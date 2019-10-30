استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

منتخب مصر

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".

وواصل بركات: "الجهاز الفني للمنتخب يأمل في الاطمئنان وتجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرًا، منتخب ليبيريا هو المتاح بالنسبة لنا حيث سنلعب المباراة خارج الأجندة الدولية، وجميع الأندية الأخرى مشغولة بالتحضير للتصفيات الإفريقية". وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن قائمة مبدئية ضمت