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مكرم محمد أحمد عن واقعة «الكمسري»: شوفت المشهد وأنا طالب

تحرير:محمد فتحي ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، والتي راح ضحيتها «محمد عيد عبد الحميد عطية»، قائلا، إن الشخصية المصرية تحتاج إلى علاج بعض السلبيات الشديدة، مضيفا: عندما كنت طالبا كنت أشاهد مثل هذه المواقف يوميا في القطار المتجه إلى شبين الكوم وفي بعض الأحيان كان الكمسري يطلب تهدئة سرعة القطار حتي ينزل الأولاد».
وأضاف مكرم خلال لقائه في برنامج «حديث المساء»، المذاع علي قناه «إم بي سي مصر»: «فكرة دفع الكمسري للشاب لأنه لا يحمل تذكرة هي واقعة قديمة ومستمرة، وأيضا يوجد بالقطار مخبر لماذا لم يسلمهم له كما كنا نرى قديما بدلا من هذا التصرف».وأشار إلى أن هناك الكثير من العادات لابد من النظر فيها وتغيير الثقافة الاجتماعية
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جائزة-النادى-الاعلامى-للتفوق-الصحفى

النادي الإعلامي يعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي 2019

أعلن النادي الإعلامي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة بجوائز التميز الصحفي، التي يمنحها النادي في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري. وفاز بالجوائز كلًا من الزملاء التالية أسماؤهم: الجائزة الأولى: الأستاذ أحمد العميد عن سلسلة موضوعاته وحواراته التي أجراها في الأراضي السورية بعنوان "(الوطن) على جبهات الحرب في سوريا"، المنشور بصحيفة الوطن. الجائزة الثانية: الأستاذة غادة محمد الشريف عن تحقيقها المنشور في صحيفة "المصري اليوم"، بعنوان "نساء على قوائم انتظار الإجهاض".
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من ظهر غد الخميس، نظرا لأعمال الصيانة لخط مياه الشرب المغذي لمناطق مختلفة بمنطقة خورشيد على طريق العوايد، بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من الحادية عشرة صباح الخميس، إذ دعت الشركة المواطنين باتخاذ كل التدابير وتخزين المياه اللازمة حيث لم يتم تحديد موعد عودة المياه وأن عودتها ستكون مرتبطة بالانتهاء من عملية الإصلاح والصيانة اللازمة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس

نفت وزارة الصحة والسكان وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضا معدية للمواطنين، وأكدت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، إذ أشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحدا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه يتم إجراء تقييم دوري لنظام الترصد في مصر من خلال منظمة الصحة العالمية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: ضحايا حوادث بئر العبد الإرهابية شهداء وتعويضات لأسرهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة، مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها في 12 أكتوبر الجاري، وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في 19 أكتوبر الجاري من الشهداء.
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وائل-الإبراشي

الإبراشي عن واقعة الكمسري: التزويغ من التذكرة لا يعني الموت

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على واقعة كمسري القطار رقم 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر»، والذي رح ضحيتها الشاب «محمد عيد»، وإصابة أخر، قائلًا، إن الواقعة كشفت أن منظومة النقل في مصر بها خلل لا تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للركاب، مضيفًا خلال برنامجه «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون اي»، أن قطار السكة الحديد لم يكن وسيلة نقل مواطنين فقط، بل هو مجتمع كامل الأرجاء، موضحًا أن التزويغ من التذكرة لا يعني الموت، ولكن هذا يعني أن نقدمه للمسائلة القانونية وليس نقدمه لآخرته.
احمد -موسى

أحمد موسى: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير»

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما فعله الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مع أسرة الشاب «محمد عيد»، ضحية حادث قطار «الإسكندرية - الأقصر»، أمرًا محترم، ويدل على أنه قادم من مؤسسة عسكرية، وراجل مسئول، مضيفًا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر عن علاقته بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، معلقا: «ابعدوا عن علاقتي بكامل الوزير، وعن علاقتي بأي حد من أبناء المؤسسة العسكرية.. متحاولوش.
محمد عبد الستار

«الفلاحين»: الإخوان وراء الهجوم على كامل الوزير

اتهم محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين ونقيب الشرقية، جماعة الإخوان وخلاياها النائمة بإثارة المجتمع المصري ودغدغة مشاعر البعض، واستغلال حادث قطار "الإسكندرية- الأقصر"، الذى راح ضحيته شاب فى العشرينيات من عمره وإصابة شاب آخر بجروح، بعد قفزهما أثناء سير القطار بسرعة عالية. وتابع: أصدر قيادات الإخوان بالخارج أوامر إلى خلاياهم النائمة فى الداخل، لاستغلال الحادث والمطالبة بإقالة وزير النقل الفريق كامل الوزير، لأنه نجح خلال المدة القصيرة الماضية فى انتشال وزارة النقل من عثراتها وتطوير السكك الحديدية والمترو والقضاء على الإهمال والتقصير داخل مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق.
وزير- النقل- يقدم -واجب -التعازي -لأسرة -المواطن- محمد- عيد- عبد -الحميد- عطية (4)

كامل الوزير يُقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد التذكرة»

قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير انسانية أمس، مشيرًا إلى أن المسؤولين متواجدون في أماكنهم لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة، وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.
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