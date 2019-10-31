المرصد السوري: مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجار بعفرين

تحرير:أ ش أ ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

انفجار بسوريا - أرشيفية

لقى 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في إحدى الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أن الانفجار الذي وقع في سوق الهال الواقعة في مدينة عفرين خلّف أضرارا مادية كبيرة، كما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى محطات الوقود الواقعة بالقرب من موقع الحادث، ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 يوليو الماضي، استهدف منطقة يعيش فيها مهجّرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين. يذكر أن فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي تسيطر على منطقة عفرين منذ منتصف مارس 2018، بعد "عملية غصن الزيتون"،

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة في 11 يوليو الماضي، استهدف منطقة يعيش فيها مهجّرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين.



يذكر أن فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي تسيطر على منطقة عفرين منذ منتصف مارس 2018، بعد "عملية غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.





