بينهم أطفال..مقتل وإصابة 22 شخصا في انفجار ببنجلاديش

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

انفجار بنجلاديش_أرشيفية

أعلنت الشرطة في بنجلاديش مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة 17 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة غاز تُستخدم لتضخيم البالونات خارج إحدى المدارس في العاصمة دكا، إذ نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم، عن المسؤول بشرطة بنجلاديش، أبو الكلام آزاد، قوله: «إن الانفجار وقع أثناء بيع أحد التجار لبالونات للأطفال في حي فقير بمنطقة روبناجار بالعاصمة دكا»، موضحة أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين 7 إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أنه لا يزال سبب الانفجار غير معلوم للسلطات في بنجلاديش حتى الآن.

ولقى 12 شخصًا على الأقل مصرعهم، في وقت سابق من اليوم، في أعمال عنف في بنجلاديش، بعد حملة انتخابية دامية خيمت عليها اتهامات بقمع المعارضة من حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، التي يتوقع أن تفوز بولاية رابعة مثيرة للجدل.وقتلت الشرطة ثلاثة أشخاص فيما قضى ثمانية آخرون في اشتباكات اندلعت بين نشطاء من حزب