رياضة

التعادل يحسم مباراة نابولي وأتلانتا بالدورى الإيطالى

تحرير:محمد جمال ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
فريق نابولى
فريق نابولى
حقق فريق أتلانتا تعادلا صعبا أمام نظيره فريق نابولى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح نابولى نيكولا ماكسيموفيتش فى الدقيقة الـ16 وأركاديوش ميليك فى الدقيقة الـ71، بينما سجل لصالح أتالانتا ريمو فريلير ويوسيب إيليتشيش فى الدقيقة الـ86 من عمر المباراة، وبهذا الفوز يحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يأتى نابولى فى المركز الذى يليه برصيد 18 نقطة.
ويشهد أتلانتا انتفاضة هذا الموسم حيث ينافس يوفنتوس صاحب المركز الثاني (برصيد 23 نقطة) وإنتر ميلان (25 نقطة) المتصدر، على لقب الكالتشيو لهذا الموسم 2019- 2020، ونجح أتلانتا فى الفوز حتى الآن بست مباريات من أصل عشر مباريات خاضها فى الدورى الإيطالى، وتعادل أتالانتا فى ثلاث مباريات وخسر فى مباراة وحيدة. بينما
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فريق ليفربول

في مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول إلى ربع نهائي الكأس

في مباراة مثيرة، شهدت تسجيل عشرة أهداف في وقتها الأصلي، تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على آرسنال بنتيجة (5- 4)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلها، في لقاء أقيم على ملعب آنفيلد، وسجل أهداف آرسنال كل من لوكاس تورييرا وجابرييل مارتينيلي وأينسلي مايتلاند نايلز وجو ويلوك، فيما أحرز أهداف ليفربول كل من شكودران موستافي بالخطأ في مرماه، وجيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين وديفوك أوريجي.
فالنسيا

إشبيلية يترك الصدارة لبرشلونة بتعادل أمام فالنسيا

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق إشبيلية ونظيره فالنسيا، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، سجل لوكاس أوكامبوس هدف التقدم للضيوف، فيما أدرك روبين سوبرينو هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الخفافيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فريق برشلونة المتصدر، وبنفس النقاط عن ريال مدريد الذي يواجه ليجانيس حاليًّا.
مصر -وبتسوانا (13)

استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
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يوفنتوس

يوفنتوس في مهمة استعادة صدارة الكالتشيو أمام جنوة

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب يوفنتوس نظيره جنوة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يوجد جنوة في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في 104 مباريات من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها اليوفي الانتصار في 62 لقاءً وتعادل في 21 مباراة وخسر في مثلها، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 211 هدفًا، واهتزت شباك البيانكونيري بـ109 أهداف.
نابولى

أتلانتا يكتسح أودينيزى.. ونابولى يسقط فى فخ التعادل

اكتسح فريق أتلانتا نظيره أودينيزى بنتيجة 7- 1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أتليتي أزورى فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح أتلانتا يوسيب إيليتشيتش (هدفين) ولويس مورييل (ثلاثة أهداف)، وماريو باشاليتش وعماد ديالو تراورى بواقع هدف لكل لاعب، بينما على الجانب الآخر سجل هدف أودينيزى الوحيد ستيفانو أوكاكو. وعلى الرغم من تقدم أودينزي فى أول المباراة بهدف مبكر فى الدقيقة الحادية عشرة إلا أن اتلانتا أمطر شباك الفريق بسبعة أهداف.
جونزالو-هيجواين

رئيس نابولي يفتح الباب أمام عودة هيجواين

فتح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، الباب أمام عودة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف فريق الجنوب الإيطالي من جديد، ولعب هيجواين بقميص نابولي خلال الفترة من صيف 2013 حتى 2016، قبل أن يرحل وينضم ليوفنتوس، ويعده جماهير نابولي لاعبا خائنا، وسئل دي لورينتيس عن موقفه من عودة هيجواين في المستقبل إلى نابولي، ليصرح وفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت": "الأمر لا يعتمد عليَّ، كما أن أنشيلوتي لم يطلب مني قط التوقيع معه، وإذا قال ذلك سأخبره بأنه لا مانع لديّ من التعاقد معه".
أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
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