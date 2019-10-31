توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى 18.23 جنيه في 2021
تحرير:رنا عبد الصادق
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص
الدولار
توقع تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن يواجه الجنيه تقلبات فى الفترة المقبلة، لكنه سيرتفع في النهاية ليصل إلى 16.19 جنيه للدولار بنهاية 2024.
وتوقع التقرير أيضا أن يؤدي التيسير النقدي المتوقع من جانب البنك المركزي إلى تراجع الجنيه، الفترة المقبلة، ليصل إلى 17.3 جنيه للدولار بنهاية 2020، و18.23 جنيه نهاية 2021.
وارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية بنحو 176 قرشا، ليبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك حاليا نحو 16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.
وأوضح تقرير مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن الجنيه المصري ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2019، وهو ما حفز استئناف البنك المركزي دورة خفض الفائدة بقوة، في ظل ثقة البنك المركزي في جاذبية الدين المحلي بالنسبة للأجانب.
وذكر التقرير أن الجنيه حينما يواجه الضغوط يدعمه البنك المركزي أو البنوك
وأوضح تقرير مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن الجنيه المصري ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2019، وهو ما حفز استئناف البنك المركزي دورة خفض الفائدة بقوة، في ظل ثقة البنك المركزي في جاذبية الدين المحلي بالنسبة للأجانب.
وذكر التقرير أن الجنيه حينما يواجه الضغوط يدعمه البنك المركزي أو البنوك العامة عبر ضخ سيولة دولارية في الإنتربنك، لكن درجة هذا التدخل ستقل مع وضع المركزي قيودًا على قدرة البنوك العامة على التأثير فى السوق.
وأضاف التقرير أن قيمة الجنيه المرتفعة ستسهم في التغلب على أي ارتفاع في الأسعار العالمية، لكن الطلب الأقوى محليا يحد من تراجع أكبر في التضخم، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم مجددًا في 2022 و2024، ليعكس نمط الأسعار العالمية.