مكرم محمد أحمد عن واقعة «الكمسري»: شوفت المشهد وأنا طالب

تحرير:محمد فتحي ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

مكرم محمد أحمد

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، والتي راح ضحيتها «محمد عيد عبد الحميد عطية»، قائلا، إن الشخصية المصرية تحتاج إلى علاج بعض السلبيات الشديدة، مضيفا: عندما كنت طالبا كنت أشاهد مثل هذه المواقف يوميا في القطار المتجه إلى شبين الكوم وفي بعض الأحيان كان الكمسري يطلب تهدئة سرعة القطار حتي ينزل الأولاد».

وأضاف مكرم خلال لقائه في برنامج «حديث المساء»، المذاع علي قناه «إم بي سي مصر»: «فكرة دفع الكمسري للشاب لأنه لا يحمل تذكرة هي واقعة قديمة ومستمرة، وأيضا يوجد بالقطار مخبر لماذا لم يسلمهم له كما كنا نرى قديما بدلا من هذا التصرف».وأشار إلى أن هناك الكثير من العادات لابد من النظر فيها وتغيير الثقافة الاجتماعية