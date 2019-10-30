التعادل يحسم مباراة نابولي وأتلانتا بالدورى الإيطالى

تحرير:محمد جمال ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

فريق نابولى

حقق فريق أتلانتا تعادلا صعبا أمام نظيره فريق نابولى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح نابولى نيكولا ماكسيموفيتش فى الدقيقة الـ16 وأركاديوش ميليك فى الدقيقة الـ71، بينما سجل لصالح أتالانتا ريمو فريلير ويوسيب إيليتشيش فى الدقيقة الـ86 من عمر المباراة، وبهذا الفوز يحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يأتى نابولى فى المركز الذى يليه برصيد 18 نقطة.

ويشهد أتلانتا انتفاضة هذا الموسم حيث ينافس يوفنتوس صاحب المركز الثاني (برصيد 23 نقطة) وإنتر ميلان (25 نقطة) المتصدر، على لقب الكالتشيو لهذا الموسم 2019- 2020، ونجح أتلانتا فى الفوز حتى الآن بست مباريات من أصل عشر مباريات خاضها فى الدورى الإيطالى، وتعادل أتالانتا فى ثلاث مباريات وخسر فى مباراة وحيدة. بينما