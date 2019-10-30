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النادي الإعلامي يعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي 2019

تحرير:التحرير ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
النادي الاعلامي
النادي الاعلامي
أعلن النادي الإعلامي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة بجوائز التميز الصحفي، التي يمنحها النادي في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري. وفاز بالجوائز كلًا من الزملاء التالية أسماؤهم: الجائزة الأولى: الأستاذ أحمد العميد عن سلسلة موضوعاته وحواراته التي أجراها في الأراضي السورية بعنوان "(الوطن) على جبهات الحرب في سوريا"، المنشور بصحيفة الوطن. الجائزة الثانية: الأستاذة غادة محمد الشريف عن تحقيقها المنشور في صحيفة "المصري اليوم"، بعنوان "نساء على قوائم انتظار الإجهاض".
الجائزة الثالثة: الأستاذة مها صلاح الدين عن تحقيقها الرقمي "طلب رسمي .. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟". المنشور في موقع مصراوي.وقد اختارت لجنة التحكيم تلك الأعمال الثلاثة من بين مئات المشاركات التي  استهدفت الحصول على الجوائز، في إطار اهتمام لافت بالمشاركة للعام الثالث
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مكرم محمد أحمد عن واقعة «الكمسري»: شوفت المشهد وأنا طالب

علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، والتي راح ضحيتها «محمد عيد عبد الحميد عطية»، قائلا، إن الشخصية المصرية تحتاج إلى علاج بعض السلبيات الشديدة، مضيفا: عندما كنت طالبا كنت أشاهد مثل هذه المواقف يوميا في القطار المتجه إلى شبين الكوم وفي بعض الأحيان كان الكمسري يطلب تهدئة سرعة القطار حتي ينزل الأولاد».
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع مياه الشرب في شرق الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انقطاع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من ظهر غد الخميس، نظرا لأعمال الصيانة لخط مياه الشرب المغذي لمناطق مختلفة بمنطقة خورشيد على طريق العوايد، بشرق محافظة الإسكندرية، اعتبارا من الحادية عشرة صباح الخميس، إذ دعت الشركة المواطنين باتخاذ كل التدابير وتخزين المياه اللازمة حيث لم يتم تحديد موعد عودة المياه وأن عودتها ستكون مرتبطة بالانتهاء من عملية الإصلاح والصيانة اللازمة.
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الصحة: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس

نفت وزارة الصحة والسكان وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضا معدية للمواطنين، وأكدت أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، إذ أشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحدا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه يتم إجراء تقييم دوري لنظام الترصد في مصر من خلال منظمة الصحة العالمية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: ضحايا حوادث بئر العبد الإرهابية شهداء وتعويضات لأسرهم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة، مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها في 12 أكتوبر الجاري، وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في 19 أكتوبر الجاري من الشهداء.
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لجنة الحريات في نقابة الصحفيين تحصد جائزة حمدي قنديل

أعلن النادي الإعلامي، اليوم الإثنين، عن فوز لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بجائزة حمدي قنديل للصحافة لعام 2019، وذلك لدورها الكبير في دعم المجتمع الصحفي والصحافة المصرية خلال هذا العام، وسيتم تسليم الجائزة في نهاية فعاليات منتدى إعلام مصر، يوم 4 نوفمبر المقبل، على أن يتسلمها عن اللجنة: ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمشرف العام على اللجنة، وعمرو بدر رئيس اللجنة، ومحمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة، ومحمود كامل عضو مجلس النقابة وعضو باللجنة.
حمدى-قنديل

قريبا.. النادي الإعلامي يعلن الفائز بجائزة حمدي قنديل

يعلن النادي الإعلامي عن الفائز بجائزة "حمدي قنديل" للتفوق الصحفي لعام 2019، غدا الأربعاء وهي الجائزة التي تمنح إلى شخصية أو فريق عمل أو مؤسسة صحفية وإعلامية صاحبة التأثير والإنجاز في المجال الإعلامي المصري خلال العام الماضي، وتعد "جائزة حمدي قنديل" أحدث مبادرات النادي الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري، عبر تكريس القيم الإيجابية التي ميزت مسيرة الإعلامي الراحل، وتحفيز الفاعلين في القطاع على تطوير جهودهم وزيادة المبادرات الفردية الداعمة للأداء الإعلامي المؤثر.
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رشوان: الصحافة الحرة طرف أصيل في معركة الإرهاب

قال مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحافة الحرة والمهنية والمسئولة قانونا جزء من أدوات التقدم، وطرف أصيل في معركة مكافحة الإرهاب والتطرف، إذ كانت وما زالت جزءا من قوى مصر الناعمة التي تنشر التنوير وتدافع عن الحقيقة، وتكشف كل صور الفساد والانحراف وكلها أدوار مهمة في مسيرة بناء الأوطان وتقدمها ومستقبلها، موضحا أنه يتابع عن كثب كل ما يتواتر مؤخرا عن ضرورة توسيع هامش الحرية المتاح للصحافة، وينظر بإيجابية وتقدير لكل الأصوات في المجتمع والدولة التي تنادي بالحرية الكاملة للصحافة ضمن المهنية والمسئولية القانونية الضروريتين لممارستها، في هذا التوقيت الحساس.
جنازة سليمان الحكيم

الآلاف يشيعون جنازة الصحفي سليمان الحكيم (صور)

شيع الآلاف من أبناء محافظة الإسماعيلية، جثمان الكاتب الكبير سليمان الحكيم، ظهر اليوم السبت، بمسقط رأسه بقرية فنارة التابعة لمركز مدينة فايد، وسط أجواء من الحزن وشيعت الجنازة بمسجد الجمعية الشرعية بمنطقة فنارة وتقدمها عدد من القيادات الشعبية بالمحافظة. وحضر عدد من أعضاء نقابة الصحفيين، وتوافد الآلاف من المواطنين على سرادق العزاء المقام بمنزله الواقع بمدينة فايد على البحيرات المرة لتقديم واجب العزاء. وتوفى الكاتب فجر السبت بعد صراع مع المرض استمر نحو عام نقل على إثرها بمستشفى جامعة قناة السويس ثم نقل إلى مستشفى الصدر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
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