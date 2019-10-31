جريمة

استكمال «التلاعب بالبورصة».. أبرز محاكمات الخميس

نجلا مبارك متهمان بالتربح والحصول بغير حق على مبلغ 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقا مع باقى المتهمين على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية
تحرير:سماح عوض الله ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
نجلا مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة
نجلا مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، في القضية التي تعد أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة.
وشهدت القضية أيضًا صدور حكمين برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناء على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام. ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية: المتهمون يحاكم فى القضية كل من أيمن أحمد
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السجون (1)

عفو رئاسي عن 305 سجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 305 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلا ممّن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
الرقابة الإدارية (4)

رشوة وتزوير.. الرقابة الإدارية تحقق مع 104 موظفين بتهم فساد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مديرية تربية وتعليم، ورئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات برشوة كبرى، فضلا عن ضبط موظف موقوف عن العمل يستولى لنفسه على قيمة ضرائب عقارية من الممولين. كانت الرقابة الإدارية قد نجحت ،خلال شهر أكتوبر الجاري، في ضبط 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالهم إحالة 93 متهما على النيابات المختلفة كما تم مواجهة انحراف 104 موظفين عموميين، إذ شمل أبرز قضايا حول مواجهة انحراف الموظفين العموميين ضبط رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات عقب طلب وتقاضي مبلغ 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة التي أبرمت عقد للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الأخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.
وزارة-الداخلية

قطاع حقوق الإنسان ينظم فعاليات بمناسبة العام الدراسي

نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برنامجا ضم العديد من الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس؛ لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى المرورى والأمنى لدى النشء، وذلك بمشاركة مختلف مديريات الأمن. وشملت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية).
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

كواليس مطاردة أمنية انتهت بسقوط عصابة لتجارة الحشيش

طقس بارد مصحوب بانخفاض درجات الحرارة ليلا، شوارع خلت من المارة، يقطع صوت عجلات السيارات على فترات متباعدة حالة الصمت التي تطبق على المدينة السكنية حتى تبدلت الأحوال لدى مرور دورية أمنية لتفقد الأوضاع بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
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دفاع «التلاعب بالبورصة»: موكلى موظف وليس مالكا

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون، إلى جلسة غد الخميس. تعد القضية من أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين، إحداهما بناءً على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثانية طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام.
جلسه-محاكمة-سعاد-الخولى

«خلية حسم وسعاد الخولي» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، وعلى رأسها محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وارتكاب جرائم قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر؛ ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، وأُسند للمتهمين في قضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
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«التلاعب بالبورصة وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، لمحاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، بعد رد هيئة محكمة سابقة، ومن المقرر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة. وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبو العلا، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع مرافعات دفاع المتهمين.
المستشار-محمد شرين-فهمى

«كتائب حلوان والاتجار بالبشر» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
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