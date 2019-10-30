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بالصور.. سعد رمضان يُجري بروفات «الموسيقي العربية»

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م
سعد رمضان
سعد رمضان
أجرى المطرب اللبناني سعد رمضان، بدار الأوبرا، بروفات حفله المنتظر 2 نوفمبر بمهرجان الموسيقى العربية، بدورته الثامنة والعشرين، ومن المقرر أن يشدو سعد في الحفل بعدد من الاغاني، منها: «على رمش عيونها لوديع الصافي، وفاتت جنبنا لعبدالحليم حافظ، وبحبك يالبنان للسيدة فيروز»، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانية، ويحيي معه الحفل أيضًا الفنان الكبير مدحت صالح، تحت قيادة المايسترو الكبير أحمد عامر، ويقدم لجمهورة مجموعة من أشهر أغانيه منها «المليونيرات»، و«كوكب تاني».
يشارك في هذه الدورة بجانب محمد منير 80 مطربًا منهم: «مدحت صالح، محمد الحلو، مروان خوري، عاصي الحلاني، وائل جسار، أنغام، مروة ناجي، محمد الشرنوبي، فايا يونان، كارمن سليمان، أصالة، حنان ماضي، محمد ثروت، نداء شرارة، عمر خيرت».يكرم المهرجان هذا العام كلا من: «فاروق جويدة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، المايسترو
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تامر-عاشور

تامر عاشور: الجمهور السعودي مثقف.. شكرًا تركي آل شيخ

استقبل الجمهور السعودي بحفاوة كبيرة الفنان تامر عاشور، خلال حفله الأول بالسعودية، الذي أقيم ضمن فاعلية «ليالي المحروسة»، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ امتلأ الحفل بالجمهور من مختلف الأعمار في حفل كامل العدد.. وبدأ تامر الحفل بتحية الجمهور السعودي قائلا: «سعيد جدا بوجودي في بلدي الثاني المملكة العربية السعودية وسط هذا الجمهور المثقف الواعي ودائما السعودية في تقدم وازدهار، وأشكر المستشار تركي آل شيخ وكل القائمين علي إقامة موسم الرياض الترفيهي علي هذا الحدث الفني غير المسبوق الذي يعتبر أهم الفعاليات الفنية والثقافية في الوطن العربي».
محمد-منير

تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، ويحرص المهرجان دائما على أن تكون كل دورة مميزة بنجومها، ومفاجأة هذا العام هى وجود المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه ليفتتح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ويبدو أن "منير بدأ بروفات الاستعداد للحفل، حيث ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فيديوهات البروفات التي يعدها من منزله".
محمد رمضان

«السلطان» لمحمد رمضان تقترب من المليون الأول

اقتربت أغنية «السلطان» التى طرحها الفنان محمد رمضان، أمس السبت، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» من تحقيق المليون الأول، وظهر رمضان من خلال الكليب مرتديا زي سلطان، وحوله العديد من الجواري يرقص معهن، وتم تصوير الكليب بمدينة مراكش المغربية، داخل أحد القصور الضخمة، بمشاركة الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، والتي جسدت دور السلطانة، واستعان مخرج الكليب حسام الحسيني بمدير تصوير هوليوودي لتصوير الكليب، وهو تييري أربوجاست الذي صوّر عدة أفلام، بينها "The Professional, 5th Element Lucy, Cat Woman, femme Fatal".
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محمد-منير

تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، ويحرص المهرجان دائما على أن تكون كل دورة مميزة بنجومها، ومفاجأة هذا العام هى وجود المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه ليفتتح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ويبدو أن "منير بدأ بروفات الاستعداد للحفل، حيث ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فيديوهات البروفات التي يعدها من منزله".
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أصالة ترد على شائعة طلاقها: صان عشرتي وتحمل انشغالي

علقت الفنانة أصالة على الشائعات المتداولة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد طلاقها من المخرج طارق، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبى أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكل منا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان الناس اثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كل ذلك أولادنا".
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لأول مرة محمد منير.. تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وحضر أعضاء اللجنة التحضيرية "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم".
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الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".
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