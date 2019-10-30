غلق 315 منشأة غذائية وإعدام 24 طن أغذية بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

الدكتور هشام مسعود

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشو الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك بناءً على تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها لوصول منتج غذائي آمن حفاظا على صحة المواطنين، إذ أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام 24 طنا و291 كجم أغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط 3 أطنان و553 كجم أغذية لسوء التخزين واشتباه في عدم صلاحية الأغذية، وسحب 4608 عينات أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتم تحرير 1816 محضر جنحة صحية، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق 315 منشأة غذائية بالمحافظة، لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص. وأكد