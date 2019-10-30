النادي الإعلامي يعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي 2019
تحرير:التحرير
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
النادي الاعلامي
أعلن النادي الإعلامي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة بجوائز التميز الصحفي، التي يمنحها النادي في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري.
وفاز بالجوائز كلًا من الزملاء التالية أسماؤهم:
الجائزة الأولى: الأستاذ أحمد العميد عن سلسلة موضوعاته وحواراته التي أجراها في الأراضي السورية بعنوان "(الوطن) على جبهات الحرب في سوريا"، المنشور بصحيفة الوطن.
الجائزة الثانية: الأستاذة غادة محمد الشريف عن تحقيقها المنشور في صحيفة "المصري اليوم"، بعنوان "نساء على قوائم انتظار الإجهاض".
الجائزة الثالثة: الأستاذة مها صلاح الدين عن تحقيقها الرقمي "طلب رسمي .. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟". المنشور في موقع مصراوي.وقد اختارت لجنة التحكيم تلك الأعمال الثلاثة من بين مئات المشاركات التي استهدفت الحصول على الجوائز، في إطار اهتمام لافت بالمشاركة للعام الثالث
الجائزة الثالثة: الأستاذة مها صلاح الدين عن تحقيقها الرقمي "طلب رسمي .. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟". المنشور في موقع مصراوي.
وقد اختارت لجنة التحكيم تلك الأعمال الثلاثة من بين مئات المشاركات التي استهدفت الحصول على الجوائز، في إطار اهتمام لافت بالمشاركة للعام الثالث على التوالي.
ورأت اللجنة، أن العمل الذي استحق الجائزة الأولى يعكس جرأة ونزعة ميدانية، واستطاع تقديم صورة موضوعية لتفاعلات الصراع في بيئة خطرة.
واستحق العمل الثاني الجائزة إثر تغطية استقصائية لقضية حساسة ذات طابع إنساني، من دون التخلي عن المعايير المهنية المتمثلة في الدقة والتوازن والحياد.
كما استطاع العمل الثالث توظيف تقنيات الملتيميديا والجمع بين أساليب صحافة البيانات والمقابلات المرئية وتقنيات العرض الإليكتروني، لعرض قضية متشابكة ذات أهمية وأبعاد دولية.
وأكدت اللجنة اعتزازها بالتزام الأعمال الفائزة بالمعايير والقواعد المنصوص عليها في "دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين"، الذي أصدره النادي الإعلامي عام 2015، ونظم عشرات الدورات التدريبية لمئات الصحفيين المصريين من وسائل إعلام مختلفة لتعزيز مهاراتهم وتقوية التزامهم بالمبادئ الواردة فيه.