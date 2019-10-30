مودريتش عن هدف راموس في أتلتيكو: غير تاريخ الكرة

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

راموس

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، الذي قاده الملكي للفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، والتتويج باللقب القاري، أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غير البطولة".

وواصل مودريتش: "هدف سيرخيو تجاوز هذا الحاجز العقلي، لقد كان هدفًا تاريخيا غير كل شيء، ربما لولا ذلك الهدف لم تكن لتتحقق كل تلك الإنجازات التي توالت تباعا فيما بعد". وأوضح اللاعب الكرواتي أن هدف راموس أطاح بعائق نفسي كبير داخل ريال مدريد بعد سقوطه ثلاث مرات متتالية في الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية،