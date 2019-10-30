أمريكا: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن بلاده تحتفظ بلائحة جاهزة، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة، موضحًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا، الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة، قائلا في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية، إذا لم تكلل المباحثات بالنجاح، متابعا: «الإجابة هي أننا ما زلنا نحتفظ بالقائمة. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها، أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور». جاءت تصريحات منوتشين، بعد