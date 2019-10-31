«لم أعد أتحمل».. تفاصيل اجتماع الحريري بمسئول حزب الله

شكا الحريري من عدم حصوله على الدعم الذي يحتاجه لإجراء تعديل كبير في الحكومة ربما كان سيسهم في تهدئة الشارع اللبناني ويسمح بتنفيذ إصلاحات على وجه السرعة.

تحرير:وكالات ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ ص

الحريري

كشفت 4 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، تفاصيل ما دار في اجتماع لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، مشيرة إلى أن ذلك الاجتماع حسم قرار الحريري بالاستقالة، بعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان. ووفقا للمصادر، أبلغ الحريري المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، في الاجتماع الذي دار يوم الإثنين، بأنه لم يكن لديه خيار سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي سبب صدمة لخليل، الذي نصحه بعدم الرضوخ لمطالب المحتجين.

وأحدثت الاستقالة فراغا سياسيا وشلت مفاصل دولة في حاجة إلى تحرك عاجل لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية تؤثر بشدة على جميع اللبنانيين بما في ذلك أنصار حزب الله من الشيعة.ولم يتسن لرويترز الوصول إلى مسؤولين في مكتب الحريري أو من حزب الله للحصول على تعليق.وأشارت المصادر، أن الاجتماع بدا في الثامنة مساء في (بيت