رياضة

مدرب برشلونة: ما يفعله ميسي مستحيل

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
فالفيردي
فالفيردي
أكد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكتالوني، من المستحيل على أي شخص القيام به. جاء ذلك بعدما قاد الأخير فريقه بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، قائلا: "تحقيق الفوز في الليجا ليس سهلا، ولكن مشاهدة ميسي وهو يلعب تبدي لك أن كل شيء سهل، وأن العالم أجمع يمكنه أن يفعل ما يفعله ميسي، لكن هذا مستحيل".
وواصل فالفيردي حديثه، قائلا: "شيء جيد بالنسبة لنا وسيئ لهم، إنه يتمتع بتلك الموهبة التي لا يملكها أحد، إنه يمر من أي لاعب، الأمر لا يعتمد على أنه يستطيع أن يقوم بحركة فردية، بل لأنه يرى ما لا يراه أحد". وأضاف المدرب الإسباني، قائلا: "من الجيد بالنسبة لنا أن يستعيد ميسي جاهزيته بعد فترة كبيرة من التوقف
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استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
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مايكل بالاك: لامبارد موهوب ويحب كرة القدم

علق مايكل بالاك لاعب فريش تشيلسي السابق، على أداء فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز، مشيرًا إلى أنه غير متفاجئ من تقدم مستوى تشيلسي تحت قيادته. وقال بالاك فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية: "لامبارد موهوب، هو يعرف كرة القدم جيدًا، والعمل بجد، كذلك كان لاعبا وأتخيله هكذا كمدرب". وأكمل زميل لامبارد السابق: "أعتقد أنه يجهز جيدًا قبل المباراة، وهو شيء مهم لأى مدير فني امتلاك موهبة التحضير الجيد وعدم التفكير كثيرًا أنت فقط تعرف المباراة وكل شيء عنها".
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مودريتش عن هدف راموس في أتلتيكو: غير تاريخ الكرة

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، الذي قاده الملكي للفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، والتتويج باللقب القاري، أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غير البطولة".
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مودريتش عن هدف راموس في أتلتيكو: غير تاريخ الكرة

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، الذي قاده الملكي للفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، والتتويج باللقب القاري، أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غير البطولة".
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التعادل يحسم مواجهة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق أتليتكو مدريد ونظيره ديبورتيفو ألافيس، التي جمعتهما على ملعب مينديز وروزا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، الفارو موراتا كان صاحب هدف التقدم للأتليتي، فيما أدرك لوكاس بيريز مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليخسر أبناء المدرب دييجو سيميوني نقطتين في صراع المنافسة على الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث، علمًا بأن الأخير يلعب أمام بلد الوليد، في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
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فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".
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فالفيردي: كنت أتمنى مواجهة ريال مدريد هذا الأسبوع

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه كان يتمنى خوض مباراة الكلاسيكو ضد نظيره ريال مدريد، الذي كان مقررًا أن يُلعب في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، بسبب دواعٍ أمنية في ضوء الأحداث السياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا هذه الأيام، الأمر الذي وصل إلى غلق المطار. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب "إدين أرينا".
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