رياضة

جماهير تحطم ملعب فريقها الإندونيسي بسبب النتائج

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
جماهير بيرسيبايا سورابايا
جماهير بيرسيبايا سورابايا
شهدت مباراة بيرسيبايا سورابايا وبي اس اس سليمان أحداثًا مؤسفة من قبل جماهير صاحب الأرض، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإندونيسي، جاء ذلك بعدما أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا فوز الضيوف بثلاثة أهداف لهدفين، بعدما كانوا متقدمين بثلاثية نظيفة، ليتلقى الخسارة السادسة على التوالي، واقتحمت جماهير بيرسيبايا سورابابيا أرض الملعب وبدأت في تدميره بشكل كلي وتكسير اللوحات الإعلانية وإضرام النيران فيها بشكل جنوني.
وتعد تلك الحادثة هي الثانية في أسابيع قليلة بالكرة الإندونيسية بعد أحداث الشغب التي صاحبت مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 والتي تم عقاب الاتحاد المحلي عليها في سبتمبر الماضي. ويحتل فريق بيرسيبايا سورابابيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإندونيسي برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 جولة. #Video
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مصر -وبتسوانا (13)

استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
بالاك- ولامبارد‎

مايكل بالاك: لامبارد موهوب ويحب كرة القدم

علق مايكل بالاك لاعب فريش تشيلسي السابق، على أداء فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز، مشيرًا إلى أنه غير متفاجئ من تقدم مستوى تشيلسي تحت قيادته. وقال بالاك فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية: "لامبارد موهوب، هو يعرف كرة القدم جيدًا، والعمل بجد، كذلك كان لاعبا وأتخيله هكذا كمدرب". وأكمل زميل لامبارد السابق: "أعتقد أنه يجهز جيدًا قبل المباراة، وهو شيء مهم لأى مدير فني امتلاك موهبة التحضير الجيد وعدم التفكير كثيرًا أنت فقط تعرف المباراة وكل شيء عنها".
فالفيردي‎

مدرب برشلونة: ما يفعله ميسي مستحيل

أكد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكتالوني، من المستحيل على أي شخص القيام به. جاء ذلك بعدما قاد الأخير فريقه بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، قائلا: "تحقيق الفوز في الليجا ليس سهلا، ولكن مشاهدة ميسي وهو يلعب تبدي لك أن كل شيء سهل، وأن العالم أجمع يمكنه أن يفعل ما يفعله ميسي، لكن هذا مستحيل".
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يد الزمالك 1

جماهير الزمالك تحتفل بأبطال إفريقيا في مطار القاهرة

استقبل عدد كبير من جماهير الزمالك، في مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بعد تتويج الفريق باللقب الإفريقى للمرة الثالثة على التوالي والـ12 في تاريخه، حيث وصلت البعثة، صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقبالهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وشهد المطار حشدًا كبيرا من الجماهير، التي حضرت للاحتفال بأبطال إفريقيا، حيث اصطفت بطول صالة الوصول رافعةً صوتها بالغناء، ومع خروج بعثة الزمالك من الصالة، حملت الجماهير عددا من اللاعبين على الأعناق.
منتخب- ايسلندا

أيسلندا يتخطى أندورا في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب أيسلندا الفوز على نظيره منتخب أندورا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلا من فرنسا وتركيا وألبانيا ومولدوفا بالإضافة إلى طرفي المباراة. افتتح أرنور سيجوردسون لاعب منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف كولبيينن سيجثورسون الهدف الثاني لمنتخب أيسلندا في الدقيقة 64 من زمن أحداث المباراة.
منتخب-ايطاليا‎

إيطاليا تقرر تغيير لون قميصها في يورو 2020

قرر المنتخب الإيطالي لكرة القدم تغيير لون قميصه من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر، حيث كان اللون الأزرق الذي اعتاد محبوه على رؤيته منذ قرن من الزمان، وسيخوض المنتخب الإيطالي العديد من المباريات الودية وسيرتدي القميص الأخضر بدلا من الأزرق وهو أحد ألوان العلم الإيطالي. ويرجع سر ارتداء القميص الأرزق إلى عائلة سافوي الحاكمة في الفترة من 1861 إلى 1946، ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالى نظيره منتخب اليونان يوم السبت المقبل على ملعب أولمبياكو، ثم يطير إلى ليخنتشتاين ليواجهه على ملعبه (رتين بارك) فى تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020).
بوروسيا دورتموند (4)

بروسيا دورتموند يتخطى سلافيا براج في دوري الأبطال

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني الفوز على نظيره سلافيا براج التشيكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020 والتي استضافها ملعب فريق إدين أرينا معقل الفريق التشيكي. سجل أشرف حكيمي الهدف الأول في الدقيقة 35 من زمن المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق دورتموند بهدف نظيف، في الشوط الثاني حاول الفريق التشيكي تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل لكنه فشل في ذلك.
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