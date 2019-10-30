السيطرة على حريق محدود في حديقة الحيوان

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في بعض مخلفات الأشجار، بجوار المكتب الفني، داخل حديقة الحيوان، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع خسائر أو أضرار بالحديقة. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد باندلاع النيران في بعض المخلفات داخل حديقة الحيوان، على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق.

من جانبه، أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحريق الذي نشب في حديقة حيوان الجيزة ناتج عن ماس كهربائي، مشيرا إلى عدم وجود أي خسائر. وقال رجائي، إن الحريق حدث في سور شجري بجانب المكتب الفني بالحديقة، بعيدا عن الحيوانات، أثناء إضاءة أحد الكشافات، مما نتج عنه الماس الكهربائي،