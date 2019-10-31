البرلمان يستأنف جلساته الأحد.. ويستضيف وزير الاتصالات الثلاثاء

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

وزير الاتصالات

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، لمدة 3 أيام متتالية، إذ يأخذ الرأي النهائى فى عدد من مشروعات القوانين ويناقش مشروعات واتفاقيات أخرى تمهيدا لإقرارها، كما يستعرض طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة لتحديد موعد للمناقشة. ويستضيف المجلس، الثلاثاء المقبل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى الحكومة، منها سوء خدمات الهاتف الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت ودور الوزارة فى مواجهة الحرب الإلكترونية والشائعات على مواقع التواصل، وخطتها لتطوير قطاع البرمجيات.

وتشمل مشروعات القوانين التى يأخذ المجلس الرأي لإقرارها بشكل نهائي "تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى، واستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة

وتشمل مشروعات القوانين التى يأخذ المجلس الرأي لإقرارها بشكل نهائي "تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى، واستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 195، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".



ويناقش المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.



كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بخصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ومشروع آخر خاص بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وفرنسا بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28- 1- 2019.







