رياضة

أمير مرتضى: ضم نجم وادي دجلة = 50 مليون جنيه

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن السعر الذي طلبه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، للتخلي عن لاعب الفريق محمد عبد العاطي، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس. وقال أمير مرتضى منصور: "تلقيت رسالة عبر (واتساب) من ماجد سامي يؤكد لي خلالها أنه يريد مبلغ 50 مليون جنيه لبيع محمد عبد العاطي لنادي الزمالك، كما أرسل إليَّ عرضا آخر بشأن اللاعب إبراهيما نداي وثنائي آخر في فريقه وحدد لي أسعار هؤلاء اللاعبين".
وأكمل المشرف العام على الكرة في الزمالك: "من حق ماجد سامي أن يطلب 50 مليونا لبيع محمد عبد العاطي ولا يعيبه أي شيء في هذا الأمر، لكن 50 مليون جنيه مبلغ كبير جدا على الزمالك أن يدفعه في لاعب". وشدد أمير مرتضى منصور في نهاية تصريحاته: "الأهم هو أن الزمالك يسلك الطرق الشرعية إذا أراد شراء أي لاعب مثلما
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رابطة المحترفين ترد على تهديد كلوب بالانسحاب

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الشناوي يكشف تفاصيل عرضي أستون فيلا ومانشستر يونايتد

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تعرف على سلاح «ميتشو» لمواجهة الأهلي في الدوري

بدأ ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الصربي، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التفتيش في دفاتره القديمة قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر في مباراة الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز الجاري، حيث وضع الجهاز الفني برنامج إعداد مكثف لتجهيز النجم الغائب مصطفى فتحي، جناح أيمن الفريق، لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري بعدما عاد للمشاركة مؤخرًا في التدريبات الجماعية للفريق، ويتبقى على إمكانية الدفع به في المباريات المقبلة حالته البدنية التي سيظهر عليها في التدريبات.
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حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

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كيف اشتعلت نار الفتنة بين الخطيب ومرتضى منصور؟

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كيف هاجم نجوم الزمالك القدامى ميتشو؟

انقلبت جماهير الزمالك وبعض نجوم القلعة البيضاء السابقين على المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو"، بعد التعادل مع إف سي مصر. وانتقد فاروق جعفر، مدرب الزمالك الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية، طريقة إعداد ميتشو للمباراة، مؤكدا أنه اهتم بشكل زائد بلقاء الأهلي في الجولة المقبلة، ولكنه رفض فكرة إجراء تغييرات في الجهاز الفني وطالب بتوفير الاستقرار. وأكد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض كان بحاجة إلى حسم اللقاء مبكرا من أجل تحقيق الفوز على حساب إف سي مصر، مشيرا إلى أن الأبيض قادر على تصحيح المسار بشرط استعادة الروح القتالية.
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