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بعد استقالته.. الحريري يطالب مناصريه عدم النزول للشوارع

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
سعد الحريري_أرشيفية
سعد الحريري_أرشيفية
طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، جمهور تيار المستقبل الذي يتزعمه، وكافة أنصاره ومؤيديه، بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له، داعيًا، كافة أنصاره وداعميه وجمهور تيار المستقبل، إلى التزام التعاون مع الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي الشرطة والحفاظ على الهدوء، مشددا على أن منع أي انزلاق إلى الاستفزازات هو مهمة الجميع في البلاد. وكانت مسيرات كبيرة بالسيارات والدراجات النارية وتضم أشخاصا يؤيدون الحريري، قد جابت شوارع العاصمة بيروت، مرددين الهتافات الداعمة له، ورفعوا أعلام لبنان وتيار المستقبل.
وأكد المتظاهرون رفضهم القاطع تحميله وحده تبعات التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.وكان الرئيس اللبناني قد أكد صباح اليوم، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال
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مقتل جندي وإصابة آخر جراء سقوط قذائف هاون في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن قذائف هاون سقطت قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، إذ قال المصدر، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن «قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم قرب أحد المطاعم القريبة من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر ومدني»، مضيفا: «أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لآي طارئ». وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قد ذكرت في بيان لها، أن أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات في ازدياد.
سعيد قيس

الرئيس التونسي يُعين 6 أعضاء لديوان الرئاسة الجديد

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء أعضاء الديوان الرئاسي الجديد، مشيرا إلى أن الاختيارات تمت وفق معايير الكفاءة والمهنية للحفاظ على حيادية مؤسسة الرئاسة، إذ أفادت رئاسة الجمهورية في بيان، أنه تقرر تكليف طارق بالطيب بتسيير ديوان رئيس الجمهورية لفترة محددة حسب القانون، وتعيين عبد الرؤوف بالطبيب وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي، ورشيدة النيفر مستشارة لشئون الإعلام والاتصال، كما تقرر تعيين نادية عكاشة مستشارة للشئون القانونية، وطارق الحناشي مديرا للمراسم.
علم فلسطين

نيابة إسرائيل تمنح رخصة للجنود لإعدام الفلسطينيين دون محاسبة

أغلقت النيابة العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي ثلاثة ملفات تحقيق جديدة، بحثت في ظروف إعدام جنود الاحتلال لمواطنين فلسطينيين، إذ أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن تحقيقاته في الملفات الثلاثة لإعدام علي عمر نمر قينو، 17 عامًا، من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس، وليث هيثم فتحي أبو نعيم، 16 عامًا، من قرية المغير بمحافظة رام الله، وياسين عمر سليمان السّراديح، 35 عاما، من محافظة أريحا، أظهرت بعيد وقوعها في بداية عام 2018، أن ملابساتها لم تستدع القتل بالضرورة، مشيرًا إلى أنه في نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة، انتهت هذه التحقيقات بالطمس كالعادة.
الرئيس-اللبناني (1)

الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال استقباله اليوم الأربعاء، عددا من الوفود، إن لبنان ستكون له حكومة نظيفة، مؤكدًا أن أوجه الفساد معروفة للجميع، وأنه يجب أن يتم محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمات، مضيفًا: «من الآن وصاعدا تغيرت الأجواء الاجتماعية وأصبح اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا، لقد كنت دائما أنادي بمحاربة الفساد، وكان مرتكبوه يشكلون حاجزا أمام تحقيق ما نريده».
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الرئيس-اللبناني (1)

الرئيس اللبناني: التظاهرات فتحت الباب على الإصلاح الكبير

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما شهده لبنان من تظاهرات فتح الباب على الإصلاح الكبير، مشيرا إلى أنه إذا برزت عوائق أمام تحقيق الإصلاحات، فإن الشعب سينزل مجددا إلى الشارع لأنه في حالة ترقب ومتحفز، قائلًا خلال استقباله اليوم الأربعاء، عددا من الوفود، إن لبنان ستكون له حكومة نظيفة، مؤكدًا أن أوجه الفساد معروفة للجميع، وأنه يجب أن يتم محاسبة الفاسدين وإخضاعهم للمحاكمات، مضيفًا: «من الآن وصاعدا تغيرت الأجواء الاجتماعية وأصبح اللبنانيون يصرخون معنا بما نطالب به في توجهاتنا، لقد كنت دائما أنادي بمحاربة الفساد، وكان مرتكبوه يشكلون حاجزا أمام تحقيق ما نريده».
سعد-الحرير

أول تعليق من سعد الحريري بعد تقديم استقالته

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن ارتياحه الشخصي للخطوة التي أقدم عليها في وقت سابق اليوم بتقديم استقالة الحكومة، بما يحقق صالح الشعب، آملا أن يتجاوز لبنان المأزق الراهن الذي يمر به، جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به الحريري، لدى وصوله إلى مقر إقامته في بيت الوسط بالعاصمة بيروت، حيث قام باستقبال مؤيديه وداعميه من الوزراء والنواب والسياسيين ومسئولي تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، إلى جانب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
سعد الحريري

داخلية لبنان عن استقالة الحريري: منعت البلاد من حرب أهلية

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، جنّبت البلاد اقتتالا أهليا، على نحو ما شهدته بيروت ظهر اليوم الثلاثاء، من اشتباكات وصدامات عنيفة في ساحتي التظاهر المركزيتين في العاصمة وشوارعها، إذ قالت وزيرة الداخلية: «استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت». وأعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
سعد-الحريري

رسميا.. الحريري يتقدم باستقالته استجابة لمطالب الشعب

أعلن سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، كما كان متوقعا، منفذا بذلك أبرز مطالب الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاج البلاد منذ أكثر من أسبوعين. وفي كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، أوضح الحريري الاستقالة جاءت استجابة إلى مطالب الشعب، قائلا: «إنه سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون»، متابعًا: «منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور. وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية».
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