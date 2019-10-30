جماهير تحطم ملعب فريقها الإندونيسي بسبب النتائج

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

جماهير بيرسيبايا سورابايا

شهدت مباراة بيرسيبايا سورابايا وبي اس اس سليمان أحداثًا مؤسفة من قبل جماهير صاحب الأرض، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإندونيسي، جاء ذلك بعدما أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا فوز الضيوف بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما كانوا متقدمين بثلاثية نظيفة، ليتلقى الخسارة السادسة على التوالي، واقتحمت جماهير بيرسيبايا سورابابيا أرض الملعب وبدأت في تدميره بشكل كلي وتكسير اللوحات الإعلانية وإضرام النيران فيها بشكل جنوني.

وتعد تلك الحادثة هي الثانية في أسابيع قليلة بالكرة الإندونيسية بعد أحداث الشغب التي صاحبت مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 والتي تم عقاب الاتحاد المحلي عليها في سبتمبر الماضي. ويحتل فريق بيرسيبايا سورابابيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإندونيسي برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 جولة. #Video