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تامر عاشور: الجمهور السعودي مثقف.. شكرًا تركي آل شيخ

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٩ م
تامر عاشور
تامر عاشور
استقبل الجمهور السعودي بحفاوة كبيرة الفنان تامر عاشور، خلال حفله الأول بالسعودية، الذي أقيم ضمن فاعلية «ليالي المحروسة»، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ امتلأ الحفل بالجمهور من مختلف الأعمار في حفل كامل العدد.. وبدأ تامر الحفل بتحية الجمهور السعودي قائلا: «سعيد جدا بوجودي في بلدي الثاني المملكة العربية السعودية وسط هذا الجمهور المثقف الواعي ودائما السعودية في تقدم وازدهار، وأشكر المستشار تركي آل شيخ وكل القائمين علي إقامة موسم الرياض الترفيهي علي هذا الحدث الفني غير المسبوق الذي يعتبر أهم الفعاليات الفنية والثقافية في الوطن العربي».
في المقابل تفاعل الجمهور السعودي مع تامر عاشو منذ بدء الحفل حتي نهايته، وقدم خلال الحفل مايقرب من 20 أغنية من أغنياته المتنوعة.وحرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه علي نشر فيديو للحفل عبر حسابه علي «تويتر».الجدير بالذكر، أن تامر عاشور وقع مؤخرًا مع الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة «إيرث برودكشن»،
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بروفة -سعد -رمضان -مهرجان -الموسيقي (4)

بالصور.. سعد رمضان يُجري بروفات «الموسيقي العربية»

أجرى المطرب اللبناني سعد رمضان، بدار الأوبرا، بروفات حفله المنتظر 2 نوفمبر بمهرجان الموسيقى العربية، بدورته الثامنة والعشرين، ومن المقرر أن يشدو سعد في الحفل بعدد من الاغاني، منها: «على رمش عيونها لوديع الصافي، وفاتت جنبنا لعبدالحليم حافظ، وبحبك يالبنان للسيدة فيروز»، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانية، ويحيي معه الحفل أيضًا الفنان الكبير مدحت صالح، تحت قيادة المايسترو الكبير أحمد عامر، ويقدم لجمهورة مجموعة من أشهر أغانيه منها «المليونيرات»، و«كوكب تاني».
محمد-منير

تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، ويحرص المهرجان دائما على أن تكون كل دورة مميزة بنجومها، ومفاجأة هذا العام هى وجود المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه ليفتتح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ويبدو أن "منير بدأ بروفات الاستعداد للحفل، حيث ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فيديوهات البروفات التي يعدها من منزله".
محمد رمضان

«السلطان» لمحمد رمضان تقترب من المليون الأول

اقتربت أغنية «السلطان» التى طرحها الفنان محمد رمضان، أمس السبت، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» من تحقيق المليون الأول، وظهر رمضان من خلال الكليب مرتديا زي سلطان، وحوله العديد من الجواري يرقص معهن، وتم تصوير الكليب بمدينة مراكش المغربية، داخل أحد القصور الضخمة، بمشاركة الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، والتي جسدت دور السلطانة، واستعان مخرج الكليب حسام الحسيني بمدير تصوير هوليوودي لتصوير الكليب، وهو تييري أربوجاست الذي صوّر عدة أفلام، بينها "The Professional, 5th Element Lucy, Cat Woman, femme Fatal".
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تامر-عاشور

بسبب الأمطار.. تأجيل حفل تامر عاشور وأدهم سليمان

قررت شركة "إكس جينريشن إيجيبت" تأجيل حفل النجم تامر عاشور، المقرر إقامته يوم 25 من أكتوبر الجاري، بنادي ايروسبورت بطريق المطار، وذلك بمشاركة الفنان أدهم سليمان، والفنانة الجزائرية هنادي، والدى جى رامى بلازن، لتصبح يوم 8 من نوفمبر المقبل، نظرا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.
محمد الجارحي

وفاة الإعلامي طلال الحربي عن عمر يناهز 63 عامًا

توفي الممثل والإعلامي السعودي، طلال الحربي، أمس الأحد، عن عمره يناهز 63 عامًا. وقال مواطنه الفنان فايز المالكي، في أسباب الوفاة، إن ”الحربي“ توفي إثر حادث سير في محافظة جدة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان #طلال_الحربي في جدة؛ إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله“. ونشر فادي طلال الحربي ابن الفنان الراحل نعي عبر حساب والده على موقع تويتر، ونعى الفقيد العديد من نجوم الفن والإعلام، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى يكشف سر أغنية «سلمى» في ألبومه الجديد

كشف الفنان عمرو مصطفى أن أغنية سلمى التي تم إطلاقها مؤخرا في أحدث ألبوماته "لعبت مع الأسد" هي إهداء خاص لابنته سلمى. الأغنية من كلمات المستشار تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، ومن توزيع الموزع الموسيقي العالمي ريهاب- R3HAB. ومن كلمات الأغنية "سلمى من عيون الناس، سلمى عقد ورد وماس، أحلى ما شافت عيوني.. خدتي عقلي خلاص، يللي بيكي الجمال يتقاس"، الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين، وتم طرح الألبوم منذ أيام قليلة، وتخطت مشاهدات الألبوم عبر يوتيوب أكثر من 7 ملايين مشاهدة.
عمرو-مصطفى

موزع أغنية ديسباسيتو يشارك في ألبوم عمرو مصطفى

يصدر ألبوم الفنان عمرو مصطفى الجديد "لعبت مع الأسد"، بعد أيام قليلة، وكتب جميع كلمات أغانيه تركي آل الشيخ، الألبوم مكون من 10 أغنيات قام بتوزيعها أشهر الموزعين الموسيقيين في العالم، مثل Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، بالإضافة الى المؤلف والموزع الموسيقي الهندي A. R. Rahman الحاصل على جائزتي أوسكار، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio.
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