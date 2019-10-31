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لا تتخلص من بذور المانجو.. تحسن من صحة الجلد

تعمل بذور المانجو على تحسين مظهر الجلد وتأخير الشيخوخة وتقليل ندبات حب الشباب والبقع والتجاعيد، خاصة عند استخدامها في شكل مسحوق، لأنها غنية بمضادات الأكسدة
تحرير:إسراء سليمان ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
المانجو
المانجو
الفواكه بشكل عام تعد من الأطعمة الصحية بشكل كبير، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن جانب آخر، تحتوي على سكريات طبيعية، لا تزيد من وزنك على الإطلاق. ومن أهم هذه الفواكه "المانجو"، فهى تحتوي على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من السرطان، خاصة سرطان القولون، ولكن هل تعلم أن بذور المانجو مفيدة أيضًا؟ أثبتت العديد من الدراسات أنها تمنحك فوائد متعددة. وذلك نقلًا عن "bold sky".
المانجو ملك الفاكهة، فهو أكثر من مجرد فاكهة، ومن المعروف أن لديه مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن هل تعلم أن بذرة المانجو لها خصائص غذائية أيضًا؟ نعم، تحتوي البذور التي يتم التخلص منها على العديد من الفيتامينات والمعادن، حيث تتكون بذرة المانجو من طبقة صلبة تحيط بالنواة، وتحتوي نواة بذور المانجو على البروتين
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اسناك -صحي-للانتفاخ

بياض البيض والفجل.. سناك صحي أقل من 50 سعرا حراريا

عند التفكير في فقدان الوزن، نبحث عن الطرق الممكنة للتقليل من استهلاك السعرات الحرارية، إضافة إلى حرق المزيد منها من خلال ممارسة التمرينات الرياضية، ويصبح كل ما يهمنا قراءة ملصق الطعام قبل شرائه، حتى لا نحصل على مزيد من السعرات الحرارية، ومن ثم نلجأ إلى تناول الخضراوات والفواكه الطازجة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وعند البحث عن سناك طبيعي للمساعدة في زيادة معدلات الشبع، عليك اختيار الأقل من 50 سعرا حراريا، نقلا عن "times of india".
الوصفات -الغذائية الصحية

الفواكه في غير أوانها لا تمدك بالعناصر الغذائية

مع انتشار الأمراض وتأخر الصحة في كثير من البلاد النامية، ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، وخاصة الوجبات السريعة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من الدهون المتحولة، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض، وتعتبر السمنة وأمراض القلب أكثرها خطورة، لذا ينصح بتناول الأغذية المحلية، التي تتمثل في الخضراوات والفواكه، إضافة إلى الطعام المطهي في البيت، ويرجع ذلك لأنه أكثر أمانًا، ومذاقه طبيعي ورائع، ويزيد من معدلات الشبع، وطازج بشكل كبير، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
الطعام-المناسب-لجسمك (2)

كيف تأكل جيدا بالنسبة لعمرك؟ إليك قائمة صحية

اتباع نظام غذائي صحي حسب سنك أمر مهم، فعندما تركز على العناصر الغذائية المفيدة تجعل جسمك يقوم بوظائفه بشكل صحيح، كما أنك تحصل على ما يحتاج إليه وتبقى بعيدا عن المرض ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب من فترة لأخرى. بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات وكمية مناسبة من البروتين، واختيار الخبز كامل الدسم، والتركيز على الحلويات، من الأنظمة المتوازنة التي تبقيهم حتى التسعينات. لكن هناك اختلافات في النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية؛ لذا يجب أن تختلف النصيحة المتعلقة بالتغذية باختلاف الفئات العمرية.
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