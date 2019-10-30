الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

الرئيس اللبناني

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال استقباله اليوم الأربعاء، عددا من الوفود، إن لبنان ستكون له حكومة نظيفة، مؤكدًا أن أوجه الفساد معروفة للجميع، وأنه يجب أن يتم محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمات، مضيفًا: «من الآن وصاعدا تغيرت الأجواء الاجتماعية وأصبح اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا، لقد كنت دائما أنادي بمحاربة الفساد، وكان مرتكبوه يشكلون حاجزا أمام تحقيق ما نريده».

وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات، في مقدمتها التوصل إلى قانون انتخابات حقق صحة التمثيل النيابي خلال الانتخابات الأخيرة، على نحو تمثلت بمقتضاه كافة التوجهات والفئات السياسية في المجلس النيابي.ولفت إلى أنه ركز جهده منذ توليه مهام منصبه الرئاسي، على إرساء الاستقرار الأمني