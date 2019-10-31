«النفقات» كلمة السر في غلق سفارات إسرائيل حول العالم

وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت أن وزارة المالية لم تترك لها أي خيار سوى إغلاق جميع البعثات الدبلوماسية حتى إشعار آخر، معربة عن تطلعها لحل هذه الأزمة قريبا

تحرير:وفاء بسيوني ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

إحدى السفارات الإسرائيلية

وصلت مفاوضات وزارة المالية الإسرائيلية حول أزمة تقليص الأموال التي تمنحها للسفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم إلى طريق مسدود. قرار التقليص جاء بعد 30 عاما من تلقي الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون خارج البلاد هذه المبالغ مقابل تمثيلهم وحيازة المنزل كجزء من معاشاتهم، ولم يطلب منهم عرض أي تقرير أو تفاصيل عن المصروفات. بعد معلومات عن تراجع الوزارة عن اتفاق سابق تم مع ممثلين عن العاملين في السلك الدبلوماسي حول الرواتب المصروفة للعاملين في القطاع وأوضاعهم، أغلقت جميع السفارات والقنصليات حول العالم أبوابها.

وجاء الإغلاق بعد إضراب أعلن عنه الدبلوماسيون الإسرائيليون والملحقون العسكريون على خلفية المشكلات المزمنة مع وزارة المالية. وتأتي هذه الخطوة من لجنتي موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الأمن بسبب تراجع في شروط العمل ورواتب الموظفين، ولدى إسرائيل قرابة 103 سفارات وقنصليات وممثليات دبلوماسية حول