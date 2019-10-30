تامر عاشور: الجمهور السعودي مثقف.. شكرًا تركي آل شيخ

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م

تامر عاشور

استقبل الجمهور السعودي بحفاوة كبيرة الفنان تامر عاشور، خلال حفله الأول بالسعودية، الذي أقيم ضمن فاعلية «ليالي المحروسة»، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ امتلأ الحفل بالجمهور من مختلف الأعمار في حفل كامل العدد.. وبدأ تامر الحفل بتحية الجمهور السعودي قائلا: «سعيد جدا بوجودي في بلدي الثاني المملكة العربية السعودية وسط هذا الجمهور المثقف الواعي ودائما السعودية في تقدم وازدهار، وأشكر المستشار تركي آل شيخ وكل القائمين علي إقامة موسم الرياض الترفيهي علي هذا الحدث الفني غير المسبوق الذي يعتبر أهم الفعاليات الفنية والثقافية في الوطن العربي».

في المقابل تفاعل الجمهور السعودي مع تامر عاشو منذ بدء الحفل حتي نهايته، وقدم خلال الحفل مايقرب من 20 أغنية من أغنياته المتنوعة.وحرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه علي نشر فيديو للحفل عبر حسابه علي «تويتر».الجدير بالذكر، أن تامر عاشور وقع مؤخرًا مع الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة «إيرث برودكشن»،