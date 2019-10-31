استقالة جديدة تعقد موقف ترامب أمام الديمقراطيين

مثلت الاستقالات الأخيرة من البيت الأبيض واحدة من أكثر العقبات صعوبة في طريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي مساعي الإطاحة به من قبَل الديمقراطيين
لا تزال محاولات الجمهوريين للإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمرة على كل الأصعدة، أهمها التحقيق القائم بشأن المكالمة الهاتفية التي جمعته بالرئيس الأوكراني، من أجل تحقيق مكاسب داخلية تؤهله للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، العام المقبل.
الاتهامات الرئيسية التي طالت ترامب تمثلت في الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للضغط عليه من أجل الشروع في تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي لا يزال مرشحًا محتملا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.
وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد كبير مسؤولي الإدارة الأمريكية أن كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الروسية والأوروبية سيترك وظيفته في البيت الأبيض، قبل يوم من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته أمام محققي الإقالة.
تيم موريسون مدين بوظيفته في مجلس الأمن القومي إلى ترامب، لكن شهادته المنتظرة، اليوم
وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد كبير مسؤولي الإدارة الأمريكية أن كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الروسية والأوروبية سيترك وظيفته في البيت الأبيض، قبل يوم من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته أمام محققي الإقالة.
تيم موريسون مدين بوظيفته في مجلس الأمن القومي إلى ترامب، لكن شهادته المنتظرة، اليوم الخميس، في التحقيق فى قضية مجلس النواب قد تكون أساسية في مسعى لإقالة الرئيس من منصبه.
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وقال مسؤول كبير بالإدارة إن موريسون "قرر السعي وراء فرص أخرى"، مشيرًا إلى أنه فكر في ترك الإدارة "لبعض الوقت".
وظل موريسون في دائرة الضوء منذ شهر أغسطس عندما ظهرت تقارير أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين أقروا بإساءة ترامب استخدام سلطة مكتبه والتدخل لإقناع دولة أجنبية باتخاذ موقف قد يكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة له في الانتخابات الأمريكية عام 2020.
ومن المتوقع أن يُطلب من موريسون أن يشرح تفاصيل مطالب ترامب للرئيس الأوكراني بالتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو الأمر الذي قد يمثل عنصرًا رئيسيا في مساعي الديمقراطيين لعزل ترامب.
وتم تعيين موريسون في البيت الأبيض بقرار من ترامب، وقد عمل مع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون لمعالجة مسائل الحد من الأسلحة، ثم انتقل بعد ذلك إلى دوره الحالي، وهو المستشار الرئيسي لروسيا وأوروبا، كما أنه كان أحد الأشخاص الذين شهدوا أنشطة رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب الذي كان يتحدث مع الزعماء الأوكرانيين خارج الدوائر الدبلوماسية التقليدية للولايات المتحدة.
ويُعرف موريسون بأنه "صقر" دوائر الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك فإن شهادته ستكون مهمة للغاية، لا سيما أنه أول سياسي من البيت الأبيض يدلي بشهادته أمام محققي الإقالة.
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الأزمة الكبرى التي واجهها ترامب بدأت بمجموعة من التقارير الإعلامية التي أكدت أن الرئيس الأمريكي يستعد لخوض معركة جديدة، مستخدمًا العديد من التكتيكات التي تبتعد عن شبهات الادعاءات السابقة بارتكاب مخالفات قانونية في الإدارة الأمريكية.
ويعتقد العديد من خبراء الأمن القومي أن هدف ترامب من وراء هذه الهجمات هو المساعدة في تخفيف وطأة أي نتائج سياسية سلبية تلوح في الأفق جراء الصراع الواضح مع الديمقراطيين.
الوثائق التي عرضها وزير الخارجية مايك بومبيو فجرت أيضًا أزمات جديدة، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه تم فرض قيود إضافية على تفاصيل من اجتماع عام 2017 بين ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والسفير سيرجي كيسلياك.
وأكدت الصحيفة الأمريكية خلال تقرير لها أن ترامب كشف خلال تلك الاجتماعات أنه لم ينزعج من تدخل موسكو في انتخابات 2016، لأن الولايات المتحدة فعلت الشيء نفسه في بلدان أخرى.
وبشكل عام، يُنتظر أن يسعى الديمقراطيون لنسج كل هذه الخيوط من أجل التوصل إلى صيغة تمكن مجلس النواب من الإطاحة بالرئيس الأمريكي، الذي شارف على إنهاء ولايته الأولى في البيت الأبيض، ويسعى جاهدًا للحصول على أخرى.