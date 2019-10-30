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الصحة: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
هالة زايد_وزيرة الصحة
هالة زايد_وزيرة الصحة
نفت وزارة الصحة والسكان وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضا معدية للمواطنين، وأكدت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، إذ أشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحدا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه يتم إجراء تقييم دوري لنظام الترصد في مصر من خلال منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أن نظام ترصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية يغطي كافة المناطق الجغرافية ومحافظات الجمهورية، وقادر على الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بمرض معدى، لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بالإضافة إلى انتشار فرق الترصد للأمراض المعدية
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النادي الإعلامي يعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي 2019

أعلن النادي الإعلامي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة بجوائز التميز الصحفي، التي يمنحها النادي في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري. وفاز بالجوائز كلًا من الزملاء التالية أسماؤهم: الجائزة الأولى: الأستاذ أحمد العميد عن سلسلة موضوعاته وحواراته التي أجراها في الأراضي السورية بعنوان "(الوطن) على جبهات الحرب في سوريا"، المنشور بصحيفة الوطن. الجائزة الثانية: الأستاذة غادة محمد الشريف عن تحقيقها المنشور في صحيفة "المصري اليوم"، بعنوان "نساء على قوائم انتظار الإجهاض".
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مكرم محمد أحمد عن واقعة «الكمسري»: شوفت المشهد وأنا طالب

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، والتي راح ضحيتها «محمد عيد عبد الحميد عطية»، قائلا، إن الشخصية المصرية تحتاج إلى علاج بعض السلبيات الشديدة، مضيفا: عندما كنت طالبا كنت أشاهد مثل هذه المواقف يوميا في القطار المتجه إلى شبين الكوم وفي بعض الأحيان كان الكمسري يطلب تهدئة سرعة القطار حتي ينزل الأولاد».
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غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من ظهر غد الخميس، نظرا لأعمال الصيانة لخط مياه الشرب المغذي لمناطق مختلفة بمنطقة خورشيد على طريق العوايد، بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من الحادية عشرة صباح الخميس، إذ دعت الشركة المواطنين باتخاذ كل التدابير وتخزين المياه اللازمة حيث لم يتم تحديد موعد عودة المياه وأن عودتها ستكون مرتبطة بالانتهاء من عملية الإصلاح والصيانة اللازمة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: ضحايا حوادث بئر العبد الإرهابية شهداء وتعويضات لأسرهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة، مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها في 12 أكتوبر الجاري، وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في 19 أكتوبر الجاري من الشهداء.
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أول رد من طب الإسكندرية على وفاة الطفلة «كرما» بالتهاب سحائي

حسمت كلية الطب، جامعة الإسكندرية، الجدل حول استقبال أطفال مصابين بالتهاب سحائي، بالإضافة إلى وفاة الطفلة كارما، بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، إذ أعلنت الكلية عدم استقبال أي حالة في العيادات الخارجية، وأنه لا توجد أي حالات اشتباه التهاب سحائي حتى الآن. وتطرق البيان إلى حالة الطفلة كارما محمد حافظ، 7سنوات، التى توفيت الخميس الماضي، تبين أن سبب الوفاة التهاب بالمخ "Encephalitis" وليس التهابا بأغشية المخ المعروف بالالتهاب السحائي "meningitis"، مشيرًا إلى أن الطفلة دخلت في غيبوبة وحالة صحية خطيرة، وتعاني من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم.
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الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي.. ولا إصابات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يجري تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي"، ضد مرض الالتهاب السحائي، وجددت نفي رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن وزيرة الصحة والسكان شددت على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية التي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.
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الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 256 ألف عملية عاجلة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفا و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب.
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الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بـ1096 منفذًا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم" للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، خلال العام المالي الحالي 2019 / 2020، مؤكدة أن الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 4.5 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، بخلاف المخزون الحالي. يأتي ذلك بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتي لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.
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