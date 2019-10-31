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توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 18.23 جنيه في 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
الدولار
الدولار
توقع تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن يواجه الجنيه تقلبات فى الفترة المقبلة، لكنه سيرتفع في النهاية ليصل إلى 16.19 جنيه للدولار بنهاية 2024. وتوقع التقرير أيضا أن يؤدي التيسير النقدي المتوقع من جانب البنك المركزي إلى تراجع الجنيه، الفترة المقبلة، ليصل إلى 17.3 جنيه للدولار بنهاية 2020، و18.23 جنيه نهاية 2021. وارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية بنحو 176 قرشا، ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك حاليا نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
وأوضح تقرير مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن الجنيه المصري ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2019، وهو ما حفز استئناف البنك المركزي دورة خفض الفائدة بقوة، في ظل ثقة البنك المركزي في جاذبية الدين المحلي بالنسبة للأجانب. وذكر التقرير أن الجنيه حينما يواجه الضغوط يدعمه البنك المركزي أو البنوك
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود.. والجرام يرتفع 4 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-المالية -محمد-معيط

مصر تسعى للانضمام إلى عضوية اتحاد المحاسبين الأفارقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إفريقيا تمتلك مقومات تؤهلها للاندماج الإيجابي فى الاقتصاد العالمي، وقد أصبحت مقصدًا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين، خاصة بعد إطلاق الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، التي تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية. وقال الوزير، فى لقائه مع ليوناردو أمباسا، رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة «بافا»، إن مصر تحرص منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي على تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي القاري، وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول المتقدمة.
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مد فترة تلقي تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية نوفمبر

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل. وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، إذ إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع ما داموا من مستحقى الدعم. وكان آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات اليوم، الخميس، غير أنه تقرر مد الفترة لمدة شهر.
حلاوة-المولد

تصل إلى 1300 جنيه.. أسعار حلاوة المولد في الأسواق

أيام قليلة ويبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يتهافت المصريون على شراء حلوى المولد، والتي تعد إحدى العادات المصرية المرتبطة بذكرى المولد النبوى الشريف، وتحرص محلات الحلوى على طرح أنواع مختلفة من حلاوة المولد في الأسواق بأسعار تناسب جميع الفئات، من خلال عرض وتقديم تشكيلات الحلوى بما يتناسب مع جميع الطبقات والإمكانيات وتتفاوت الأسعار من محل إلى آخر، كما يتم نشر شوادر في جميع محافظات الجمهورية لبيع الحلوى بأسعار رمزية. وتبدأ أسعار حلاوة المولد في الأسواق من 30 جنيها إلى 1300 جنيه على حسب النوع والحجم.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك بلوم، وبنك إتش إس بي سي، والبنك العقاري المصري، وبنك الإسكندرية ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء.
سلع-استهلاكية

بعد صعود الجنيه.. توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 3%

توقع بنك استثمار «رينيسانس كابيتال»، حدوث تراجع في معدل التضخم ليصل إلى مستوى نحو 3% خلال شهر أكتوبر الجاري، في مقابل نحو 4.8% خلال شهر سبتمبر. كما توقع تقرير صادر من مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، المزيد من التباطؤ التدريجى فى التضخم خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة قوة الجنيه. وصعد سعر الجنيه المصري بأكثر من 9.85% أمام الدولار الأمريكى منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مسجلا أعلى سعر له منذ ما يزيد على عامين ونصف بفضل الدعم الذى تلقاه من عدة عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب وكالة رويترز.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
دولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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