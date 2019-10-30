إشبيلية يترك الصدارة لبرشلونة بتعادل أمام فالنسيا

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

فالنسيا وإشبيلية

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق إشبيلية ونظيره فالنسيا، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، سجل لوكاس أوكامبوس هدف التقدم للضيوف، فيما أدرك روبين سوبرينو هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الخفافيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فريق برشلونة المتصدر، وبنفس النقاط عن ريال مدريد الذي يواجه ليجانيس حاليًّا.

وفي حالة فوز ريال مدريد، يرتقي إلى المركز الثاني ويتراجع إشبيلية للمركز الخامس، مع تبقي مباراة مؤجلة للملكي أمام برشلونة في الكلاسيكو. وسجل هدف إشبيلية لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأدرك فالنسيا هدف التعادل عن طريق روبين سوبرينو في الدقيقة 81، بعدما استقبل كرة عرضية