استكمال «التلاعب بالبورصة».. أبرز محاكمات الخميس
نجلا مبارك متهمان بالتربح والحصول بغير حق على مبلغ 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقا مع باقى المتهمين على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية
تحرير:سماح عوض الله
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
نجلا مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، في القضية التي تعد أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة.
وشهدت القضية أيضًا صدور حكمين برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناء على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام. ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية:
المتهمون
يحاكم فى القضية كل من أيمن أحمد
وشهدت القضية أيضًا صدور حكمين برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناء على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام. ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية:
المتهمون
يحاكم فى القضية كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان "متوفى"، ونجله أحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة سابقا، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر سابقًا، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسين لطفي صبحي الشربيني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.
الاتهامات
نسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم في غضون عامي 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، الذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، بالحصول لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن أظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر إستراتيجي، ما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممّن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
إحالة القضية للمحاكمة
فى 30 مايو عام 2012، أمر النائب العام بإحالة جمال وعلاء مبارك، و7 آخرين إلى المحاكمة فى قضية التلاعب بالبورصة، وذلك قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم في قضية "القرن" التى كان متهمًا فيها حسني مبارك بقتل المتظاهرين وبرأته محكمة القرن، وكان يحاكَم مبارك ونجلاه فى شق ثانٍ من القضية باتهامات الفساد المالي، والذى قضت فيه محكمة النقض بتأييد سجن المتهمين 3 سنوات، وكانوا قضوا تلك المدة بالفعل على ذمة الحبس الاحتياطي، ما أوجب إخلاء سبيل نجلي مبارك لإحالتهما للمحاكمة فى قضية التلاعب بالبورصة.
أولى الجلسات
بدأت أولى جلسات المحاكمة حينما حددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد، وعبد الجواد أحمد، وأشرف عيسى، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم، لنظر القضية، وبدأ تداول أولى جلسات المحاكمة فى 9 يوليو 2012، وجدير بالذكر أن رئيس المحكمة بات الآن رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.