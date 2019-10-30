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الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال استقباله اليوم الأربعاء، عددا من الوفود، إن لبنان ستكون له حكومة نظيفة، مؤكدًا أن أوجه الفساد معروفة للجميع، وأنه يجب أن يتم محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمات، مضيفًا: «من الآن وصاعدا تغيرت الأجواء الاجتماعية وأصبح اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا، لقد كنت دائما أنادي بمحاربة الفساد، وكان مرتكبوه يشكلون حاجزا أمام تحقيق ما نريده».
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات، في مقدمتها التوصل إلى قانون انتخابات حقق صحة التمثيل النيابي خلال الانتخابات الأخيرة، على نحو تمثلت بمقتضاه كافة التوجهات والفئات السياسية في المجلس النيابي.ولفت إلى أنه ركز جهده منذ توليه مهام منصبه الرئاسي، على إرساء الاستقرار الأمني
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علم فلسطين

نيابة إسرائيل تمنح رخصة للجنود لإعدام الفلسطينيين دون محاسبة

أغلقت النيابة العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي ثلاثة ملفات تحقيق جديدة، بحثت في ظروف إعدام جنود الاحتلال لمواطنين فلسطينيين، إذ أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن تحقيقاته في الملفات الثلاثة لإعدام علي عمر نمر قينو، 17 عامًا، من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس، وليث هيثم فتحي أبو نعيم، 16 عامًا، من قرية المغير بمحافظة رام الله، وياسين عمر سليمان السّراديح، 35 عاما، من محافظة أريحا، أظهرت بعيد وقوعها في بداية عام 2018، أن ملابساتها لم تستدع القتل بالضرورة، مشيرًا إلى أنه في نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة، انتهت هذه التحقيقات بالطمس كالعادة.
الحرب-في- سوريا (5)

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي

?خاضت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي، فيما واصلت قوات العدوان من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها الإجرامية على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة بين المواطنين السوريين، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي.
الحريري

رئيس لبنان يكلف حكومة الحريري بتصريف الأعمال مؤقتا

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من الحكومة القائمة برئاسة سعد الحريري، الاستمرار لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة وذلك بعدما تقدم الحريري، أمس، باستقالته والحكومة كاملة، تحت ضغط التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي عمت لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، إذ أعرب عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، قائلا فور وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت: "أتمنى من الله أن ينجي لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبناني".
الحريري

«كلن يعني كلن».. هل يهدأ الشارع بعد استقالة الحريري؟

خلال الـ13 يوما من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ سنوات، والتي عمّت كل المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالة حكومته. وقال الحريري في كلمة موجهة إلى اللبنانيين عصر أمس: "حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واليوم وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن تكون هناك صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، وأكد قائلا إن "المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد".
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الحريري

رئيس لبنان يكلف حكومة الحريري بتصريف الأعمال مؤقتا

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، من الحكومة القائمة برئاسة سعد الحريري، الاستمرار لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة وذلك بعدما تقدم الحريري، أمس، باستقالته والحكومة كاملة، تحت ضغط التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي عمت لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، إذ أعرب عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، قائلا فور وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت: "أتمنى من الله أن ينجي لبنان، وأن تخرج البلاد من هذا المأزق، وأنا مرتاح لأننا أعطينا شيئا للشعب اللبناني".
سعد-الحرير

أول تعليق من سعد الحريري بعد تقديم استقالته

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها في وقت سابق اليوم بتقديم استقالة الحكومة، بما يحقق صالح الشعب، آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به الحريري، لدى وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت، حيث قام باستقبال مؤيديه وداعميه من الوزراء والنواب والسياسيين ومسئولي تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، إلى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
سعد الحريري

داخلية لبنان عن استقالة الحريري: منعت البلاد من حرب أهلية

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، جنّبت البلاد اقتتالا أهليا، على نحو ما شهدته بيروت ظهر اليوم الثلاثاء، من اشتباكات وصدامات عنيفة في ساحتي التظاهر المركزيتين في العاصمة وشوارعها، إذ قالت وزيرة الداخلية: «استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت». وأعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
سعد-الحريري

رسميا.. الحريري يتقدم باستقالته استجابة لمطالب الشعب

أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين. وفي كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أوضح الحريري الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: «إنه سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون»، متابعًا: «منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية».
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