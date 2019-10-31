بسبب الإفطار.. مصرع 62 شخصا في حريق قطار بباكستان

تحرير:أ ش أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص

أرشيفية

لقي 62 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، إثر اندلاع حريق بأحد القطارات اليوم الخميس بمدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب" الباكستاني. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحريق اندلع إثر انفجار أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب أثناء توجه القطار من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي"، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الحريق، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي للمصابين.

أكد وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ راشد أن الحريق الذي شب صباح اليوم في 3 عربات في قطار بالقرب من منطقة لياكاتبور ببلدة رحيم يار خان بإقليم البنجاب جنوبي باكستان، نجم عن انفجار أسطوانة غاز، مؤكدا أنه سيتم تشغيل مسار القطار مجددا خلال ساعتين. وقال راشد - في تصريحات أوردتها صحيفة (دون) الباكستانية