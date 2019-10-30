مدرب برشلونة: ما يفعله ميسي مستحيل

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

فالفيردي

أكد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكتالوني، من المستحيل على أي شخص القيام به. جاء ذلك بعدما قاد الأخير فريقه بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، قائلا: "تحقيق الفوز في الليجا ليس سهلا، ولكن مشاهدة ميسي وهو يلعب تبدي لك أن كل شيء سهل، وأن العالم أجمع يمكنه أن يفعل ما يفعله ميسي، لكن هذا مستحيل".

وواصل فالفيردي حديثه، قائلا: "شيء جيد بالنسبة لنا وسيئ لهم، إنه يتمتع بتلك الموهبة التي لا يملكها أحد، إنه يمر من أي لاعب، الأمر لا يعتمد على أنه يستطيع أن يقوم بحركة فردية، بل لأنه يرى ما لا يراه أحد". وأضاف المدرب الإسباني، قائلا: "من الجيد بالنسبة لنا أن يستعيد ميسي جاهزيته بعد فترة كبيرة من التوقف