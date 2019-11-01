أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة ارتفاعا محلوظًا، خلال التعاملات فى السوق المحلية بنحو 4 جنيهات للجرام، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 677جنيهًا. عيار 24: 774 جنيهًا. عيار 18: 580 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5416 جنيها. سعر الأوقية: 1513 دولارًا. وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي