«النفقات» كلمة السر في غلق سفارات إسرائيل حول العالم

وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن وزارة المالية لم تترك لها أي خيار سوى إغلاق جميع البعثات الدبلوماسية حتى إشعار آخر، معربة عن تطلعها لحل هذه الأزمة قريبا
وصلت مفاوضات وزارة المالية الإسرائيلية حول أزمة تقليص الأموال التي تمنحها للسفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم إلى طريق مسدود.
قرار التقليص جاء بعد 30 عاما من تلقي الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون خارج البلاد هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنزل كجزء من معاشاتهم، ولم يطلب منهم عرض أي تقرير أو تفاصيل عن المصروفات.
بعد معلومات عن تراجع الوزارة عن اتفاق سابق تم مع ممثلين عن العاملين في السلك الدبلوماسي حول الرواتب المصروفة للعاملين في القطاع وأوضاعهم، أغلقت جميع السفارات والقنصليات حول العالم أبوابها.
وجاء الإغلاق بعد إضراب أعلن عنه الدبلوماسيون الإسرائيليون والملحقون العسكريون على خلفية المشكلات المزمنة مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الخطوة من لجنتي موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الأمن بسبب تراجع في شروط العمل ورواتب الموظفين، ولدى إسرائيل قرابة 103 سفارات وقنصليات وممثليات دبلوماسية حول
وجاء الإغلاق بعد إضراب أعلن عنه الدبلوماسيون الإسرائيليون والملحقون العسكريون على خلفية المشكلات المزمنة مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الخطوة من لجنتي موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الأمن بسبب تراجع في شروط العمل ورواتب الموظفين، ولدى إسرائيل قرابة 103 سفارات وقنصليات وممثليات دبلوماسية حول العالم.
وكان موظفو الخارجية الإسرائيلية والعاملون في السلك الدبلوماسي اشتكوا على مدار العام الأخير من تراجع ميزانيات الصرف الممنوحة لهم في الخارج، ما اضطرهم أحيانا إلى تغطية تكاليف استضافة صحفيين ورجال أعمال ومسؤولين أجانب من حسابهم الشخصي.
وأعلنت لجنتا الموظفين للخارجية والأمن أن النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية يتناقض مع اتفاقيات بينها وبين لجنتي الموظفين، وأن النظام الجديد مخالف لواقع العمل الرسمي والميداني لموفدي الدولة في الخارج.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها أمس، إنها اضطرت لإغلاق جميع أبواب البعثات الدبلوماسية بعد قرار وزارة المالية انتهاك الاتفاقيات التي أقرها مديرها العام والموقعة في 21 يوليو الماضي.
وأوضحت أنها قررت عدم تقديم أي خدمات للجمهور أو السماح لهم بدخول مقار البعثات الدبلوماسية بعدما فرضت وزارة المالية إجراءات انفرادية على الدبلوماسيين بما يغير الممارسات التي كانت سارية منذ عقود.
وأضافت الخارجية: "قرار وزارة المالية يوقف جهود ومساعي الدبلوماسيين في الخارج لتعزيز مكانة إسرائيل وقوتها الدولية".
وأكدت أن وزارة المالية لم تترك لها أي خيار سوى إغلاق جميع البعثات الدبلوماسية حتى إشعار آخر، معربة عن تطلعها لحل هذه الأزمة قريبا.
السفارات والممثليات الإسرائيلية قالت في بيان نشرته على مواقعها الإلكترونية: "إن قرار الإغلاق جاء نتيجة قرار وزارة المالية الإسرائيلية خرق التفاهمات التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها من قبَل المدير العام لوزارة المالية في يوليو 2019، وتطبيق إجراء من جانب واحد يغير البروتوكول المطبق منذ عدة عقود".
موقع "تايمز أوف إسرائيل" أشار إلى أن الخطوة جاءت "بسبب نزاع طويل مع وزارة المالية بشأن النفقات المدفوعة للدبلوماسيين"، متابعا أن قرار وزارة المالية سيجبر الدبلوماسيين على إعادة دفع آلاف الدولارات التي حصلوا عليها كمصاريف.
القنصلية العامة الإسرائيلية في واشنطن أعلنت عبر حسابها على إنستجرام أن أبوابها ستكون مغلقة بسبب قرار وزارة المالية الأخير، الذي اعتبرته خرقا للتفاهم الذي توصل إليه الطرفان في يوليو الماضي.
وجاء في منشور القنصلية: "بسبب القرار الذي اتخذته وزارة المالية الإسرائيلية، وهو يعد خرقا للتفاهم الذي توصلنا إليه، ووقع عليه مدير عام وزارة المالية في الحادي والعشرين من تموز/ يوليو 2019، واتخاذ إجراء أحادي الجانب يخالف البروتوكول المعمول به منذ عقود، تجد القنصلية نفسها مجبرة على إغلاق أبوابها".
قرار الإضراب وإغلاق السفارات سيؤثر فى إمكانية تقديم الخدمات للإسرائيليين في الخارج، وللمسافرين، في حال فقدان جوازات سفرهم أو حاجتهم إلى المساعدة.
وسبق أن نظم موظفو وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين في سفارات الدولة العبرية خلال سبتمبر الماضي إضرابا مفاجئا احتجاجا على سياسة وزارة المالية تجاه موظفي البعثات الدبلوماسية، ووافق الموظفون حينها على تعليق إضرابهم بشكل مؤقت بعد التوصل إلى حل قصير المدى للخلاف، غير أن المشكلة لا تزال بعيدة عن التسوية.