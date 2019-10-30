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مقتل جندي وإصابة آخر جراء سقوط قذائف هاون في بغداد

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
العراق-أرشيفية
العراق-أرشيفية
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن قذائف هاون سقطت قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، إذ قال المصدر، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن «قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم قرب أحد المطاعم القريبة من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر ومدني»، مضيفا: «أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لآي طارئ». وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قد ذكرت في بيان لها، أن أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات في ازدياد.
وأضاف البيان، أن هناك مشاركة من قبل العديد من النقابات والجمعيات والمنظمات والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة والعوائل العراقية بشكل يكفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين المتظاهرين والقوات الأمنية في بعض المحافظات انعكس على سلمية التظاهرات خلال اليومين الماضيين
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بعد استقالته.. الحريري يطالب مناصريه عدم النزول للشوارع

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، جمهور تيار المستقبل الذي يتزعمه، وكافة أنصاره ومؤيديه، بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له، داعيًا، كافة أنصاره وداعميه وجمهور تيار المستقبل، إلى التزام التعاون مع الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي الشرطة والحفاظ على الهدوء، مشددا على أن منع أي انزلاق إلى الاستفزازات هو مهمة الجميع في البلاد. وكانت مسيرات كبيرة بالسيارات والدراجات النارية وتضم أشخاصا يؤيدون الحريري، قد جابت شوارع العاصمة بيروت، مرددين الهتافات الداعمة له، ورفعوا أعلام لبنان وتيار المستقبل.
سعيد قيس

الرئيس التونسي يُعين 6 أعضاء لديوان الرئاسة الجديد

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء أعضاء الديوان الرئاسي الجديد، مشيرا إلى أن الاختيارات تمت وفق معايير الكفاءة والمهنية للحفاظ على حيادية مؤسسة الرئاسة، إذ أفادت رئاسة الجمهورية في بيان، أنه تقرر تكليف طارق بالطيب بتسيير ديوان رئيس الجمهورية لفترة محددة حسب القانون، وتعيين عبد الرؤوف بالطبيب وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي، ورشيدة النيفر مستشارة لشئون الإعلام والاتصال، كما تقرر تعيين نادية عكاشة مستشارة للشئون القانونية، وطارق الحناشي مديرا للمراسم.
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نيابة إسرائيل تمنح رخصة للجنود لإعدام الفلسطينيين دون محاسبة

أغلقت النيابة العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي ثلاثة ملفات تحقيق جديدة، بحثت في ظروف إعدام جنود الاحتلال لمواطنين فلسطينيين، إذ أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن تحقيقاته في الملفات الثلاثة لإعدام علي عمر نمر قينو، 17 عامًا، من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس، وليث هيثم فتحي أبو نعيم، 16 عامًا، من قرية المغير بمحافظة رام الله، وياسين عمر سليمان السّراديح، 35 عاما، من محافظة أريحا، أظهرت بعيد وقوعها في بداية عام 2018، أن ملابساتها لم تستدع القتل بالضرورة، مشيرًا إلى أنه في نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة، انتهت هذه التحقيقات بالطمس كالعادة.
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الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال استقباله اليوم الأربعاء، عددا من الوفود، إن لبنان ستكون له حكومة نظيفة، مؤكدًا أن أوجه الفساد معروفة للجميع، وأنه يجب أن يتم محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمات، مضيفًا: «من الآن وصاعدا تغيرت الأجواء الاجتماعية وأصبح اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا، لقد كنت دائما أنادي بمحاربة الفساد، وكان مرتكبوه يشكلون حاجزا أمام تحقيق ما نريده».
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انفجار-في- بنجلاديش ‎

بينهم أطفال..مقتل وإصابة 22 شخصا في انفجار ببنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلاديش مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة 17 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة غاز تُستخدم لتضخيم البالونات خارج إحدى المدارس في العاصمة دكا، إذ نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم، عن المسؤول بشرطة بنجلاديش، أبو الكلام آزاد، قوله: «إن الانفجار وقع أثناء بيع أحد التجار لبالونات للأطفال في حي فقير بمنطقة روبناجار بالعاصمة دكا»، موضحة أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين 7 إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أنه لا يزال سبب الانفجار غير معلوم للسلطات في بنجلاديش حتى الآن.
تحطم- طائرة- هليكوبتر -أمريكية

مصرع شخص في تحطم طائرة بولاية جورجيا الأمريكية

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة من طراز «بايبر بى ايه – 28»، وتحطمت في مقاطعة «ديكلوب»، وكان بداخلها شخصان فقط تأكد مصرع أحدهما، فيما اعتبر الأخر في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية معلومات بشأن أسباب الحادث الذي وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار «ديكلوب» الأمريكي. وفي يوليه الماضي، لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية.
قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
تظاهرات العراق

الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.
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