اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

الحرب في سوريا - أرشيفية

?خاضت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي.

وشنت قوات الاحتلال التركي هجوما واسعا على ناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي بالتزامن مع عدوان مدفعي على أحيائها إلا أن قوات النظام التركي احتلت قريتي المحمودية والدربو بريف رأس العين بعد استهدافهما بسلاحي الطيران والمدفعية. وقامت مجموعات "قسد" بإفراغ كميات من النفط في عدة حفر كبيرة في ريف ناحية