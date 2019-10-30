النادي الإعلامي يعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز الصحفي 2019

تحرير:التحرير ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

النادي الاعلامي

أعلن النادي الإعلامي عن أسماء الفائزين في الدورة الثالثة بجوائز التميز الصحفي، التي يمنحها النادي في إطار مبادراته الرامية إلى تعزيز المجال الإعلامي المصري. وفاز بالجوائز كلًا من الزملاء التالية أسماؤهم: الجائزة الأولى: الأستاذ أحمد العميد عن سلسلة موضوعاته وحواراته التي أجراها في الأراضي السورية بعنوان "(الوطن) على جبهات الحرب في سوريا"، المنشور بصحيفة الوطن. الجائزة الثانية: الأستاذة غادة محمد الشريف عن تحقيقها المنشور في صحيفة "المصري اليوم"، بعنوان "نساء على قوائم انتظار الإجهاض".

الجائزة الثالثة: الأستاذة مها صلاح الدين عن تحقيقها الرقمي "طلب رسمي .. كيف تُسلم مواقع التواصل الاجتماعي بياناتك لحكومات العالم؟". المنشور في موقع مصراوي.وقد اختارت لجنة التحكيم تلك الأعمال الثلاثة من بين مئات المشاركات التي استهدفت الحصول على الجوائز، في إطار اهتمام لافت بالمشاركة للعام الثالث