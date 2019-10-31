استكمال «التلاعب بالبورصة».. أبرز محاكمات الخميس

نجلا مبارك متهمان بالتربح والحصول بغير حق على مبلغ 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقا مع باقى المتهمين على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية

تحرير:سماح عوض الله ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

نجلا مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، في القضية التي تعد أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة.

وشهدت القضية أيضًا صدور حكمين برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناء على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام. ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية: المتهمون يحاكم فى القضية كل من أيمن أحمد