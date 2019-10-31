الأهلي يطير إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي

تحرير:أحمد محمد ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

بعثة الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة، صباح اليوم الخميس، متجهة إلى دولة الإمارات، لخوض المعسكر الخارجي هناك، ويستمر المعسكر الخارجي للفريق الأحمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار التحضير للمرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة ودية مع نظيره العروبة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، خلال المعسكر الخارجي الذي يسعى خلاله السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، إلى الوقوف على مستوى لاعبيه قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب ارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، الكاميرون 2021، ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويشارك في المعسكر لاعبو الأهلي الدوليون (أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليا بسبب ارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، الكاميرون 2021، ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



ويشارك في المعسكر لاعبو الأهلي الدوليون (أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات) قبل انضمامهم للمنتخب الأول بعد انتهاء المعسكر.



وسبق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، البعثة صباح أمس؛ للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق، وغيرهما من الأمور المتعلقة بالمعسكر.

