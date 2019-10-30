في مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول إلى ربع نهائي الكأس

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

ليفربول

في مباراة مثيرة، شهدت تسجيل عشرة أهداف في وقتها الأصلي، تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على آرسنال بنتيجة (5- 4)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلها، في لقاء أقيم على ملعب آنفيلد، وسجل أهداف آرسنال كل من لوكاس تورييرا وجابرييل مارتينيلي وأينسلي مايتلاند نايلز وجو ويلوك، فيما أحرز أهداف ليفربول كل من شكودران موستافي بالخطأ في مرماه، وجيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين وديفوك أوريجي.

خمس دقائق كانت كافية، لوصول ليفربول إلى مرمى آرسنال، بعد عرضية من تشامبرلين، سجلها مصطافي بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 19 أدرك توريرا هدف التعادل لآرسنال. وسجل آرسنال الهدف الثاني عن طريق جابرييل مارتينيللي، الذي عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 36، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين

خمس دقائق كانت كافية، لوصول ليفربول إلى مرمى آرسنال، بعد عرضية من تشامبرلين، سجلها مصطافي بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 19 أدرك توريرا هدف التعادل لآرسنال.



وسجل آرسنال الهدف الثاني عن طريق جابرييل مارتينيللي، الذي عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 36، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين قلص ميلنر الفارق للريدز من ركلة جزاء.



وفي الدقيقة 54، عزز أينلسي ميتلاند تقدم آرسنال بهدف رابع، وبعد مرور 4 دقائق، قلص تشامبرلين الفارق لليفربول، وبعد 5 دقائق، أدرك أوريجي هدف التعادل للريدز.



وفي الدقيقة 71 سجل جوزيف ويلوك الهدف الخامس للمدفعجية بتسديدة صاروخية، و بمقصية رائعة أدرك أوريجي هدف التعادل لليفربول، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة (5- 5)، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة (5- 4).