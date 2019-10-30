بعد استقالته.. الحريري يطالب مناصريه عدم النزول للشوارع

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

سعد الحريري_أرشيفية

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، جمهور تيار المستقبل الذي يتزعمه، وكافة أنصاره ومؤيديه، بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له، داعيًا، كافة أنصاره وداعميه وجمهور تيار المستقبل، إلى التزام التعاون مع الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي الشرطة والحفاظ على الهدوء، مشددا على أن منع أي انزلاق إلى الاستفزازات هو مهمة الجميع في البلاد. وكانت مسيرات كبيرة بالسيارات والدراجات النارية وتضم أشخاصا يؤيدون الحريري، قد جابت شوارع العاصمة بيروت، مرددين الهتافات الداعمة له، ورفعوا أعلام لبنان وتيار المستقبل.

وأكد المتظاهرون رفضهم القاطع تحميله وحده تبعات التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.وكان الرئيس اللبناني قد أكد صباح اليوم، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال