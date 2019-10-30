استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا
تحرير:علي الزيني
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
منتخب مصر
أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
وواصل بركات: "الجهاز الفني للمنتخب يأمل في الاطمئنان وتجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرًا، منتخب ليبيريا هو المتاح بالنسبة لنا حيث سنلعب المباراة خارج الأجندة الدولية، وجميع الأندية الأخرى مشغولة بالتحضير للتصفيات الإفريقية".
وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن قائمة مبدئية ضمت
وواصل بركات: "الجهاز الفني للمنتخب يأمل في الاطمئنان وتجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرًا، منتخب ليبيريا هو المتاح بالنسبة لنا حيث سنلعب المباراة خارج الأجندة الدولية، وجميع الأندية الأخرى مشغولة بالتحضير للتصفيات الإفريقية".
وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن قائمة مبدئية ضمت 32 لاعبا استعدادًا لمعسكر نوفمبر، قبل خوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا.
وبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا أمس الإثنين ويستمر لمدة 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبًا بدون اللاعبين المحترفين، قبل حسم القائمة النهائية.