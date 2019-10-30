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الحكومة: ضحايا حوادث بئر العبد الإرهابية شهداء وتعويضات لأسرهم

٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة، مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها في 12 أكتوبر الجاري، وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في 19 أكتوبر الجاري من الشهداء.
كما وافق المجلس على صرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في هذه الحوادث؛ بحيث يتم صرف مساعدة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بناء على تقرير الطب الشرعيّ، وتقرير النيابة العامة، كما يتم صرف مساعدة مالية بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة عجز كلي وفقاً لقرار القومسيون الطبي، على أن تقوم وزارة الصحة والسكان
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هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

غلق 315 منشأة غذائية وإعدام 24 طن أغذية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشو الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك بناءً على تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها لوصول منتج غذائي آمن حفاظا على صحة المواطنين، إذ أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام 24 طنا و291 كجم أغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة منها: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 141 لسنة 2014"، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ ينظم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملا، بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.
حادث انهيار بالأردن

غطتهم كميات أتربة كبيرة.. تحركات بعد وفاة 3 عمال مصريين بالأردن

تواصلت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين، إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، لتقديم واجب العزاء وكافة سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة، وتقدمت الوزيرة، بخالص التعازي لأسر المتوفين الثلاثة: أحمد محمد أحمد محمد مغازي" من دسوق بكفر الشيخ، وعبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن رضوان من شربين بالدقهلية، ومحمد سعيد عبده محمد علي من الإبراهيمية بالشرقية.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي لحكومات إفريقيا: الإرادة المشتركة تسهم في القضاء على الجوع

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإرادة المشتركة للحُكومات والشعوب الإفريقية من أجل السعي نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في القارة، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة، اليوم، خلال مراسم الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الإفريقي السفيرة جوزيفا ساكو، وعدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.
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مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة منها: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 141 لسنة 2014"، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ ينظم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملا، بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي لحكومات إفريقيا: الإرادة المشتركة تسهم في القضاء على الجوع

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإرادة المشتركة للحُكومات والشعوب الإفريقية من أجل السعي نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في القارة، من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030، جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة، اليوم، خلال مراسم الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذوي، الذي تستضيفه مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور مفوضة الاقتصاد الريفي والزراعة بالاتحاد الإفريقي السفيرة جوزيفا ساكو، وعدد من الوزراء، ورؤساء الوفود، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية المانحة.
مصطفى-مدبولي

إحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، وتضمنت هذه الجرائم: التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر، وصدر القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الساعة الواحدة صباح غدا الأحد.
محمد-عبد-العاطى

هل أهدرت الحكومة المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إهدار الحكومة كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء. وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء. وأوضحت أن الدولة تتبع كافة وسائل الاستخدام الرشيد للمياه في مشروع تنمية سيناء، فضلاً عن التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، والمياه المحلاة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الزراعة.
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