لا تتخلص من بذور المانجو.. تحسن من صحة الجلد

تعمل بذور المانجو على تحسين مظهر الجلد وتأخير الشيخوخة وتقليل ندبات حب الشباب والبقع والتجاعيد، خاصة عند استخدامها في شكل مسحوق، لأنها غنية بمضادات الأكسدة

تحرير:إسراء سليمان ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

المانجو

الفواكه بشكل عام تعد من الأطعمة الصحية بشكل كبير، لأنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، ومن جانب آخر، تحتوي على سكريات طبيعية، لا تزيد من وزنك على الإطلاق. ومن أهم هذه الفواكه "المانجو"، فهى تحتوي على معدلات عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من السرطان، خاصة سرطان القولون، ولكن هل تعلم أن بذور المانجو مفيدة أيضًا؟ أثبتت العديد من الدراسات أنها تمنحك فوائد متعددة. وذلك نقلًا عن "bold sky".

المانجو ملك الفاكهة، فهو أكثر من مجرد فاكهة، ومن المعروف أن لديه مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن هل تعلم أن بذرة المانجو لها خصائص غذائية أيضًا؟ نعم، تحتوي البذور التي يتم التخلص منها على العديد من الفيتامينات والمعادن، حيث تتكون بذرة المانجو من طبقة صلبة تحيط بالنواة، وتحتوي نواة بذور المانجو على البروتين