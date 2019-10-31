صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

علماء صينيون يبتكرون مادة جديدة لعلاج سرطان الكبد

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
صحة الكبد
صحة الكبد
طور علماء صينيون مادة جديدة بتقنية النانو يمكن استخدامها لعلاج سرطان الكبد. وقال "دونغ ون" الباحث في معهد سوتشو للتكنولوجيا والهندسة الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، في تصريح له، اليوم الخميس: "على الرغم من أن العلاج الإشعاعي وسيلة قياسية لعلاج السرطان ويلعب دورا فعالا في الطب السريري، فإن البيئات الميكروية المتأكسدة تكون سائدة في الأورام الصلبة، مثل نسيج الورم الذي لن يكون حساسا للإشعاع، ما يسمح لبعض خلايا السرطان بالنجاة ويشكل خطر ظهور الورم من جديد".
وأضاف دونغ أنه بالتكامل مع العلاج الإشعاعي، فإن المادة المذكورة ستقدم إستراتيجية ناجعة وآمنة لعلاج سرطان الكبد، حيث توفر المادة شكلا جديدا من العلاج المضاد للأورام. وتابع دونغ أنه ستتم مواصلة دراسة الآثار المترتبة على المادة ذات تقنية النانو في علاج سرطان الثدي والرئة والأشكال الأخرى من السرطان. يعد
اقرأ المزيد
زيادة-هرمون-الاستروجين

لزيادة الإستروجين في الجسم.. تناول هذه الأطعمة

تحدثنا كثيرًا عن أن الجسم يتكون من مجموعة كبيرة من الهرمونات، جميعها تلعب دورا كبيرا في العمليات الحيوية التي يقوم بها الجسم، وليس ذلك فقط، بل تتحكم أيضًا في الحالة المزاجية، وعند حدوث أي خلل في المعدلات الطبيعية للهرمونات، تظهر بعض المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، يعد الإستروجين من أهم الهرمونات الأنثوية، فهو المسؤول بشكل كبير عن إنجاب الأطفال، كما أنه ينظم الدورة الشهرية لدى النساء، ويحافظ على صحة القلب والعضلات. وذلك نقلًا عن موقع "style craze".
القهوة-بديل-طبيعي-للفياجرا-تعالج-ضعف-الانتصاب-ومشاكل-الخصوبة

«القهوة» من مشروب رائع إلى زيت عطري مفيد للأعصاب

أصبحت الزيوت الحيوية تشغل جزءا كبيرا من حياتنا، فهى تستخدم على نطاق واسع كعلاج منزلي للتهدئة من الالتهابات، والحفاظ على البشرة؛ على سبيل المثال، يستخدم زيت اللوز للتقليل من الهالات السوداء، كما يستخدم جوز الهند لمنح البشرة معدلات عالية من الترطيب والنضارة، كما يتميز زيت الروزماري بفاعلية كبيرة في علاج الثعلبة التي تسبب تساقط الشعر، كما يوجد زيت القهوة، الذي لا يعلمه العديد من الأشخاص على الرغم من أنه يساعد في التحسين من صحة الجهاز التنفسي، نقلًا عن "bold sky".
.ضعف-السمع-عند-الاطفال (4)

دراسة: كلما عانقت أطفالك أكثر.. تطورت أدمغتهم

الحب يعمل بطرق غامضة، كما اتضح أن الحب والمودة ضروريان لتحقيق النمو العاطفي والجسدي الإيجابي الأمثل، ومن المهم القول إن العناق أفضل شيء متبادل بين الطرفين للتعبير عن الحب، حيث كشفت دراسة جديدة أن معانقة الأطفال تساعد في تطور أدمغتهم. الأوكسيتوسين هو هرمون وناقل عصبي راقبه العلماء منذ فترة طويلة، حيث اكتشفوا أنه ضروري في عملية الولادة، حيث يحفز تقلصات الرحم والرضاعة، كما وجدت الباحثون دوره العميق الذي يتمثل في التأثير على التفاعل الاجتماعي، أطلق عليه فيما بعد"هرمون الحب"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
اقرأ المزيد من الأخبار
لماذا-يموت-الكثير-من-غير-المدخنين-بسبب-سرطان-الرئة؟

دراسة: السمنة تؤدي إلى تراكم الدهون في الرئتين

عند الإفراط في تناول الطعام، تكون النتيجة الوصول إلى مرحلة السمنة، وبالتالي تتضاعف المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ضيق التنفس وعدم القدرة على الحركة ومشكلات المفاصل ما هي إلا نتاج لهذه الحالة المرضية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن الدهون تتراكم أيضًا في الرئتين، ما يؤدي إلى مشكلات متعددة في الجهاز الهضمي، مثل الربو؛ ولهذا السبب يجب اتباع نظام غذائي صحي، حتى لا يفسد الجسم كله. وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "daily mail".
الكبد

الكبد يجدد نفسه.. تناول هذه الأطعمة للحفاظ عليه

الكبد من أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، لذا إذا تعرض للتلف، سيحدث خلل كبير في جميع الأعضاء الحيوية في الجسم، وعند الحديث عن الوظائف المهمة التي يقوم بها الكبد، ستجدها تتمثل في إفراز العصارة المهمة في عملية الهضم، وتخليص الجسم من السموم الضارة، إضافة إلى إنتاج الكوليسترول الجيد؛ لذا عندما يُصاب الكبد بالتلف، ينتج عن ذلك آثار مدمرة، قد تؤدي إلى الوفاة، وبالنسبة للعقاقير الطبية، فقد لا تكون جيدة بشكل كبير في مثل هذه الحالات، لذا يجب تناول أطعمة تعزز من صحته، نقلًا عن "daily health post".
سرطان المعدة

النعناع للمرارة.. كيف تتخلص من السموم داخل جسمك؟

من المعروف أن أفضل طريقة للحفاظ على صحة الجسم هي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية واتباع روتين داخل المنزل وخارجه. ولكن هل هناك أي خطوات إضافية للحفاظ على صحتك؟ عندما يحدث سوء التغذية لفترات طويلة، إلى جانب انسداد الأعضاء والسوائل السميكة، من المهم إزالة السموم من الجسم مرة واحدة على الأقل في السنة، لإعادة ضبط النظام؛ ولهذا يحتاج كل عضو من أعضاء الجسم إلى نظام معين من أجل إزالة السموم بطريقة طبيعية، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]