استقالة جديدة تعقد موقف ترامب أمام الديمقراطيين

مثلت الاستقالات الأخيرة من البيت الأبيض واحدة من أكثر العقبات صعوبة في طريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي مساعي الإطاحة به من قبَل الديمقراطيين

تحرير:محمود نبيل ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

ترامب

لا تزال محاولات الجمهوريين للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمرة على كل الأصعدة، أهمها التحقيق القائم بشأن المكالمة الهاتفية التي جمعته بالرئيس الأوكراني، من أجل تحقيق مكاسب داخلية تؤهله للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، العام المقبل. الاتهامات الرئيسية التي طالت ترامب تمثلت في الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للضغط عليه من أجل الشروع في تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي لا يزال مرشحًا محتملا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد كبير مسؤولي الإدارة الأمريكية أن كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الروسية والأوروبية سيترك وظيفته في البيت الأبيض، قبل يوم من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته أمام محققي الإقالة. تيم موريسون مدين بوظيفته في مجلس الأمن القومي إلى ترامب، لكن شهادته المنتظرة، اليوم