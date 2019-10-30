رياضة

استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
وواصل بركات: "الجهاز الفني للمنتخب يأمل في الاطمئنان وتجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرًا، منتخب ليبيريا هو المتاح بالنسبة لنا حيث سنلعب المباراة خارج الأجندة الدولية، وجميع الأندية الأخرى مشغولة بالتحضير للتصفيات الإفريقية". وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن قائمة مبدئية ضمت
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بالاك- ولامبارد‎

مايكل بالاك: لامبارد موهوب ويحب كرة القدم

علق مايكل بالاك لاعب فريش تشيلسي السابق، على أداء فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز، مشيرًا إلى أنه غير متفاجئ من تقدم مستوى تشيلسي تحت قيادته. وقال بالاك فى تصريحات نقلتها شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية: "لامبارد موهوب، هو يعرف كرة القدم جيدًا، والعمل بجد، كذلك كان لاعبا وأتخيله هكذا كمدرب". وأكمل زميل لامبارد السابق: "أعتقد أنه يجهز جيدًا قبل المباراة، وهو شيء مهم لأى مدير فني امتلاك موهبة التحضير الجيد وعدم التفكير كثيرًا أنت فقط تعرف المباراة وكل شيء عنها".
فالفيردي‎

مدرب برشلونة: ما يفعله ميسي مستحيل

أكد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن ما يفعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكتالوني، من المستحيل على أي شخص القيام به. جاء ذلك بعدما قاد الأخير فريقه بلد الوليد بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الثلاثاء، فى الأسبوع الحادي عشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، على ملعب الكامب نو، قائلا: "تحقيق الفوز في الليجا ليس سهلا، ولكن مشاهدة ميسي وهو يلعب تبدي لك أن كل شيء سهل، وأن العالم أجمع يمكنه أن يفعل ما يفعله ميسي، لكن هذا مستحيل".
هدف راموس في اتليتكو مدريد

مودريتش عن هدف راموس في أتلتيكو: غير تاريخ الكرة

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، الذي قاده الملكي للفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، والتتويج باللقب القاري، أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غير البطولة".
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مصر -وبتسوانا (16)

بركات بعد الفوز على بوتسوانا: شاهدنا السلبيات

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الفوز الذي حققه الفراعنة جيد، خاصة أنه جاء في بداية المشوار الفني مع المنتخب، موضحًا أن عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، سمح بزيادة عدد التبديلات من أربعة إلى ستة، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والذي يبدؤه بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل.
حسام البدري

حازم إمام: اختيار البدري موفق وهذا سبب أزمة الدوري

تحدث حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن اختيار حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق وهو مدرب له خبرات طويلة وسبق أن حصد العديد من البطولات مع الأهلي. وأضاف إمام في حواره مع موقع الاتحاد الإماراتي، أنه يعتقد أنه قادر على النجاح في مهمته الجديدة، وبناء فريق قوي لمصر مؤكدًا أن هناك توليفة مميزة من اللاعبين، لكن هناك عوامل أخرى مساعدة أبرزها التوفيق في المباريات، وانتظام المسابقة، وحفاظ اللاعبين على مستواهم. وواصل: "لدينا مشكلة أساسية أننا نمتلك نجومًا لكن لا نمتلك فريقًا جماعيًّا، وبكل أسف أجيري فشل في بناء منتخب قوي".
رمضان صبحي

طبيب المنتخب الأولمبي يكشف تفاصيل إصابة صبحي

أجرى مسؤولو النادي الأهلي، اتصالا هاتفيًّا بالجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ايهاب-جلال

عقوبات رادعة من إيهاب جلال على ثنائي المصري

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خصم مبلغ 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق، وإيقافه عن التدريبات مع الفريق الأول لمدة شهر، بسبب طرده خلال مواجهة نظيره فريق وادي دجلة الودية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وخسرها الفريق الساحلي بهدفين لهدف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي، وتم تغريم اللاعب الشاب أحمد عادل الملقب بميسي، مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.
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