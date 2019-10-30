مقتل جندي وإصابة آخر جراء سقوط قذائف هاون في بغداد

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن قذائف هاون سقطت قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، إذ قال المصدر، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن «قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم قرب أحد المطاعم القريبة من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر ومدني»، مضيفا: «أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لآي طارئ». وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قد ذكرت في بيان لها، أن أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات في ازدياد.

وأضاف البيان، أن هناك مشاركة من قبل العديد من النقابات والجمعيات والمنظمات والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة والعوائل العراقية بشكل يكفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بعض المحافظات انعكس على سلمية التظاهرات خلال اليومين الماضيين