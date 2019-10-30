رياضة

في مباراة الـ 10 أهداف.. ليفربول إلى ربع نهائي الكأس

تحرير:علي الزيني ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
ليفربول
ليفربول
في مباراة مثيرة، شهدت تسجيل عشرة أهداف في وقتها الأصلي، تأهل فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على آرسنال بنتيجة (5- 4)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلها، في لقاء أقيم على ملعب آنفيلد، وسجل أهداف آرسنال كل من لوكاس تورييرا وجابرييل مارتينيلي وأينسلي مايتلاند نايلز وجو ويلوك، فيما أحرز أهداف ليفربول كل من شكودران موستافي بالخطأ في مرماه، وجيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين وديفوك أوريجي.
خمس دقائق كانت كافية، لوصول ليفربول إلى مرمى آرسنال، بعد عرضية من تشامبرلين، سجلها مصطافي بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة 19 أدرك توريرا هدف التعادل لآرسنال. وسجل آرسنال الهدف الثاني عن طريق جابرييل مارتينيللي، الذي عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 36، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين
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فالنسيا

إشبيلية يترك الصدارة لبرشلونة بتعادل أمام فالنسيا

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق إشبيلية ونظيره فالنسيا، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، سجل لوكاس أوكامبوس هدف التقدم للضيوف، فيما أدرك روبين سوبرينو هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الخفافيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فريق برشلونة المتصدر، وبنفس النقاط عن ريال مدريد الذي يواجه ليجانيس حاليًّا.
نابولى

التعادل يحسم مباراة نابولي وأتلانتا بالدورى الإيطالى

حقق فريق أتلانتا تعادلا صعبا أمام نظيره فريق نابولى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح نابولى نيكولا ماكسيموفيتش فى الدقيقة الـ16 وأركاديوش ميليك فى الدقيقة الـ71، بينما سجل لصالح أتالانتا ريمو فريلير ويوسيب إيليتشيش فى الدقيقة الـ86 من عمر المباراة، وبهذا الفوز يحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يأتى نابولى فى المركز الذى يليه برصيد 18 نقطة.
مصر -وبتسوانا (13)

استعدادًا لتصفيات إفريقيا.. مصر تواجه ليبيريا وديًّا

أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن خوض الفراعنة لمباراة ودية أمام ليبيريا في السابع من شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم توصل لاتفاق نهائي، لخوض منتخب مصر لمباراة ودية مع منتخب ليبيريا، وستقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية".
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نابي كيتا

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
محمد صلاح - كلوب

مساعد كلوب عن إصابات الفريق: "صلاح بخير"

كشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، عن استمرار غياب جول ماتيب مدافع الريدز، وشاكيرى عن الفريق الفترة القادمة بسبب الإصابة. وقال بيب لينرز مساعد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق: "لن يعود شاكيرى إلا عقب التوقف الدولي المقبل، نريد منحه بعض الوقت وماتيب لا تزال ركبته تؤلمه، ويحتاج هو الآخر مزيدا من الوقت". كان ماتيب قد غاب عن آخر مباراتين لفريق ليفربول بسبب الإصابة، ويحتاج إلى المزيد من الوقت قبل العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.
محمد صلاح - كلوب

تطور جديد في إصابة صلاح قبل موقعة آرسنال

ازدادت فرص نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في اللحاق بقمة آرسنال غدًا الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ويأتي ذلك بعدما تعرض الفرعون المصري لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2-1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وتقدم السبيرز في نتيجة تلك المباراة عبر هاري كين، قبل أن يعادل جوردون هندرسون النتيجة في شوط المباراة الثاني، وتمكن صلاح من تسجيل هدف فوز ليفربول في تلك المباراة من علامة الجزاء.
يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
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