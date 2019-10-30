مصرع شخص في تحطم طائرة بولاية جورجيا الأمريكية

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

تحطم طائرة_أرشيفية

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة من طراز «بايبر بى ايه – 28»، وتحطمت في مقاطعة «ديكلوب»، وكان بداخلها شخصان فقط تأكد مصرع أحدهما، فيما اعتبر الأخر في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية معلومات بشأن أسباب الحادث الذي وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار «ديكلوب» الأمريكي. وفي يوليه الماضي، لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية.

وفي يوليه الماضي، لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية. وذكرت صحيفة «دالاس مورننج نيوز»، أن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها. ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يرد