علماء صينيون يبتكرون مادة جديدة لعلاج سرطان الكبد
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
صحة الكبد
طور علماء صينيون مادة جديدة بتقنية النانو يمكن استخدامها لعلاج سرطان الكبد.
وقال "دونغ ون" الباحث في معهد سوتشو للتكنولوجيا والهندسة الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في تصريح له، اليوم الخميس: "على الرغم من أن العلاج الإشعاعي وسيلة قياسية لعلاج السرطان ويلعب دورا فعالا في الطب السريري، فإن البيئات الميكروية المتأكسدة تكون سائدة في الأورام الصلبة، مثل نسيج الورم الذي لن يكون حساسا للإشعاع، ما يسمح لبعض خلايا السرطان بالنجاة ويشكل خطر ظهور الورم من جديد".
وأضاف دونغ أنه بالتكامل مع العلاج الإشعاعي، فإن المادة المذكورة ستقدم إستراتيجية ناجعة وآمنة لعلاج سرطان الكبد، حيث توفر المادة شكلا جديدا من العلاج المضاد للأورام.
وتابع دونغ أنه ستتم مواصلة دراسة الآثار المترتبة على المادة ذات تقنية النانو في علاج سرطان الثدي والرئة والأشكال الأخرى من السرطان.
يعد
وأضاف دونغ أنه بالتكامل مع العلاج الإشعاعي، فإن المادة المذكورة ستقدم إستراتيجية ناجعة وآمنة لعلاج سرطان الكبد، حيث توفر المادة شكلا جديدا من العلاج المضاد للأورام.
وتابع دونغ أنه ستتم مواصلة دراسة الآثار المترتبة على المادة ذات تقنية النانو في علاج سرطان الثدي والرئة والأشكال الأخرى من السرطان.
يعد الكبد من الأجهزة الحيوية في الجسم، حيث يقوم بدور الفلتر في الجسم، فينظف 1450 ملليلترا من الدم كل دقيقة، إضافة إلى ذلك، يطرد المواد الكيميائية والسامة خارج الجسم، من خلال البول، كما أنه العضو الرئيسي المسؤول عن استقلاب الأدوية (الاستقلاب يعني العمليات الحيوية التي يقوم بها الجسم من أجل إنتاج الطاقة)، كما يعمل الكبد على تنظيم معدلات الدم في الجسم، ويفرز العصارة الصفراوية في الأمعاء، إضافة إلى أنه العضو الوحيد الذي يمكنه تجديد نفسه.