السيسي يتفقد مصنع النصر للكيماويات «بث مباشر»

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

السيسي - أرشيفية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مصنع النصر للكيماويات الوسيطة رافقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس البرلمان علي عبد العال وعدد من الوزراء. واستمع الرئيس خلال الجولة التفقدية لمصنع النصر لشرح تفصيلي عن المصنع الذي تم إنشاؤه على مساحة 250 فدانا، ويضم المقر 17 مصنعا، منهم 4 مصانع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية و4 مصانع لإنتاج الأيروسونات و4 مصانع لإنتاج المبيدات والأسمدة الزراعية و4 مصانع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومصنع لإنتاج خزانات ومواسير الفيبرجلاس

وكان الرئيس السيسي، افتتح في ديسمبر عام 2016 مصنع الكلور والصودا الكاوية رقم 4 ومصنع الأيروسونات رقم 4. ومن المقرر أن يتم افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 اليوم، بطاقة 100 طن أكسجين خلال اليوم الواحد، والمصنع الثاني هو فوق أكسيد الهيدروجين، بطاقة 70 طنا، والذي ينتج لأول مرة في مصر اعتمادا