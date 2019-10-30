رياضة

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
نابي كيتا
نابي كيتا
أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
وعاد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من الإصابة وشارك كبديل في مواجهة مانشستر يونايتد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل خوض مواجهة جينك في دوري أبطال أوروبا كاملة، والتي انتهت بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدف، في بلجيكا الأسبوع الماضي. ويستعد فريق ليفربول لملاقاة آرسنال، في التاسعة والنصف
اقرأ المزيد
جرانيت تشاكا (3)

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
مايك -فيلان - سولسكاير

جيجز يتغنى بصفقات سولسكاير مع مانشستر يونايتد

يعتقد الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد السابق، أن المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير يمكن أن ينجح مع يونايتد، ولكن يجب أن يستهدف لاعبا مبدعا بعد ذلك، وذلك حسبما أفاد لصحيفة يونايتد ستاند. وتحمل مانشستر يونايتد بداية صعبة لهذا الموسم، حيث كافح أمام فرق النصف السفلي من الجدول، لكن جيجز يعتقد أن هذا ما كان عليه الحال دائما؛ لأنهم يفتقرون إلى منفذ إبداعي، ولكن سولسكاير سوف يصحح هذا الأمر إذا تم تسليمه ميزانية مماثلة للتي سُلمت للمديرين الفنيين السابقين في ملعب "أولد ترافورد".
لجنة -اتحاد- الكرة

سحر عبد الحق تستعرض خطتها لتطوير الكرة النسائية

تواصل لجنة الكرة النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف سحر عبد الحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد جولتها في محافظات الصعيد لانتقاء والتنقيب عن العناصر المميزة من لاعبات البراعم والشابات ضمن مشروع 1000 بنت 1000 حلم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وسونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، وبحضور أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر "مصطفى منير المدرب العام، وفايزة حيدر المدرب المساعد، ورحاب ممدوح المدير الإداري، وميريت سعيد إداري المنتخب".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد صلاح - كلوب

تطور جديد في إصابة صلاح قبل موقعة آرسنال

ازدادت فرص نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في اللحاق بقمة آرسنال غدًا الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ويأتي ذلك بعدما تعرض الفرعون المصري لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2-1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وتقدم السبيرز في نتيجة تلك المباراة عبر هاري كين، قبل أن يعادل جوردون هندرسون النتيجة في شوط المباراة الثاني، وتمكن صلاح من تسجيل هدف فوز ليفربول في تلك المباراة من علامة الجزاء.
مانشستر يونايتد

دي خيا أساسيا وراشفورد في هجوم اليونايتد ضد ليفربول

أعلن النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانسستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيواجه ليفربول بقيادة يورجن كلوب الألماني ضمن الجولة التاسعة من بريمرليج، على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم، ويتواجد دافيد دي خيا في حراسة مرمى مانشستر يونايتد، رغم التقارير التي كانت تشير لاحتمالية غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب السويد وهو يحرس مرمى اللاروخا إسبانيا، ويقود هجوم الريدز، ماركوس راشفورد، مع عودة مارسيال من جديد للفريق ولكن على مقاعد البدلاء بعد أن غاب الفترة الماضية للإصابة.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

غياب صلاح عن تشكيل ليفربول لمواجهة اليونايتد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الريدز لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج في الخامسة والنصف من مساء اليوم، إذ شهد تشكيل ليفربول غياب الدولي المصري محمد صلاح، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في أنكل القدم التي تلقاها في لقاء ليستر سيتي الأخير، ولم يسافر إلى مدينة مانشستر، في هجوم ليفربول المعتاد ماني، وفيرمينو، وأوريجي، يعوض غياب صلاح، بينما يعود جويل ماتيب لدفاعات الريدز بجانب فان ديك بعدما غاب عن ليفربول أمام ليستر سيتي.
محمد- صلاح‎

التشكيل المتوقع لصدام مانشستر يونايتد وليفربول

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، صوب ملعب الأولد ترافورد، الذي سيكون مسرحًا لقمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في تمام الساعة 5:30 مساءً، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بينما يوجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وهذه هي المواجهة رقم 54 بين الفريقين في عصر البريميرليج، وحقق مانشستر يونايتد الانتصار في 28 مباراة مقابل 14 فوزا لليفربول، وانتهت 12 مواجهة بالتعادل، وسجل اليونايتد في تلك المباريات 76 هدفا مقابل 60 هدفًا لليفربول.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]