لا تتخلص من بذور المانجو.. تحسن من صحة الجلد

تعمل بذور المانجو على تحسين مظهر الجلد وتأخير الشيخوخة وتقليل ندبات حب الشباب والبقع والتجاعيد، خاصة عند استخدامها في شكل مسحوق، لأنها غنية بمضادات الأكسدة
الفواكه بشكل عام تعد من الأطعمة الصحية بشكل كبير، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن جانب آخر، تحتوي على سكريات طبيعية، لا تزيد من وزنك على الإطلاق. ومن أهم هذه الفواكه "المانجو"، فهى تحتوي على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من السرطان، خاصة سرطان القولون، ولكن هل تعلم أن بذور المانجو مفيدة أيضًا؟ أثبتت العديد من الدراسات أنها تمنحك فوائد متعددة. وذلك نقلًا عن "bold sky".
المانجو ملك الفاكهة، فهو أكثر من مجرد فاكهة، ومن المعروف أن لديه مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن هل تعلم أن بذرة المانجو لها خصائص غذائية أيضًا؟ نعم، تحتوي البذور التي يتم التخلص منها على العديد من الفيتامينات والمعادن، حيث تتكون بذرة المانجو من طبقة صلبة تحيط بالنواة، وتحتوي نواة بذور المانجو على البروتين
المانجو ملك الفاكهة، فهو أكثر من مجرد فاكهة، ومن المعروف أن لديه مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن هل تعلم أن بذرة المانجو لها خصائص غذائية أيضًا؟ نعم، تحتوي البذور التي يتم التخلص منها على العديد من الفيتامينات والمعادن، حيث تتكون بذرة المانجو من طبقة صلبة تحيط بالنواة، وتحتوي نواة بذور المانجو على البروتين والألياف والكربوهيدرات والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم، إضافة إلى أنها تحتوي على عدد من الأحماض الدهنية النشطة حيويا والفينولية والمركبات المضادة للأكسدة.
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وللتعرف على الفوائد بشكل واضح، فى ما يلي بعضها:
1- السيطرة على مرض السكري
أظهرت دراسة أن مستخلص الإيثانول من بذور المانجو يتميز بخصائص مضادة لمرض السكري، وبالتالي تساعد بشكل كبير في السيطرة عليه، ويمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم، لذا نستطيع أن نقول إن استهلاك مستخلص بذور المانجو مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وبالنسبة لهؤلاء المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض أيضًا.
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2- تعزيز صحة القلب
وفقا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، تتمتع بذور المانجو بقدرة قوية على خفض مستويات الكوليسترول LDL، وتثبيت مستويات الكوليسترول الجيدة، ويرجع ذلك إلى نشاط مضادات الأكسدة في بذور المانجو.
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3- الحد من الالتهابات
وفقا للمجلة الدولية للعلوم والبحوث الصيدلانية، فإن المركبات الفينولية الموجودة في بذور المانجو هي المسؤولة عن نشاطها المضاد للأكسدة والمضاد للالتهابات، وتساعد هذه الخصائص في الحد من الالتهابات المرتبطة بالنقرس والجهاز الهضمي وأمراض مزمنة أخرى.
4- المساعدة في فقدان الوزن
تناول مستخلص بذور المانجو يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة على فقدان الوزن وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.
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5- تقليل خطر الإسهال
في الطب التقليدي الهندي، استخدمت بذور المانجو لخصائصها المضادة للإسهال، كما أظهرت دراسة نشرت في مجلة Ethnopharmacology أن مستخلص بذور المانجو يتميز بخصائص مضادة للميكروبات تمنع نمو أنواع ضارة من البكتيريا.
6- تعزيز صحة الجلد
نظرًا لأنها تحتوي على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، فتعمل بذور المانجو على تحسين مظهر الجلد وتأخير الشيخوخة وتقليل ندبات حب الشباب والبقع والتجاعيد، خاصة عند استخدامها في شكل مسحوق.
7- تحافظ على صحة الشعر
إن إحدى الفوائد الصحية لبذور المانجو هي أنها يمكن أن تعزز من نمو الشعر، وتقلل من قشرة الرأس، كما تستخدم زبدة المانجو فى تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه؛ لذا لا تلقِ بذور المانجو، فأنت تملك كنزا يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة، وإن كنت تفكر في طرق استهلاكها، فيمكنك تناولها في هيئة مسحوق.
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