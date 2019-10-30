كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

نابي كيتا

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".

وعاد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من الإصابة وشارك كبديل في مواجهة مانشستر يونايتد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل خوض مواجهة جينك في دوري أبطال أوروبا كاملة، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدف، في بلجيكا الأسبوع الماضي. ويستعد فريق ليفربول لملاقاة آرسنال، في التاسعة والنصف