقال السلطات الإسرائيلية مواطنين أردنيين، إذ قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة بتويتر: «‏في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور خطوة أولى»، متابعًا: «نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين».
بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد فشل نتنياهو.. تفويض جانتس بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بتشكيل حكومة جديدة، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ريفلين سلم جانتس كتاب التفويض لتشكيل الحكومة، إذ سيمنح مهلة أربعة أسابيع لإتمام المهمة، وذلك بعد إعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التكليف لإخفاقه في تشكيل حكومي، ومن المتوقع أن تلتقي فرق التفاوض من حزبي "أزرق- أبيض" الذي يتزعمه جانتس، وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، يوم غد الخميس، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة.
نتنياهو

نتنياهو يعلن فشله في تشكيل الحكومة ويعيد التفويض الرئاسي

أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قبل يومين من حلول الموعد النهائي لتشكيل حكومة ائتلافية، معلنا بذلك عجزه عن تشكيل حكومة جديدة. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن ريفلين تلقى رسالة نتنياهو، ومن المتوقع أن يعقد مشاورات مع ممثلي الفصائل الحزبية الذين طلبوا الاجتماع به، مشيرة إلى أن القانون يُمهل الرئيس الإسرائيلي 3 أيام ليعطي التفويض لرئيس ائتلاف "أزرق أبيض" بيني جانتس.
المسجد الاقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحجة الأعياد اليهودية

اقتحم نحو 400 مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم الأحد، بأن عمليات الاقتحام مستمرة منذ الصباح الباكر ومستتمرة حتى الآن على شكل مجموعات متتالية. وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي.
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