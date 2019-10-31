سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك بلوم، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العقاري المصري، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار أيضا في كل من بنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار