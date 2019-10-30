باريس سان جيرمان يمدد عقد فيراتي حتى عام 2024

تحرير:محمد جمال ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

ماركو فيراتى

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قام بتمديد عقد لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي حتى عام 2024، ووفقا لما ذكره "راديو مونت كارلو" الفرنسي فإن الدولي الإيطالي مدد تعاقده مع بي إس جي لثلاث سنوات حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2021. وانضم اللاعب صاحب الـ26 عاما إلى الفريق العاصمي في 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي دون أن يشارك مع هذا الفريق فى أي مباراة في الدوري الإيطالي ولعب فيراتي 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 3 أهداف.

وارتبط اسم الدولى الإيطالى بالانتقال إلى يوفنتوس وريال مدريد في السنوات الماضية، ولكن يبدو أنه قرر البقاء فى ملعب حديقة الأمراء للمواسم الخمسة المقبلة. ومع باريس لعب خلال الموسم الجارى 13 مباراة في جميع المسابقات سجل فيها 9 أهداف وصنع 48 وخلال 7 سنوات توج مع البى أس جى بستة ألقاب دوري فرنسي، و5 في