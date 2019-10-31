توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 18.23 جنيه في 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

الدولار

توقع تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن يواجه الجنيه تقلبات فى الفترة المقبلة، لكنه سيرتفع في النهاية ليصل إلى 16.19 جنيه للدولار بنهاية 2024. وتوقع التقرير أيضا أن يؤدي التيسير النقدي المتوقع من جانب البنك المركزي إلى تراجع الجنيه، الفترة المقبلة، ليصل إلى 17.3 جنيه للدولار بنهاية 2020، و18.23 جنيه نهاية 2021. وارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية بنحو 176 قرشا، ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك حاليا نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.

وأوضح تقرير مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن الجنيه المصري ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2019، وهو ما حفز استئناف البنك المركزي دورة خفض الفائدة بقوة، في ظل ثقة البنك المركزي في جاذبية الدين المحلي بالنسبة للأجانب. وذكر التقرير أن الجنيه حينما يواجه الضغوط يدعمه البنك المركزي أو البنوك