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بسبب الإفطار.. مصرع 62 شخصا في حريق قطار بباكستان

تحرير:أ ش أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
أرشيفية
أرشيفية
لقي 62 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، إثر اندلاع حريق بأحد القطارات اليوم الخميس بمدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب" الباكستاني. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحريق اندلع إثر انفجار أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب أثناء توجه القطار من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي"، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الحريق، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي للمصابين.
أكد وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ راشد أن الحريق الذي شب صباح اليوم في 3 عربات في قطار بالقرب من منطقة لياكاتبور ببلدة رحيم يار خان بإقليم البنجاب جنوبي باكستان، نجم عن انفجار أسطوانة غاز، مؤكدا أنه سيتم تشغيل مسار القطار مجددا خلال ساعتين. وقال راشد - في تصريحات أوردتها صحيفة (دون) الباكستانية
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سعد الحريري

«لم أعد أتحمل».. تفاصيل اجتماع الحريري بمسئول حزب الله

كشفت 4 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، تفاصيل ما دار في اجتماع لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، مشيرة إلى أن ذلك الاجتماع حسم قرار الحريري بالاستقالة، بعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان. ووفقا للمصادر، أبلغ الحريري المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، في الاجتماع الذي دار يوم الإثنين، بأنه لم يكن لديه خيار سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي سبب صدمة لخليل، الذي نصحه بعدم الرضوخ لمطالب المحتجين.
سعد-الحرير

بعد استقالته.. الحريري يطالب مناصريه عدم النزول للشوارع

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، جمهور تيار المستقبل الذي يتزعمه، وكافة أنصاره ومؤيديه، بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له، داعيًا، كافة أنصاره وداعميه وجمهور تيار المستقبل، إلى التزام التعاون مع الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي الشرطة والحفاظ على الهدوء، مشددا على أن منع أي انزلاق إلى الاستفزازات هو مهمة الجميع في البلاد. وكانت مسيرات كبيرة بالسيارات والدراجات النارية وتضم أشخاصا يؤيدون الحريري، قد جابت شوارع العاصمة بيروت، مرددين الهتافات الداعمة له، ورفعوا أعلام لبنان وتيار المستقبل.
انفجار-فى-العراق

مقتل جندي وإصابة آخر جراء سقوط قذائف هاون في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن قذائف هاون سقطت قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد، إذ قال المصدر، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن «قذيفتي هاون سقطتا مساء اليوم قرب أحد المطاعم القريبة من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر ومدني»، مضيفا: «أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لآي طارئ». وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قد ذكرت في بيان لها، أن أعداد المتظاهرين في بغداد والمحافظات في ازدياد.
سعيد قيس

الرئيس التونسي يُعين 6 أعضاء لديوان الرئاسة الجديد

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء أعضاء الديوان الرئاسي الجديد، مشيرا إلى أن الاختيارات تمت وفق معايير الكفاءة والمهنية للحفاظ على حيادية مؤسسة الرئاسة، إذ أفادت رئاسة الجمهورية في بيان، أنه تقرر تكليف طارق بالطيب بتسيير ديوان رئيس الجمهورية لفترة محددة حسب القانون، وتعيين عبد الرؤوف بالطبيب وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية، ومحمد صالح الحامدي مستشارا للأمن القومي، ورشيدة النيفر مستشارة لشئون الإعلام والاتصال، كما تقرر تعيين نادية عكاشة مستشارة للشئون القانونية، وطارق الحناشي مديرا للمراسم.
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انفجار في أفغانستان

إصابة 11 شخصا في تبادل إطلاق نار على الحدود الباكستانية الأفغانية

أعلن المركز الإعلامي التابع للجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أن 6 جنود و5 مدنيين أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود الباكستانية الأفغانية بين قوات الأمن من الجانبين. وذكرت صحيفة "دايلي تايمز" الباكستانية، على موقعها الالكتروني، أن قوات الأمن الأفغانية أطلقت قذائف الهاون ورشاشات ثقيلة من منطقة ناري في مقاطعة كونار، مستهدفة السكان المدنيين في قرية أروندو في شيترال.
قطار - أرشيفية

حقيقة غرق خط سكة حديد بالإسكندرية.. النقل ترد

أكد المتحدث الإعلامي لوزارة النقل محمد عز، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لقطار يمر على أحد خطوط السكك الحديدية التي تغمرها المياه بمحافظة الإسكندرية هي صورة أرشيفية صاحبت خبر منشور في أحد المواقع الإلكترونية في شهر نوفمبر من عام 2015. وقال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، في بيان اليوم السبت، إنه بالنسبة للوقت الراهن فإن كافة خطوط السكك الحديدية تعمل بانتظام، وطالب بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بمرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.
قطار - أرشيفية

النقل: لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة، وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أي شركات خاصة، مُوضحةً أن وزارة النقل مُمثلة في هيئة السكك الحديدية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، وأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.
هجوم-انتحارى-في -باكستان (2)

رجل يهاجم وزير الأمن الإندونيسي بسكين

هاجم رجل، وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين، اليوم الخميس، في أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون. وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو، الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى. وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
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