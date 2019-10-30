بالصور.. سعد رمضان يُجري بروفات «الموسيقي العربية»

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

سعد رمضان

أجرى المطرب اللبناني سعد رمضان، بدار الأوبرا، بروفات حفله المنتظر 2 نوفمبر بمهرجان الموسيقى العربية، بدورته الثامنة والعشرين، ومن المقرر أن يشدو سعد في الحفل بعدد من الاغاني، منها: «على رمش عيونها لوديع الصافي، وفاتت جنبنا لعبدالحليم حافظ، وبحبك يالبنان للسيدة فيروز»، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانية، ويحيي معه الحفل أيضًا الفنان الكبير مدحت صالح، تحت قيادة المايسترو الكبير أحمد عامر، ويقدم لجمهورة مجموعة من أشهر أغانيه منها «المليونيرات»، و«كوكب تاني».

يشارك في هذه الدورة بجانب محمد منير 80 مطربًا منهم: «مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خوري، عاصي الحلاني، وائل جسار، أنغام، مروة ناجي، محمد الشرنوبي، فايا يونان، كارمن سليمان، أصالة، حنان ماضي، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت».يكرم المهرجان هذا العام كلا من: «فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو