مايكل بالاك: لامبارد موهوب ويحب كرة القدم

تحرير:محمد جمال ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

بالاك ولامبارد

علق مايكل بالاك لاعب فريش تشيلسي السابق، على أداء فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز، مشيرًا إلى أنه غير متفاجئ من تقدم مستوى تشيلسي تحت قيادته. وقال بالاك فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية: "لامبارد موهوب، هو يعرف كرة القدم جيدًا، والعمل بجد، كذلك كان لاعبا وأتخيله هكذا كمدرب". وأكمل زميل لامبارد السابق: "أعتقد أنه يجهز جيدًا قبل المباراة، وهو شيء مهم لأى مدير فني امتلاك موهبة التحضير الجيد وعدم التفكير كثيرًا أنت فقط تعرف المباراة وكل شيء عنها".

وأوضح اللاعب الألمانى: "التدريب يحتاج لأكثر من فهم للكرة، يحتاج للتحضير الجيد، والقدرة على التعامل مع اللاعبين، وهو بالفعل يقوم بذلك، ويقوم به بمستوى جيد جدًا". وأضاف بالاك عن مشواره مع لامباراد من قبل: "عندما كنت ألعب معه، لم أكن أفكر بأنه يمكن، أن يكون مديرا فنيا يومًا ما، لكن شخصيته تمكنه من ذلك،