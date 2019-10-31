العثور على 12 مهاجرا عربيا في شاحنة تبريد ببلجيكا

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية

عثرت السلطات البلجيكية على 12 مهاجرا، جميعهم من الجنسية السورية باستثناء شخص واحد من الجنسية السودانية، مختبئين في شاحنة تبريد تنقل فاكهة وخضروات. وقال متحدث باسم الشرطة البلجيكية، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، إنهم "بصحة جيدة"، لافتا إلى أن النيابة العامة في إنفير فتحت تحقيقا في الواقعة. وكان السائق يشك في وجود مهاجرين على متن الشاحنة، لذا أبلغ الشرطة، التي عثرت عليهم بعد عملية تفتيش تمت على الطريق السريع الرابط بين إنفير (بلجيكا) وأيندهوفن (هولندا)، ويرجح أنهم بالغون.?

ويهدف التحقيق إلى التأكد مما إذا كان المهاجرون يسعون للانتقال إلى المملكة المتحدة، ولمعرفة كيفية صعودهم إلى الشاحنة، من دون علم السائق على الأرجح.وتعد بلجيكا ممرا يستخدمه بكثرة المهاجرون وشبكات المهربين، الذين يسعون إلى الاستفادة من قربها جغرافيا من المملكة المتحدة.وكانت شاحنة التبريد التي عثر عليها