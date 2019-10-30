غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

انقطاع المياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من ظهر غد الخميس، نظرا لأعمال الصيانة لخط مياه الشرب المغذي لمناطق مختلفة بمنطقة خورشيد على طريق العوايد، بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من الحادية عشرة صباح الخميس، إذ دعت الشركة المواطنين باتخاذ كل التدابير وتخزين المياه اللازمة حيث لم يتم تحديد موعد عودة المياه وأن عودتها ستكون مرتبطة بالانتهاء من عملية الإصلاح والصيانة اللازمة.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه. وحددت الشركة انقطاع مياه الشرب في مناطق مختلفة بشرق المحافظة وهي بعزب: «بحري المحمودية من عزبة تحيمر البحرية حتى عزبة شاكر جمال التوفيقية». وطالبت الشركة المواطنين عند الحاجة الاتصال