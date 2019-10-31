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استقالة جديدة تعقد موقف ترامب أمام الديمقراطيين

مثلت الاستقالات الأخيرة من البيت الأبيض واحدة من أكثر العقبات صعوبة في طريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي مساعي الإطاحة به من قبَل الديمقراطيين
تحرير:محمود نبيل ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
ترامب
ترامب
لا تزال محاولات الجمهوريين للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمرة على كل الأصعدة، أهمها التحقيق القائم بشأن المكالمة الهاتفية التي جمعته بالرئيس الأوكراني، من أجل تحقيق مكاسب داخلية تؤهله للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، العام المقبل. الاتهامات الرئيسية التي طالت ترامب تمثلت في الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للضغط عليه من أجل الشروع في تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي لا يزال مرشحًا محتملا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد كبير مسؤولي الإدارة الأمريكية أن كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الروسية والأوروبية سيترك وظيفته في البيت الأبيض، قبل يوم من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته أمام محققي الإقالة. تيم موريسون مدين بوظيفته في مجلس الأمن القومي إلى ترامب، لكن شهادته المنتظرة، اليوم
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بوينج 787 دريملاينر

بعد أكثر من 30 ألف رحلة.. بوينج تسحب «طائرات الشقوق»

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية "بوينج"، الخميس، أنها أوقفت تحليق عدد يصل إلى 50 من طائراتها "بوينغ 737 إن جي" بعد اكتشاف تشققات في هياكلها، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح ناطق باسم المجموعة لـ"فرانس برس"، أن "نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن وتبين أن أقل من 5 بالمئة منها، أي نحو 50 طائرة، تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها. ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق، بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.
تحطم- طائرة- هليكوبتر -أمريكية

مصرع شخص في تحطم طائرة بولاية جورجيا الأمريكية

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية جورجيا الأمريكية، إذ ذكرت شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن الطائرة من طراز «بايبر بى ايه – 28»، وتحطمت في مقاطعة «ديكلوب»، وكان بداخلها شخصان فقط تأكد مصرع أحدهما، فيما اعتبر الأخر في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تتوافر أية معلومات بشأن أسباب الحادث الذي وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار «ديكلوب» الأمريكي. وفي يوليه الماضي، لقى 10 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة حتفهم، إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس الأمريكية.
أبو بكر البغدادي

ترامب: أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الأخير، إذ نشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: «أؤكد أن الخليفة الأول لأبو بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية»، مضيفًا: «كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك». وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل، وفقًا لما ذكرته الـCNN.
ابو بكر-البغدادى

وزير الدفاع الأمريكي: مقتل البغدادي ضربة مدمرة لفلول «داعش»

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن العملية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي وجّهت "ضربة مدمرة لفلول داعش". وأثنى إسبر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع "البنتاجون"، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عملية لاستهداف البغدادي". وأضاف وزير الدفاع الأمريكي إنه "لا يوجد أية ضمانة للنجاح في عملية بهذا المستوى من الصعوبة، والرئيس ترامب كان يعلم بذلك عندما اتخذ القرار الجريء بإصدار الأمر بهذه العملية".
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ابو بكر-البغدادى

مصادر أمريكية: جثة أبو بكر البغدادي ألقيت في البحر

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية، ليلة السبت، جرى دفنها في البحر. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أميركية، على مجمع كان يختبئ فيه في قرية بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال ترامب إن البغدادي مات وهو يئن ويصرخ، مضيفا أن العالم بات أكثر أمانا بعد مقتل أول رجل مطلوب في العالم، مشيرا إلى السجل الدموي الكبير لزعيم داعش وما نفذه من جرائم في مختلف دول العالم.
الحرب-في- سوريا (11)

وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها، وتم إرسال مركبات مدرعة من طراز (تيجر) و(تايفون- أو) إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار".
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تفاصيل جديدة حول مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني

أحدثت اتهامات الكونجرس وبعض عملاء الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع الرئيس الأوكراني، حالة اهتزاز واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أنه لا يزال يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة. القصة بدأت مع كشف تقارير إعلامية عن محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام في ما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
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ترامب بلا مساندة إعلامية في أزمة مكالمة أوكرانيا

كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليف إعلامي ثابت تمثل في قناة فوكس نيوز، وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وبينما كان ينتقد ما يصفه بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ويتهم الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب"، حافظ الرئيس على علاقة عميقة مع الإعلاميين المحافظين في فوكس، لكن حتى بعض أنصاره الأكثر صراحةً يعترفون بأن تعامل ترامب في أزمة أوكرانيا الأخيرة، التي أثارت تحقيقًا شمل بعض مسؤولي البيت الأبيض، شكّل مشكلة كبيرة لترامب وإدارة البيت الأبيض، على حد سواء، خاصة مع ضعف المساندة الإعلامية لترامب.
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