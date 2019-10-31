الزمالك: كهربا لاعب مهم ونحن في احتياج له

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

كهربا

فتح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، الباب أمام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والمحترف في ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، إذا أراد العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس. وقال أمير مرتضى منصور: "كهربا لاعب مهم والزمالك في احتياج له، وعندما وقع أول مرة للزمالك كان عقده يمتد لـ4 مواسم قضى منها موسمين ونصف إعارة في الخارج، والباب مفتوح مرة أخرى أمامه إذا أراد العودة للزمالك".

وأتم المشرف العام على الكرة في الزمالك تصريحاته: "كهربا يرى أن ما فعله من حقه، ولكن الزمالك لن يشجع اللاعبين على الهروب من أنديتهم إذا أرادوا فقط تعديل عقودهم". ورحل كهربا عن الزمالك بداية الموسم الماضي وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة القلعة البيضاء، وأكد كهربا في وقت سابق أنه سيرحل

وأتم المشرف العام على الكرة في الزمالك تصريحاته: "كهربا يرى أن ما فعله من حقه، ولكن الزمالك لن يشجع اللاعبين على الهروب من أنديتهم إذا أرادوا فقط تعديل عقودهم".



ورحل كهربا عن الزمالك بداية الموسم الماضي وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة القلعة البيضاء، وأكد كهربا في وقت سابق أنه سيرحل عن فريقه البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لينضم للنادي الذي يريده.



وأثار كهربا الجدل في الأيام الماضية بعدما نشر صورته بقميص الأهلي مع المدرب السابق للفريق الأحمر والمدير الفني الحالي لمنتخب الفراعنة، حسام البدري.



واحتفل كهربا بعودته للمنتخب مستخدما هذه الصورة التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استدعائه من جانب الجهاز الفني الجديد، بقيادة البدري، بعد غياب طويل دام 16 شهرا.

