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أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة ارتفاعا محلوظًا، خلال التعاملات فى السوق المحلية بنحو 4 جنيهات للجرام، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 677جنيهًا. عيار 24: 774 جنيهًا. عيار 18: 580 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5416 جنيها. سعر الأوقية: 1513 دولارًا. وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي
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بورصة (2)

البورصة تربح 14 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بتباين لكافة المؤشرات، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 14558 نقطة، وارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 539.5 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX 100" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى1436 نقطة، وقفز مؤشر EGX 30 محدد الأوزان" بنحو 2.5 % مغلقا عند مستوى17530 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 14.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 727.7 مليار جنيه مقابل 713.6 مليار جنيه.
قناة-السويس (2)

515 مليون دولار عائدات قناة السويس في أكتوبر الماضي

ارتفعت عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 515.1 مليون دولار، بنسبة زيادة 2.7% مقارنة بأكتوبر 2018، الذي سجل عائدات بلغت 506.1 مليون دولار، بزيادة 9 ملايين دولار. وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر 2019 حققت ثاني أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة خلال العام الجاري، تليها عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار، وشهدت حركة الملاحة شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 133، بنسبة زيادة قدرها 8%.
Kellogg 2

مدبولي يتفقد «بسكو مصر».. وكيللوج تضخ 3.6 مليار جنيه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع بسكو مصر، التابع لشركة كيللوج، بعد أعمال تطويره، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستيفن كاهيلين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيللوج العالمية. وأعلنت شركة كيللوج بمناسبة مرور خمس سنوات على نجاحها ونموها المتواصل في السوق المصرية عن توسعات جديدة بقيمة 3.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية قامت الشركة بضخ استثمارات وصلت إلى نحو 7.2 مليار جنيه.
إطلاق قمر صناعي

مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية وتستعد لإطلاق «طيبة 1»

تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات "طيبة -1"، والذى سيساهم فى توفير خدمات الإتصالات للقطاعين الحكومي والتجارى. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات. وقد تم تصنيع قمر الإتصالات "طيبة-1" خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" احدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
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سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1491 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 26 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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