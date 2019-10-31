أمير مرتضى: ضم نجم وادي دجلة = 50 مليون جنيه

تحرير:كريم مليم ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

أمير مرتضى منصور

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن السعر الذي طلبه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، للتخلي عن لاعب الفريق محمد عبد العاطي، وذلك حسبما أفاد لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة القاهرة والناس. وقال أمير مرتضى منصور: "تلقيت رسالة عبر (واتساب) من ماجد سامي يؤكد لي خلالها أنه يريد مبلغ 50 مليون جنيه لبيع محمد عبد العاطي لنادي الزمالك، كما أرسل إليَّ عرضا آخر بشأن اللاعب إبراهيما نداي وثنائي آخر في فريقه وحدد لي أسعار هؤلاء اللاعبين".

وأكمل المشرف العام على الكرة في الزمالك: "من حق ماجد سامي أن يطلب 50 مليونا لبيع محمد عبد العاطي ولا يعيبه أي شيء في هذا الأمر، لكن 50 مليون جنيه مبلغ كبير جدا على الزمالك أن يدفعه في لاعب". وشدد أمير مرتضى منصور في نهاية تصريحاته: "الأهم هو أن الزمالك يسلك الطرق الشرعية إذا أراد شراء أي لاعب مثلما

وأكمل المشرف العام على الكرة في الزمالك: "من حق ماجد سامي أن يطلب 50 مليونا لبيع محمد عبد العاطي ولا يعيبه أي شيء في هذا الأمر، لكن 50 مليون جنيه مبلغ كبير جدا على الزمالك أن يدفعه في لاعب".



وشدد أمير مرتضى منصور في نهاية تصريحاته: "الأهم هو أن الزمالك يسلك الطرق الشرعية إذا أراد شراء أي لاعب مثلما تحدثنا مع وادي دجلة بشكل مباشر وليس كما يقول البعض إننا تفاوضنا مع اللاعب دون علم ناديه".



محمد عبد العاطي يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب في خط الوسط، وفي الموسم الماضي مع دجلة شارك في 22 مباراة صنع خلالها هدفين، علمًا أن ماجد سامي أكد أنه لن يبيع عبد العاطي إلا بسعر أكثر من 20 مليون جنيه.

