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مصرع شخص في تحطم طائرة بولاية جورجيا الأمريكية

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
تحطم طائرة_أرشيفية
تحطم طائرة_أرشيفية
لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة من طراز «بايبر بى ايه – 28»، وتحطمت في مقاطعة «ديكلوب»، وكان بداخلها شخصان فقط تأكد مصرع أحدهما، فيما اعتبر الأخر في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية معلومات بشأن أسباب الحادث الذي وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار «ديكلوب» الأمريكي. وفي يوليه الماضي، لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية.
وفي يوليه الماضي، لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية. وذكرت صحيفة «دالاس مورننج نيوز»، أن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها. ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يرد
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أبو بكر البغدادي

ترامب: أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الأخير، إذ نشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: «أؤكد أن الخليفة الأول لأبو بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية»، مضيفًا: «كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك». وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل، وفقًا لما ذكرته الـCNN.
ابو بكر-البغدادى

وزير الدفاع الأمريكي: مقتل البغدادي ضربة مدمرة لفلول «داعش»

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن العملية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي وجّهت "ضربة مدمرة لفلول داعش". وأثنى إسبر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع "البنتاجون"، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عملية لاستهداف البغدادي". وأضاف وزير الدفاع الأمريكي إنه "لا يوجد أية ضمانة للنجاح في عملية بهذا المستوى من الصعوبة، والرئيس ترامب كان يعلم بذلك عندما اتخذ القرار الجريء بإصدار الأمر بهذه العملية".
ابو بكر-البغدادى

مصادر أمريكية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية، ليلة السبت، جرى دفنها في البحر. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أميركية، على مجمع كان يختبئ فيه في قرية بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال ترامب إن البغدادي مات وهو يئن ويصرخ، مضيفا أن العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل أول رجل مطلوب في العالم، مشيرا إلى السجل الدموي الكبير لزعيم داعش وما نفذه من جرائم في مختلف دول العالم.
ترامب

ترامب: مقتل البغدادي كان أولوية قصوى ونبحث عنه منذ وقت طويل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل. وقال ترامب خلال كلمته في مؤتمر "الجمعية الدولية لقادة الشرطة" المنعقد بمدينة "شيكاجو" الأمريكية، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، "لقد كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.. كان رجلًا مريضًا وفاسدًا، وقد مات الآن.. مات بدون أي شك، ولم يمت بشجاعة أيضًا". وأشار ترامب في كلمته إلى أنه "كان يتعين على رئيس آخر أن يتمكن من الوصول إلى البغدادي"، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل عما كان يقصده الرئيس الأمريكي.
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قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
انفجار في أفغانستان

بينهم أطفال..ارتفاع ضحايا تفجير أفغانستان لـ70 قتيلا

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلا بينهم عشرات الأطفال، إذ نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الليلة عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطالله خوجياني قوله: «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70». بدوره، أوضح متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية، أن 27 شخصا على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس. يذكر أن هجوم منطقة هسكه مينه، هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة 36 آخرين.
العدوان -التركي -على -سوريا

استشهاد 8 مدنيين وإصابة 25 آخرين في غارات على سوريا

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف من قبَل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين، مضيفة أن النظام التركي واصل أيضا عدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين.
تظاهرات العراق

الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.
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