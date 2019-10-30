نيابة إسرائيل تمنح رخصة للجنود لإعدام الفلسطينيين دون محاسبة

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

فلسطين

أغلقت النيابة العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي ثلاثة ملفات تحقيق جديدة، بحثت في ظروف إعدام جنود الاحتلال لمواطنين فلسطينيين، إذ أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن تحقيقاته في الملفات الثلاثة لإعدام علي عمر نمر قينو، 17 عامًا، من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس، وليث هيثم فتحي أبو نعيم، 16 عامًا، من قرية المغير بمحافظة رام الله، وياسين عمر سليمان السّراديح، 35 عاما، من محافظة أريحا، أظهرت بعيد وقوعها في بداية عام 2018، أن ملابساتها لم تستدع القتل بالضرورة، مشيرًا إلى أنه في نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة، انتهت هذه التحقيقات بالطمس كالعادة.

وأكد المركز، أن إغلاق ملفات التحقيق في أحداث القتل الثلاثة أعلاه لم يكن خطأ بل جزءا لا يتجزأ من سياسة تتّبعها النيابة العسكريّة منذ سنين طويلة، وهي السياسة التي بسببها كانت بتسيلم أعلنت بالعام 2016، أنّها لن تتعاون بعد مع جهاز تطبيق القانون العسكري.وأوضح المركز، أن هذه الملفات الثلاثة انضمت "من بداية