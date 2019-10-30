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اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
الحرب في سوريا - أرشيفية
الحرب في سوريا - أرشيفية
?خاضت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي.
وشنت قوات الاحتلال التركي هجوما واسعا على ناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي بالتزامن مع عدوان مدفعي على أحيائها إلا أن قوات النظام التركي احتلت قريتي المحمودية والدربو بريف رأس العين بعد استهدافهما بسلاحي الطيران والمدفعية. وقامت مجموعات "قسد" بإفراغ كميات من النفط في عدة حفر كبيرة في ريف ناحية
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الحريري

رئيس لبنان يكلف حكومة الحريري بتصريف الأعمال مؤقتا

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من الحكومة القائمة برئاسة سعد الحريري، الاستمرار لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة وذلك بعدما تقدم الحريري، أمس، باستقالته والحكومة كاملة، تحت ضغط التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي عمت لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، إذ أعرب عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، قائلا فور وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت: "أتمنى من الله أن ينجي لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبناني".
الحريري

«كلن يعني كلن».. هل يهدأ الشارع بعد استقالة الحريري؟

خلال الـ13 يوما من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ سنوات، والتي عمّت كل المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالة حكومته. وقال الحريري في كلمة موجهة إلى اللبنانيين عصر أمس: "حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واليوم وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن تكون هناك صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، وأكد قائلا إن "المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد".
انفجار في أفغانستان

إصابة 11 شخصا في تبادل إطلاق نار على الحدود الباكستانية الأفغانية

أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أن 6 جنود و5 مدنيين أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود الباكستانية الأفغانية بين قوات الأمن من الجانبين. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن قوات الأمن الأفغانية أطلقت قذائف الهاون ورشاشات ثقيلة من منطقة ناري في مقاطعة كونار، مستهدفة السكان المدنيين في قرية أروندو في شيترال.
صحف سعودية

الصحف تبرز استقالة الحريري ومقتل خليفة البغدادي

تصدرت تطورات الأوضاع في لبنان واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل خليفة زعيم داعش أبى بكر البغدادي، كما استعرضت العديد من القضايا المتنوعة. ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أمس الثلاثاء، استقالة حكومته، وأفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون يدرس ورقة استقالة الحريري، ولن يطلب من حكومته تصريف الأعمال.
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قوات سوريا الديمقراطية

انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الحدود السورية، وذلك بعد قيام الجيش التركي بقصف معبر «الدرباسية» لدى مرور دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، موضحًا أن وفدا عسكريا روسيا التقى قيادات القوات التركية عند معبر الدرباسية الحدودي، بالتزامن مع سقوط قذيفة تركية، أدت لإصابة ستة مدنيين من الوفد المدني الموجود هناك، مضيفًا أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول آلية تسيير الدوريات "الروسية – التركية" المشتركة في المنطقة التي من المفترض أن تبدأ غدا الأربعاء.
قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
بشار-الاسد

«أردوغان رجل خطير».. الحكومة السورية تعلق على وقف العدوان التركي

قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، إن الاتفاق الأمريكي التركي على وقف إطلاق النار شمال شرقي البلاد "غامض"، مضيفة أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ينشر فكر جماعة الإخوان الإرهابية، ورجل خطير ومعتد ويجب مواجهته، وأوضحت في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق الأمريكي التركي المعلن "غامض"، وأن مصطلح منطقة آمنة غير صحيح، فهي ستكون منطقة محتلة، مشيرة إلى أن العالم وقف ضد العدوان التركي على سوريا.
العدوان -التركي -على -سوريا

14 بندا.. تفاصيل وقف العدوان التركي على سوريا 120 ساعة

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إنه تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا على وقف إطلاق النار في سوريا، وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع تركيا أيضا على إيجاد حل للمنطقة الآمنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أنه تم الاتفاق أيضا على عدم تدخل تركيا في كوباني السورية، موضحا أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على حماية الأقليات في شمال سوريا، بحسب "الحرة" الأمريكية.
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