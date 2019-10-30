جريمة

السيطرة على حريق محدود في حديقة الحيوان

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
حريق-أرشيفية
حريق-أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في بعض مخلفات الأشجار، بجوار المكتب الفني، داخل حديقة الحيوان، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع خسائر أو أضرار بالحديقة. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، بلاغًا يفيد باندلاع النيران في بعض المخلفات داخل حديقة الحيوان، على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق.
من جانبه، أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحريق الذي نشب في حديقة حيوان الجيزة ناتج عن ماس كهربائي، مشيرا إلى عدم وجود أي خسائر. وقال رجائي، إن الحريق حدث في سور شجري بجانب المكتب الفني بالحديقة، بعيدا عن الحيوانات، أثناء إضاءة أحد الكشافات، مما نتج عنه الماس الكهربائي،
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عقار مائل بالإسكندرية

إخلاء 5 عقارات بسبب ميل برج من 17 طابقا بالإسكندرية

خيم شبح عقار الأزاريطة المائل على سكان منطقة الورديان غرب الإسكندرية، حيث تبين ميل وسقوط أجزاء العقار رقم 5 بشارع البيشبيشي مع ناصية الشيخ طموم، وتقرر إخلاء 5 عقارات من السكان، لخطورة العقار المائل الداهمة على حياتهم، وبدأت الواقعة بورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، يفيد باستلام اخطاراً من غرفه عمليات حى غرب عن سقوط أجزاء من العقار المشار إليه، وعلى الفور توجه اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب والقيادات الأمنية ومدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المشروعات وفنى الإدارة الهندسية والمشرف على المتابعة الميدانية بالفحص والمعاينة.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن (1)

دفاع «التلاعب بالبورصة»: موكلى موظف وليس مالكا

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون، إلى جلسة غد الخميس. تعد القضية من أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين، إحداهما بناءً على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثانية طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام.
جلسه-محاكمة-سعاد-الخولى

«خلية حسم وسعاد الخولي» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
حبس-متهمه

بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
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حريق- بورشة- أحذية (3)

شجاعة الأهالي وسرعة المطافئ تنقذ المهندسين من كارثة

كشفت المعاينة الأولية عن ملابسات حريق اندلع في معرض سيارات بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين فجر اليوم الإثنين، وتبين أن ماسا كهربائيا في التوصيلات الخاصة بلافتة المعرض الواقع بتقاطع شارعي أحمد عرابي والرشيدي، نتج عنه حدوث شرر ونشوب حريق التهم اللافتة الإعلانية المثبتة بواجهة المعرض، وامتدت النيران إلى داخل المعرض، إلا أن شجاعة المارة وأصحاب المحلات المجاورة وسرعة وصول قوات الحماية المدنية منعت كارثة محققة حال اشتعال السيارات بالداخل، فضلا عن وجود مطعم مجاور.
انتحار

سر الرسالة الأخيرة لفتاة قبل انتحارها بـ30 دقيقة

فتاة لم تكمل عقدها الثاني بعد، نشأت وسط أسرة مفككة تضربها المشكلات، انتهى المطاف بوالديها عند محطة الطلاق، تزوجت الأم ثانية زيجة لم تكلل بالنجاح، لتقرر شراء شقة في شارع السد العالي بحي الدقي الراقي، اتفقت مع طليقها على مكوث ابنتيها "دنيا" و"روان" برفقتها، والسماح لهما بزيارته على فترات، لكن زواجها للمرة الثالثة دفع ابنتها الكبرى "دنيا" للرحيل والإقامة مع والدها قبل أن تتأزم الأمور بينهما، فقررت تركه والعودة إلى أمها بعد إصابتها بأزمة نفسية حادة، قررت على أثرها الانتحار.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
الاهرامات

ضبط 3 متهمين بمضايقة السياح في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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