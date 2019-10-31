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البرلمان يستأنف جلساته الأحد.. ويستضيف وزير الاتصالات الثلاثاء

٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، لمدة 3 أيام متتالية، إذ يأخذ الرأي النهائى فى عدد من مشروعات القوانين ويناقش مشروعات واتفاقيات أخرى تمهيدا لإقرارها، كما يستعرض طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسات الحكومة لتحديد موعد للمناقشة. ويستضيف المجلس، الثلاثاء المقبل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة من النواب إلى الحكومة، منها سوء خدمات الهاتف الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت ودور الوزارة فى مواجهة الحرب الإلكترونية والشائعات على مواقع التواصل، وخطتها لتطوير قطاع البرمجيات.
وتشمل مشروعات القوانين التى يأخذ المجلس الرأي لإقرارها بشكل نهائي "تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى، واستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

صالات الجيم والمنشطات السامة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الشباب ، بشأن الرقابة الغائبة علي صالات الجيم والنوادي الصحية وتداول المنشطات السامة للشباب بها. وأكد غلاب أنه رغم الاهتمامات الرئاسية بالشباب بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعهم علي أجندة الأولويات للدولة المصرية، إلا أن ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الرقابة يجعل العديد منهم مستهدف من قبل منعدمي الضمير وتعرضهم للموت البطئ من خلال السموم والحبوب والمنشطات التي يتم استخدمها بالعديد من النوادي الصحية وصالات الجيم التي انتشرت مؤخرا في العديد من محافظات مصر بدون أي ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية.
تصويت النواب على الموازنة-7

نائب: إهمال مراكز الأبحاث سبب رئيسي في تدهور الزراعة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية في تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مراحل متقدمة، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل حجم الواردات، مضيفًا أنها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي والتسويقي والتصنيعي للزراعة. وأوضح مشهور أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات يأتي على رأسها إهمال مراكز الأبحاث الزراعية التى كان يقدر عددها إلى 18 مركزا بحثيا بحسب إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن انخفضت المخصصات المالية لها لتصل إلى 3 ملايين جنيه فقط بعدما كانت تصل إلى 200 مليون جنيه، مما ساهم فى تزايد المشكلات التى وقعت للزراعة خلال الفترة الماضية.
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وزيرة التضامن تُعلن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد على 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، اعتبارا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.675 مليار جنيه.
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البرلمان العربي يُطالب إثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، إثيوبيا، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والاثيوبي ، بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري. وأكد "السلمي"، في كلمته التي ألقاها اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بحضور وزير الخارجية سامح شكري، تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مشيرا إلى أنه معروض على جلسة البرلمان مشروع قرار بهذا الشأن.
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إلهامى-عجينة

إلهامي عجينة: استخدام الأدوات الرقابية تجاه الحكومة

قال إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك كارثة كبيرة يعاني منها الفلاح حاليا، إذ أنه لا يبيع قطنه ولا أرزه، والوزراء يتنصلون من المسئولية، كما أن وزير الرى قام بكارثة كبيرة، إذ نصب فخا للفلاحين، بعدم تحديده مناطق زراعة الأرز، وترك الفلاحين يخالفون ثم أقر مخالفات مالية ضخمة عليهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، إذ وجهت اللجنة تحذيرات شديدة إلى الحكومة، بسبب تخاذل المسئولين تحاه مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة.
مبانى-قديمة-قانون-الايجار-القديم

تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر: طرد وحبس وغرامة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الإثنين، الى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
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النواب يغلظ عقوبة تسهيل التعدي على أراضي الدولة

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تغليظ العقوبة على الموظف العام الذي يسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، وذلك بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.
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عبد العال: لن نسمح بحضور أقل من 5 وزراء الجلسة عامة

شن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب غياب الوزراء عن جلسات المجلس، قائلا: "لن نسمح بحضور أقل من 5 وزراء في كل جلسة عامة للبرلمان". جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، في أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبات التعديات على أراضي الدولة. ورفض علي عبد العال، أن يقتصر حضور نواب أو مساعدي أي وزير، قائلا: "لن نقبل بحضور مندوب عن الوزير، لكن لا بد من حضور أي وزير طالما يستدعي الأمر ذلك".
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