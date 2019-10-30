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أمريكا: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن بلاده تحتفظ بلائحة جاهزة، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة، موضحًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا، الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة، قائلا في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية، إذا لم تكلل المباحثات بالنجاح، متابعا: «الإجابة هي أننا ما زلنا نحتفظ بالقائمة. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها، أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور». جاءت تصريحات منوتشين، بعد
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انفجار-في- بنجلاديش ‎

بينهم أطفال..مقتل وإصابة 22 شخصا في انفجار ببنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلاديش مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة 17 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة غاز تُستخدم لتضخيم البالونات خارج إحدى المدارس في العاصمة دكا، إذ نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم، عن المسؤول بشرطة بنجلاديش، أبو الكلام آزاد، قوله: «إن الانفجار وقع أثناء بيع أحد التجار لبالونات للأطفال في حي فقير بمنطقة روبناجار بالعاصمة دكا»، موضحة أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين 7 إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أنه لا يزال سبب الانفجار غير معلوم للسلطات في بنجلاديش حتى الآن.
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بعد تأجيل البريكست.. بريطانيا في أزمة مع بروكسل

لن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر بنهاية أكتوبر الجاري، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على ما يسمى "فليكستنشن"، وهو بمثابة صيغة أكثر مرونة للاتفاق الخاص بالخروج من اليورو، حيث بات لدى بريطانيا فرصة جديدة حتى 31 يناير لترك الكتلة الأوروبية، لكن يمكنها القيام بذلك في تاريخ مبكر إذا وافق البرلمان البريطاني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي بدا من الصعب تنفيذه على مدى أكثر من 7 أشهر من التداول والنقاشات المختلفة بين الحكومة والأعضاء.
الشرطة-الفرنسية (2)

إصابة شخصين في هجوم على مسجد جنوب فرنسا

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أنه تم استهداف مسجدًا في جنوب غرب فرنسا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم توقيف المشتبه بهم، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال موقع الإذاعة الفرنسية، إن الشرطة ألقت القبض على رجل في العقد الثامن له صلة بالهجوم.
البريكست 1

الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الإثنين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد المرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 31 يناير المقبل، وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة نواب البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" قريبا يمكن أن تغادر المملكة المتحدة، قبل 31 يناير. واجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست 3 أشهر قبل 3 أيام من الموعد المقرر للخروج سابقا وهو 31 أكتوبر.
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قصف سوريا

مقتل 15 شخصًا في اشتباكات مع الأكراد شمال سوريا

قتل 15 شخصًا جراء اشتباكات دارت مساء اليوم السبت، في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين، إذ قالت مصادر، إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين، وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديمقراطية. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد هدد في وقت سابق، بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل "تطهير" المنطقة المحاذية لها في شمالي سوريا، في حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.
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أردوغان: سنسحق رؤوس المسلحين الأكراد في سوريا

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من أن بلاده ستسحق رؤوس المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا، إذ قال أردوغان في خطاب: «إذا لم يتم الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف القتال من حيث توقفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين».. يأتي ذلك بعد حديث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن القوات في شمال سوريا مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن بالكامل، وفقًا لسكاي نيوز.
العدوان -التركي -على -سوريا

استشهاد 8 مدنيين وإصابة 25 آخرين في غارات على سوريا

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف من قبَل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين، مضيفة أن النظام التركي واصل أيضا عدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين.
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أردوغان: إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة. جاء ذلك بعد أن اتفقت أنقرة مع واشنطن، أمس الخميس، على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية، وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات، قائلًا: «إن مليوني لاجئ يمكن توطينهم في المنطقة الآمنة إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة».
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