الصحة: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

هالة زايد_وزيرة الصحة

نفت وزارة الصحة والسكان وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضا معدية للمواطنين، وأكدت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، إذ أشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحدا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه يتم إجراء تقييم دوري لنظام الترصد في مصر من خلال منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أن نظام ترصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية يغطي كافة المناطق الجغرافية ومحافظات الجمهورية، وقادر على الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بمرض معدى، لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بالإضافة إلى انتشار فرق الترصد للأمراض المعدية