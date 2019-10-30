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بينهم أطفال..مقتل وإصابة 22 شخصا في انفجار ببنجلاديش

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
انفجار بنجلاديش_أرشيفية
انفجار بنجلاديش_أرشيفية
أعلنت الشرطة في بنجلاديش مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة 17 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة غاز تُستخدم لتضخيم البالونات خارج إحدى المدارس في العاصمة دكا، إذ نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم، عن المسؤول بشرطة بنجلاديش، أبو الكلام آزاد، قوله: «إن الانفجار وقع أثناء بيع أحد التجار لبالونات للأطفال في حي فقير بمنطقة روبناجار بالعاصمة دكا»، موضحة أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين 7 إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أنه لا يزال سبب الانفجار غير معلوم للسلطات في بنجلاديش حتى الآن.
ولقى 12 شخصًا على الأقل مصرعهم، في وقت سابق من اليوم، في أعمال عنف في بنجلاديش، بعد حملة انتخابية دامية خيمت عليها اتهامات بقمع المعارضة من حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي يتوقع أن تفوز بولاية رابعة مثيرة للجدل.وقتلت الشرطة ثلاثة أشخاص فيما قضى ثمانية آخرون في اشتباكات اندلعت بين نشطاء من حزب
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وزير -الخزانة -الأمريكي -ستيفن -منوتشين- عالم

أمريكا: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن بلاده تحتفظ بلائحة جاهزة، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة، موضحًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا، الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة، قائلا في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
بوريس-جونسون (1.) (2)

بعد تأجيل البريكست.. بريطانيا في أزمة مع بروكسل

لن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر بنهاية أكتوبر الجاري، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على ما يسمى "فليكستنشن"، وهو بمثابة صيغة أكثر مرونة للاتفاق الخاص بالخروج من اليورو، حيث بات لدى بريطانيا فرصة جديدة حتى 31 يناير لترك الكتلة الأوروبية، لكن يمكنها القيام بذلك في تاريخ مبكر إذا وافق البرلمان البريطاني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي بدا من الصعب تنفيذه على مدى أكثر من 7 أشهر من التداول والنقاشات المختلفة بين الحكومة والأعضاء.
الشرطة-الفرنسية (2)

إصابة شخصين في هجوم على مسجد جنوب فرنسا

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أنه تم استهداف مسجدًا في جنوب غرب فرنسا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم توقيف المشتبه بهم، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال موقع الإذاعة الفرنسية، إن الشرطة ألقت القبض على رجل في العقد الثامن له صلة بالهجوم.
البريكست 1

الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الإثنين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد المرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 31 يناير المقبل، وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة نواب البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" قريبا يمكن أن تغادر المملكة المتحدة، قبل 31 يناير. واجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست 3 أشهر قبل 3 أيام من الموعد المقرر للخروج سابقا وهو 31 أكتوبر.
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تحطم- طائرة- هليكوبتر -أمريكية

مصرع شخص في تحطم طائرة بولاية جورجيا الأمريكية

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة من طراز «بايبر بى ايه – 28»، وتحطمت في مقاطعة «ديكلوب»، وكان بداخلها شخصان فقط تأكد مصرع أحدهما، فيما اعتبر الأخر في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية معلومات بشأن أسباب الحادث الذي وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار «ديكلوب» الأمريكي. وفي يوليه الماضي، لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية.
قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
انفجار في أفغانستان

بينهم أطفال..ارتفاع ضحايا تفجير أفغانستان لـ70 قتيلا

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلا بينهم عشرات الأطفال، إذ نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الليلة عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطالله خوجياني قوله: «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70». بدوره، أوضح متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية، أن 27 شخصا على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس. يذكر أن هجوم منطقة هسكه مينه، هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة 36 آخرين.
العدوان -التركي -على -سوريا

استشهاد 8 مدنيين وإصابة 25 آخرين في غارات على سوريا

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف من قبَل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين، مضيفة أن النظام التركي واصل أيضا عدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين.
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