We تعتذر للعملاء وتتعهد بالتعويض لهذا السبب

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م

المصرية للاتصالات

تتقدم WE باعتذارها لجميع عملاء المحمول الكرام على الانقطاع المفاجيء لخدماتها لأسباب فنية، وذلك ظهر اليوم. وقد تم استعادة الخدمات بشكل جزئي وجاري العمل حاليا على استعادة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن. وتتعهد WE بتعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة كما تتعهد بالعمل الجاد على تلافي أسباب ذلك الانقطاع في المستقبل، إذ قالت الشركة في تعليق رسمي لها، إنها نجحت في استعادة خدمات المحمول بشكل كامل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد العطل المفاجئ الذي تسبب في تأثر خدمات المحمول بشكل جزئي في بعض مناطق الجمهورية.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات، قد كشفت في وقت سابق، عن تنفيذها نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، وذلك في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت. حيث قامت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة