رياضة

إشبيلية يترك الصدارة لبرشلونة بتعادل أمام فالنسيا

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
فالنسيا وإشبيلية
فالنسيا وإشبيلية
حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق إشبيلية ونظيره فالنسيا، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، سجل لوكاس أوكامبوس هدف التقدم للضيوف، فيما أدرك روبين سوبرينو هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الخفافيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فريق برشلونة المتصدر، وبنفس النقاط عن ريال مدريد الذي يواجه ليجانيس حاليًّا.
وفي حالة فوز ريال مدريد، يرتقي إلى المركز الثاني ويتراجع إشبيلية للمركز الخامس، مع تبقي مباراة مؤجلة للملكي أمام برشلونة في الكلاسيكو. وسجل هدف إشبيلية لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأدرك فالنسيا هدف التعادل عن طريق روبين سوبرينو في الدقيقة 81، بعدما استقبل كرة عرضية
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فريق ليفربول

في مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول إلى ربع نهائي الكأس

في مباراة مثيرة، شهدت تسجيل عشرة أهداف في وقتها الأصلي، تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على آرسنال بنتيجة (5- 4)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلها، في لقاء أقيم على ملعب آنفيلد، وسجل أهداف آرسنال كل من لوكاس تورييرا وجابرييل مارتينيلي وأينسلي مايتلاند نايلز وجو ويلوك، فيما أحرز أهداف ليفربول كل من شكودران موستافي بالخطأ في مرماه، وجيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين وديفوك أوريجي.
نابولى

التعادل يحسم مباراة نابولي وأتلانتا بالدورى الإيطالى

حقق فريق أتلانتا تعادلا صعبا أمام نظيره فريق نابولى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح نابولى نيكولا ماكسيموفيتش فى الدقيقة الـ16 وأركاديوش ميليك فى الدقيقة الـ71، بينما سجل لصالح أتالانتا ريمو فريلير ويوسيب إيليتشيش فى الدقيقة الـ86 من عمر المباراة، وبهذا الفوز يحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يأتى نابولى فى المركز الذى يليه برصيد 18 نقطة.
مصر -وبتسوانا (13)

استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
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ماتيو اليماني

برشلونة يبحث التعاقد مع مدير رياضي جديد

يبحث نادي برشلونة الإسبانى التعاقد مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لفالنسيا، وذلك بحسب "راديو كتالونيا" وكشفت الإذاعة فى تقرير لها أن أليماني اقترب من الرحيل عن صفوف الميستايا نتيجة خلافات مع مالك الخفافيش بيتر ليم، في أعقاب إقالة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال. وذكر أن ليم تدخل في أعمال المنظومة الرياضية بقيادة أليماني، وهو ما أجبر الأخير على الدخول في خلافات شخصية معه؛ ما يهدد منصبه. وأشار التقرير إلى وجود عقبة أمام برشلونة في ضم أليماني بسبب وجود شرط جزائي في عقده يمنعه من الانضمام إلى نادٍ آخر في الدوري الإسباني.
برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
فالفيردي‎

فالفيردي: كنت أتمنى مواجهة ريال مدريد هذا الأسبوع

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه كان يتمنى خوض مباراة الكلاسيكو ضد نظيره ريال مدريد، الذي كان مقررًا أن يُلعب في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، بسبب دواعٍ أمنية في ضوء الأحداث السياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا هذه الأيام، الأمر الذي وصل إلى غلق المطار. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب "إدين أرينا".
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
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