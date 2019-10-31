اليوم آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية

تحرير:رنا عبد الصادق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم، الخميس، هو آخر موعد لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من منظومة دعم السلع التموينية، إذ يتم استقبال التظلمات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وخلال 15 يومًا تتم إعادة من تثبُت أحقيته فى الدعم دون المساس بأى شخص من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا. وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة فتح باب التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بينما أعلنت الوزارة عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية.

وجه وزير التموين جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير كل الإجراءات الخاصة بالتظلمات وأن تكون بالرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط، وأنه بمجرد قيام المديريات بإرسالها إلى الوزارة تتم عودة أى شخص ثبتت أحقيته فى صرف السلع. ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي