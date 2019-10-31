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العثور على 12 مهاجرا عربيا في شاحنة تبريد ببلجيكا

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية
مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية
عثرت السلطات البلجيكية على 12 مهاجرا، جميعهم من الجنسية السورية باستثناء شخص واحد من الجنسية السودانية، مختبئين في شاحنة تبريد تنقل فاكهة وخضروات. وقال متحدث باسم الشرطة البلجيكية، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، إنهم "بصحة جيدة"، لافتا إلى أن النيابة العامة في إنفير فتحت تحقيقا في الواقعة. وكان السائق يشك في وجود مهاجرين على متن الشاحنة، لذا أبلغ الشرطة، التي عثرت عليهم بعد عملية تفتيش تمت على الطريق السريع الرابط بين إنفير (بلجيكا) وأيندهوفن (هولندا)، ويرجح أنهم بالغون.?
ويهدف التحقيق إلى التأكد مما إذا كان المهاجرون يسعون للانتقال إلى المملكة المتحدة، ولمعرفة كيفية صعودهم إلى الشاحنة، من دون علم السائق على الأرجح.وتعد بلجيكا ممرا يستخدمه بكثرة المهاجرون وشبكات المهربين، الذين يسعون إلى الاستفادة من قربها جغرافيا من المملكة المتحدة.وكانت شاحنة التبريد التي عثر عليها
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أمريكا: لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن بلاده تحتفظ بلائحة جاهزة، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة، موضحًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا لاستخدامها في حالة الضرورة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا، الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة، قائلا في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
انفجار-في- بنجلاديش ‎

بينهم أطفال..مقتل وإصابة 22 شخصا في انفجار ببنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلاديش مقتل 5 أطفال على الأقل وإصابة 17 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار أسطوانة غاز تُستخدم لتضخيم البالونات خارج إحدى المدارس في العاصمة دكا، إذ نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، اليوم، عن المسؤول بشرطة بنجلاديش، أبو الكلام آزاد، قوله: «إن الانفجار وقع أثناء بيع أحد التجار لبالونات للأطفال في حي فقير بمنطقة روبناجار بالعاصمة دكا»، موضحة أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين 7 إلى 14 عامًا، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، مشيرة إلى أنه لا يزال سبب الانفجار غير معلوم للسلطات في بنجلاديش حتى الآن.
بوريس-جونسون (1.) (2)

بعد تأجيل البريكست.. بريطانيا في أزمة مع بروكسل

لن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر بنهاية أكتوبر الجاري، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على ما يسمى "فليكستنشن"، وهو بمثابة صيغة أكثر مرونة للاتفاق الخاص بالخروج من اليورو، حيث بات لدى بريطانيا فرصة جديدة حتى 31 يناير لترك الكتلة الأوروبية، لكن يمكنها القيام بذلك في تاريخ مبكر إذا وافق البرلمان البريطاني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي بدا من الصعب تنفيذه على مدى أكثر من 7 أشهر من التداول والنقاشات المختلفة بين الحكومة والأعضاء.
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إصابة شخصين في هجوم على مسجد جنوب فرنسا

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أنه تم استهداف مسجدًا في جنوب غرب فرنسا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم توقيف المشتبه بهم، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال موقع الإذاعة الفرنسية، إن الشرطة ألقت القبض على رجل في العقد الثامن له صلة بالهجوم.
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يشمل 13 دولة.. مرسوم إيطالي بإعادة المهاجرين إلى بلادهم

أصدرت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، مرسوما لتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين الى أوطانهم، ويشمل 13 دولة ويقلص الوقت المطلوب للإجراءات في هذا المجال إلى النصف، وقال وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه "بموجب هذا المرسوم الذي يوفر قائمة بالبلدان الآمنة لعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ينخفض الوقت اللازم لدراسة طلبات الحماية الدولية في المحاكم إلى النصف".
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